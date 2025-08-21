Sắp đi du lịch nước ngoài, nên mở thẻ tín dụng tại ngân hàng nào?

Nhiều người có thói quen mở thẻ tín dụng trước mỗi chuyến đi nước ngoài để thuận tiện thanh toán, hạn chế mang nhiều tiền mặt và tận dụng ưu đãi du lịch. Nhưng không phải chiếc thẻ nào cũng giống nhau, việc chọn đúng loại thẻ sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí và yên tâm hơn trong suốt hành trình.

Vì sao cần thẻ tín dụng khi đi nước ngoài?

Thẻ tín dụng quốc tế từ lâu đã trở thành công cụ tài chính quen thuộc với những người thường xuyên đi du lịch. Ưu điểm lớn nhất là sự tiện lợi: hầu hết khách sạn, nhà hàng hay trung tâm thương mại đều chấp nhận thanh toán bằng thẻ. Thay vì mang theo nhiều tiền mặt dễ gặp rủi ro, bạn chỉ cần một chiếc thẻ nhỏ gọn trong ví.

Không chỉ vậy, nhiều thẻ còn tích hợp các quyền lợi đi kèm như hoàn tiền, tích điểm đổi dặm bay, giảm giá vé máy bay hay ưu đãi khách sạn. Với những dòng thẻ cao cấp hơn, người dùng thậm chí còn được hưởng bảo hiểm du lịch quốc tế, hỗ trợ chi phí y tế, thất lạc hành lý hoặc bồi thường khi chuyến bay bị hoãn. Nhờ đó, thẻ tín dụng không đơn thuần là công cụ thanh toán mà còn trở thành "lá chắn tài chính" giúp hành trình an toàn và thoải mái hơn.

Tiêu chí chọn thẻ tín dụng khi đi nước ngoài

Tuy nhiên, mỗi dòng thẻ tín dụnkhông phải chiếc thẻ nào cũng phù hợp cho việc du lịch. Khi mở thẻ, bạn nên chú ý những tiêu chí sau:

Phí chuyển đổi ngoại tệ thấp: Mỗi khi quẹt thẻ ở nước ngoài, ngân hàng sẽ tính thêm phí chuyển đổi ngoại tệ (thường từ 2% đến 4% giá trị giao dịch). Con số này tưởng nhỏ nhưng nếu chi tiêu nhiều, bạn có thể mất thêm cả triệu đồng. Vì vậy, hãy chọn thẻ có mức phí dưới 2% hoặc được miễn phí chuyển đổi.

Hoàn tiền hoặc tích điểm cho chi tiêu du lịch: Một số thẻ có chính sách hoàn tiền cho giao dịch tại khách sạn, nhà hàng, trung tâm mua sắm quốc tế, hoặc tích điểm/miles để đổi vé máy bay, voucher, quà tặng,...

Ưu đãi vé máy bay và khách sạn: Nhiều thẻ tín dụng quốc tế liên kết trực tiếp với các hãng hàng không và chuỗi khách sạn. Người dùng có thể được giảm giá khi đặt vé, nâng hạng phòng hoặc tích thêm dặm bay. Với những ai hay đi du lịch, đây là lợi ích không nên bỏ qua.

Bảo hiểm du lịch đi kèm: Một số loại thẻ hạng Platinum trở lên thường tích hợp bảo hiểm du lịch quốc tế: chi trả chi phí y tế, bảo hiểm hành lý, thậm chí cả bồi thường nếu chuyến bay bị hoãn. Đây là điểm cộng lớn, giúp bạn yên tâm hơn trên hành trình xa nhà.

Hạn mức tín dụng phù hợp: Đi nước ngoài, bạn có thể cần chi tiêu nhiều hơn thường lệ. Do đó, hạn mức thẻ cũng quan trọng. Hãy chọn thẻ có hạn mức phù hợp với nhu cầu.

Dịch vụ hỗ trợ toàn cầu: Một chiếc thẻ quốc tế lý tưởng cần có dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7, mạng lưới hỗ trợ toàn cầu để xử lý khi bị mất thẻ, khóa thẻ khẩn cấp hoặc cần ứng tiền. Những tính năng này tuy ít được chú ý, nhưng lại cực kỳ cần thiết khi có sự cố.

Gợi ý một số dòng thẻ tín dụng

Vietcombank American Express: Thẻ này mang lại nhiều tiện ích cho khách hàng đi du lịch nước ngoài như hạn mức tín dụng đến 300 triệu đồng và khả năng rút tiền tại nước ngoài tối đa 30 triệu đồng mỗi ngày. Người dùng được hoàn tiền không giới hạn cho mọi giao dịch chi tiêu, mức 0,8% cho hạng Vàng và 0,6% cho hạng Xanh. Ngoài ra, thẻ còn đi kèm bảo hiểm chuyến đi với quyền lợi lên đến 7 tỷ đồng, cùng dịch vụ hỗ trợ y tế và du lịch toàn cầu 24/7.

