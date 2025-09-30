Việt Nam trong cuộc đua AI toàn cầu

Ngày hội Trí tuệ nhân tạo Việt Nam (AI4VN 2025) do Bộ KH&CN chỉ đạo diễn ra mới đây đã trở thành diễn đàn quan trọng kết nối giới nghiên cứu, doanh nghiệp và cộng đồng công nghệ, đồng thời góp phần định hình chính sách phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tại Việt Nam.

Mở đầu chuỗi hội thảo, workshop “Giá trị của AI mã nguồn mở đối với Việt Nam” nhấn mạnh vai trò chiến lược của nguồn lực mở trong hành trình chuyển đổi số quốc gia. Các chuyên gia cùng nhận định, AI nguồn mở không chỉ thúc đẩy đối thoại liên ngành, mà còn tạo nền tảng để Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo trong khu vực.

Chuyên đề thứ hai với chủ đề “GenAI và tương lai việc học tập, giảng dạy” tập trung phân tích vai trò của trí tuệ nhân tạo thế hệ mới trong hệ sinh thái giáo dục. Các chuyên gia cũng giới thiệu mô hình cá nhân hóa học tập bằng GenAI – xu hướng đang phát triển mạnh tại nhiều quốc gia, mở ra cơ hội để Việt Nam nâng cao chất lượng giáo dục và trải nghiệm học tập trong tương lai.

Chuyên đề cuối cùng xoay quanh ứng dụng AI trong lĩnh vực tài chính – ngân hàng, nơi công nghệ này đang đóng vai trò ngày càng quan trọng trong chuyển đổi số, tối ưu vận hành và quản trị rủi ro. Các diễn giả phân tích những ứng dụng thực tiễn của AI trong xây dựng ngân hàng số thông minh, mô hình dự báo hành vi người dùng và đặc biệt là vấn đề bảo mật dữ liệu – yếu tố sống còn trong hệ thống tài chính.

Bên cạnh đó, xu hướng AI mã nguồn mở trong tài chính cũng được đánh giá là giải pháp giúp các tổ chức tối ưu chi phí triển khai, đồng thời thúc đẩy hợp tác và đổi mới sản phẩm tài chính tại thị trường Việt Nam.

Trong bài tham luận tại AI4VN 2025, ông Lê Hồng Việt, Tổng Giám đốc FPT Smart Cloud, Tập đoàn FPT nhấn mạnh: “AI có thể mang lại giá trị kinh tế tương đương với một quốc gia siêu cường mới vào năm 2030. Khi ứng dụng thành công, mỗi 1 USD chi cho AI có thể đem lại 3,7 USD cho chính doanh nghiệp đó.” Ông Việt cho rằng, thế giới AI đang phân cực mạnh vào hai trung tâm lớn là Hoa Kỳ và Trung Quốc, nơi đầu tư tập trung chủ yếu vào xây dựng mô hình và chi phí nghiên cứu, phát triển. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang nổi lên như một điểm sáng, hiện xếp thứ 6/40 quốc gia về mức độ sẵn sàng cho AI, tạo nền tảng thuận lợi để doanh nghiệp bứt phá.

Trọng tâm của sự kiện là AI Summit diễn ra chiều 26/9. Ngay sau phiên AI Summit, lễ trao giải AI Awards đã vinh danh những sản phẩm, giải pháp ứng dụng AI nổi bật trong sản xuất và cuộc sống.

Trong đó, công ty TNHH FPT Smart Cloud được trao giải Doanh nghiệp AI xuất sắc. Đây là hạng mục giải thưởng tôn vinh những doanh nghiệp đã có đóng góp nổi bật, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hiệu quả, tạo ra giá trị thiết thực cho cộng đồng và khẳng định vị thế trên thị trường.

Nền tảng FPT AI Agents lọt vào Top 3 Giải pháp AI xuất sắc nhất năm. Nền tảng cho phép doanh nghiệp dễ dàng tạo ra các “nhân sự AI” với khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, không cần kỹ năng lập trình phức tạp. AI Agents có thể đồng hành cùng con người trong nhiều nghiệp vụ, từ chăm sóc khách hàng, telesales, đào tạo nhân sự, quản lý tri thức đến vận hành nội bộ.

Bên cạnh đó, ông Bùi Duy Quốc Nghị – Giám đốc Trung tâm Sản phẩm GenAI đã được vinh danh trong Top 5 Tài năng AI Việt Nam, ghi nhận những đóng góp nổi bật trong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm trí tuệ nhân tạo ứng dụng thực tiễn.