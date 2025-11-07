Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Việt Nam xuất siêu 19,56 tỷ USD sau 10 tháng

07-11-2025 - 10:51 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng năm 2025, nhóm hàng công nghiệp chế biến đạt 346,73 tỷ USD, chiếm 88,7%.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê, 10 tháng năm 2025, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 762,44 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 16,2%; nhập khẩu tăng 18,6%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD.

Riêng trong tháng 10, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 10 đạt 42,05 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 391,0 tỷ USD, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 94,17 tỷ USD, bằng tháng trước, chiếm 24,1% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 296,83 tỷ USD, tăng 22,5%, chiếm 75,9%.

Từ đầu năm đến nay, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 371,44 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 117,0 tỷ USD, tăng 2,8%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 254,44 tỷ USD, tăng 27,6%.

Trong cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 10 tháng năm 2025, nhóm hàng tư liệu sản xuất đạt 348,23 tỷ USD, chiếm 93,8%.

Hoa Kỳ hiện là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 126,2 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 150,9 tỷ USD.

Tháng 10, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 2,6 tỷ USD. Tính chung 10 tháng năm 2025, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 19,56 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 23,18 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 22,83 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 42,39 tỷ USD.

