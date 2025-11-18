Việt Nam sở hữu công trình 800 tỷ dài nhất thế giới, "phá đảo" kỷ lục của Trung Quốc

Cầu kính Bạch Long, nằm trong quần thể nghỉ dưỡng Mộc Châu Island tại tỉnh Sơn La, không chỉ là một công trình kiến trúc mà còn là niềm tự hào của du lịch Việt Nam khi chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness thế giới công nhận là Cây cầu kính đi bộ dài nhất thế giới với tổng chiều dài kỷ lục 632m . Công trình này, vượt qua cây cầu kính dài 526m tại Trung Quốc, đã trở thành biểu tượng mới, góp phần quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của cao nguyên Mộc Châu.

Dự án do Công ty Cổ phần Du lịch 26 Mộc Châu làm chủ đầu tư, với tổng vốn lên tới 773 tỷ đồng, thể hiện định hướng phát triển du lịch hiện đại, hòa quyện cùng cảnh quan. Công trình được khởi công năm 2021 và mở cửa đón khách đúng dịp lễ 30/4/2022.

Về kết cấu, cầu kính Bạch Long được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế với sự tham gia của các đối tác kỹ thuật uy tín. Cầu bắc qua hai đỉnh núi, trong đó đoạn bắc qua vách núi dài 290m, có khoảng tĩnh không tới mặt nước là 145m, và độ cao từ mặt cầu xuống vực sâu đạt 150m, mang lại cảm giác choáng ngợp.

Hệ thống cáp treo: Toàn bộ cáp được nhập khẩu từ Hàn Quốc, với mỗi bó cáp gồm 7 sợi, đường kính mỗi sợi là 50mm. Hệ thống này được khoan sâu 30m vào nền đá để đảm bảo độ chịu lực tối đa.

Mặt cầu: Sử dụng kính siêu cường lực của Saint-Gobain (Pháp), bao gồm 3 lớp với tổng độ dày 40mm. Mặt cầu rộng 2,4m (riêng phần bám vách đá rộng 1,5m).

Kiểm định An toàn: Toàn bộ hệ thống đã được tổ chức Kuraray (Nhật Bản) thẩm định và kiểm định nghiêm ngặt bằng các bài thử tải trọng lớn, bao gồm cả việc cho xe tải chạy qua, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối. Đơn vị khai thác luôn duy trì độ an toàn tối đa bằng cách giới hạn chỉ 500 khách/lượt dù cầu có thể chứa hàng ngàn người.

Trải nghiệm tại Bạch Long không chỉ dừng lại ở độ cao mà còn được nâng tầm nhờ công nghệ. Cầu được lắp đặt hệ thống ánh sáng bắt mắt, áp dụng công nghệ hiệu ứng 9D với 60 hiệu ứng hình ảnh và âm thanh giả lập (như cá bơi, rồng bay) dưới chân cầu, tạo cảm giác sống động và kịch tính.

Đường Skywalk: Sau khi vượt qua cầu chính, du khách sẽ tiếp tục hành trình trên đường Skywalk bằng kính dài 342m chạy dài bên vách núi đá. Trên đường đi, có 2 điểm nhô ra rộng 3m, dài 5m bằng kính màu trắng, là nơi lý tưởng để du khách dừng lại chụp ảnh check-in và chiêm ngưỡng toàn cảnh khu du lịch.

Ánh sáng đêm: Vào 18 giờ mỗi ngày, hàng ngàn ánh đèn sắc màu thắp sáng toàn bộ cây cầu, tạo nên một khung cảnh lung linh và kỳ ảo, biến Bạch Long thành một "con rồng trắng" nổi bật giữa núi rừng Mộc Châu.

Tuỳ theo ngày và đối tượng, mà du khách có thể mua vé tham quan khu du lịch và vé trải nghiệm Cầu Kính Bạch Long. Đối với người lớn, vé đi Cầu Kính Bạch Long có giá 550.000 đồng vào các ngày thường (Thứ Hai đến Thứ Năm) và tăng lên 650.000 đồng vào cuối tuần (Thứ Sáu đến Chủ Nhật) và các ngày lễ. Đặc biệt, khi du khách mua vé Cầu Kính, họ sẽ được miễn phí vé tham quan khu du lịch. Nếu chỉ mua vé tham quan Mộc Châu Island, giá cho người lớn là 100.000 đồng vào ngày thường và 150.000đ đồngvào cuối tuần/ngày lễ. Trẻ em có chiều cao từ 1m đến 1.4m được áp dụng mức giá ưu đãi hơn, trong khi trẻ em dưới 1m được miễn phí cả hai loại vé.