Techcombank Visa Signature: Chủ thẻ có thể được hoàn tiền tới 10% cho các giao dịch tại nhà hàng, khách sạn và dịch vụ du lịch trong chương trình khách hàng thân thiết. Bên cạnh đó, thẻ còn đi kèm bảo hiểm du lịch toàn cầu với quyền lợi lên tới 11,7 tỷ đồng cho cả chủ thẻ và người thân. Người dùng được miễn lãi tối đa 55 ngày, phí giao dịch ngoại tệ chỉ 1,1%.

VIB Travel Élite: Phí giao dịch ngoại tệ chỉ 0% trong ba kỳ sao kê đầu tiên và duy trì ở mức 1% cho các kỳ tiếp theo. Mọi giao dịch đều được tích lũy dặm thưởng, có thể quy đổi linh hoạt thành dặm bay, phiếu mua hàng, phí thường niên, tiền mặt hoặc quà tặng. Ngoài ra, chủ thẻ còn được sử dụng dịch vụ phòng chờ tại hơn 1.300 sân bay toàn cầu nếu đạt điều kiện.

VPBank Visa Platinum Travel Miles: Thẻ này cho phép tích lũy dặm khi chi tiêu, đặc biệt cao hơn tại các nhóm chi tiêu như du lịch, ăn uống, siêu thị và giao dịch POS ở nước ngoài. Với mức chi tiêu từ 90 triệu đồng trở lên trong một kỳ sao kê, tỷ lệ tích lũy được tăng thêm, tối đa 27 dặm cho mỗi 1.000 đồng. Số dặm có thể dùng để đổi vé máy bay hoặc khách sạn đối tác.

Sacombank Mastercard World Travel Business: Chủ thẻ được sử dụng dịch vụ phòng chờ sân bay trong và ngoài nước, ưu đãi đưa đón bằng limousine, cũng như gói data roaming quốc tế. Về bảo hiểm, thẻ đi kèm quyền lợi bảo hiểm tai nạn, chi phí và sự bất tiện trong hành trình lên đến 562,5 triệu đồng, cùng bảo hiểm hành lý tối đa 67,5 triệu đồng.

BIDV Mastercard World Travel: Thẻ miễn phí phí giao dịch POS nước ngoài khi chi tiêu từ 20 triệu đồng/tháng. Chủ thẻ được tặng lượt sử dụng phòng chờ sân bay, ưu đãi di chuyển tùy theo mức chi tiêu trong nước mỗi quý. Thẻ còn đi kèm bảo hiểm du lịch toàn cầu tới 11,65 tỷ đồng và bảo hiểm chuyến đi, hành lý đến 11,65 triệu đồng.

Shinhan Visa Travela: Thẻ có chính sách đổi dặm hấp dẫn: 2.000 dặm chào mừng khi kích hoạt, 1 dặm cho mỗi 25.000 VNĐ chi tiêu không giới hạn và nhân 3 lần dặm cho chi tiêu quốc tế cuối tuần. Dặm thưởng có thể quy đổi sang LotusMiles, KrisFlyer, AsiaMiles hoặc mã giảm giá Agoda để sử dụng cho vé máy bay và đặt phòng.

HSBC TravelOne: Thẻ dành cho khách hàng có nhu cầu du lịch, cho phép tích lũy điểm thưởng từ mọi chi tiêu, với mức tích lũy cao hơn cho chi tiêu quốc tế và du lịch. Chủ thẻ có thể nhận quà tặng mở thẻ, sử dụng phòng chờ sân bay miễn phí 4 lần/năm và được bảo hiểm du lịch toàn cầu với hạn mức đến 11,5 tỷ đồng.

Lời khuyên cho người sắp đi du lịch

Trước khi mở thẻ, bạn nên nghiên cứu kỹ điều khoản sử dụng, đặc biệt là phí thường niên, phí ngoại tệ và các quyền lợi đi kèm. Đây là cách để tránh những khoản chi phí "ẩn" có thể phát sinh trong chuyến đi. Ngoài ra, tốt nhất nên mang theo ít nhất hai thẻ tín dụng khác nhau để dự phòng trong trường hợp thẻ chính gặp sự cố hoặc bị từ chối thanh toán.

Một lưu ý quan trọng khác là hãy thông báo trước với ngân hàng về việc bạn sẽ sử dụng thẻ ở nước ngoài. Điều này giúp tránh tình trạng giao dịch bị nghi ngờ gian lận và bị chặn đột ngột. Dù thẻ tín dụng rất tiện lợi, bạn vẫn nên chuẩn bị một ít tiền mặt để chi tiêu ở những nơi không chấp nhận thẻ.