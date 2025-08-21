Vietcombank, Techcombank, ACB, VPBank,….tạm dừng giao dịch gửi, rút tiền mặt với khách hàng trong các trường hợp sau

Vietcombank cho biết, căn cứ thông báo của Công an Thành phố Hà Nội về thời gian cấm triệt để các phương tiện lưu thông (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe phục vụ lễ kỷ niệm) trong tháng 8/2025 tại Hà Nội để phân luồng giao thông phục vụ Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, ngân hàng thông báo điều chỉnh thời gian giao dịch tiền mặt tại một số phòng giao dịch (PGD) như sau:

Thời gian dừng giao dịch tiền mặt tại quầy:

Ngày 21/8/2025: Từ 9h30 sáng.

Ngày 27/8/2025 & 29/8/2025: Từ 14h30 chiều.

Danh sách 22 PGD có thay đổi thời gian giao dịch tại đây:

Các PGD không thuộc danh sách trên, ATM và các giao dịch khác ngoài dịch vụ tiền mặt tại quầy tại các PGD thuộc danh sách trên: Vietcombank phục vụ như bình thường.

Để thuận tiện và tránh gián đoạn giao dịch, khách hàng ưu tiên sử dụng các kênh giao dịch số.

ACB cũng cho biết, thực hiện theo phương án phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo thông tin từ Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, ACB sẽ tạm ngừng giao dịch tiền mặt tại quầy trong thời gian các ngày 21, 27 và 30.08.2025

Danh sách CN/PGD dừng giao dịch tiền tại:

Trong thời gian này, khách hàng sử dụng dịch vụ ATM/CRM và ngân hàng số ACB ONE để thực hiện các giao dịch nhanh chóng, thuận tiện.

Techcombank thông báo, nhằm đảm bảo trải nghiệm khách hàng, ngân hàng ngừng giao dịch tiền mặt tại các chi nhánh như sau:

Các chi nhánh trên các tuyến đường hạn chế giao thông:

- Ngày 21, 27 và 29/08/2025: Ngừng giao dịch tiền mặt từ 14h00

(Riêng 7 chi nhánh: Sở Giao Dịch, CN Hà Nội, CN Hai Bà Trưng, CN Thụy Khuê, CN Thăng Long, CN Bát Đàn và CN Ba Đình không giao dịch tiền mặt vào cả ngày 21/08/2025).

- Ngày 30/08/2025: Không giao dịch tiền mặt cả ngày.

Các chi nhánh trên các tuyến đường có nguy cơ ùn tắc tại khu vực lân cận:

- Ngày 21, 27 và 29/08/2025: Ngừng giao dịch tiền mặt từ 16h00.

- Ngày 30/08/2025: Ngừng giao dịch tiền mặt từ 11h00.

Trong thời gian này, khách hàng ưu tiên giao dịch qua các ứng dụng ngân hàng số Techcombank Mobile, Techcombank Business và giao dịch qua thẻ.

VPBank cũng thông báo, thực hiện phương án phân luồng giao thông phục vụ các hoạt động diễu binh, diễu hành nằm trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 do Phòng cảnh sát Giao thông (Công an TP Hà Nội) thông báo, VPBank sẽ điều chỉnh thời gian giao dịch trong 3 ngày 21/8, 27/8 và 29/8 của một số chi nhánh/phòng giao dịch (CN/PGD) trên địa bàn Hà Nội.

Cụ thể, 67 CN/PGD tại Hà Nội nằm trong khu vực hạn chế sẽ thay đổi thời gian giao dịch:

- Ngày 21/8/2025: ngừng giao dịch tại quầy từ 10h30 sáng.

- Ngày 27/8 và 29/8/2025: ngừng giao dịch từ 15h00 chiều.

Đồng thời, hạn chế các giao dịch tiền mặt tại quầy trong 3 ngày trên:

- Giao dịch tiền mặt chỉ giải quyết trước 10h30 sáng tại CN Sở Giao dịch, VPBank Láng Hạ, VPBank Kinh Đô.

- Các CN/PGD còn lại không thực hiện các giao dịch tiền mặt.

VPBank cũng lưu ý, trong thời gian diễn ra Lễ kỷ niệm, thời gian giao dịch của các CN/PGD VPBank có thể thay đổi, điều chỉnh tùy thuộc vào thông báo của Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm. VPBank sẽ thường xuyên cập nhật đến khách hàng.

Ngoài 3 ngày nêu trên, Chi nhánh/Phòng giao dịch khu vực Hà Nội vẫn hoạt động bình thường theo lịch của ngân hàng.

Để không ảnh hưởng tới các giao dịch tài chính của khách hàng, VPBank khuyến khích khách hàng lựa chọn các giao dịch trực tuyến để tiện lợi thực hiện giao dịch tại bất cứ đâu và vào bất kỳ thời gian nào như giao dịch trên nền tảng ngân hàng số toàn năng VPBank NEO, giao dịch tại hệ thống các ATM/CDM.



