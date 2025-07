VietinBank Capital không còn là cổ đông lớn tại Petrosetco sau nửa năm

Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank Capital) vừa có báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí (Petrosetco, MCK: PET, sàn HoSE).

Cụ thể, trong phiên giao dịch 23/7, VietinBank Capital đã bán ra 7,8 triệu cổ phiếu PET qua đó giảm sở hữu từ 10 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 9,37%) xuống còn 2,2 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 2,06%).

Trong phiên 23/7, cổ phiếu PET ghi nhận 7,8 triệu cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với giá trị 217 tỷ đồng, tương đương 27.850 đồng/cổ phiếu.

VietinBank Capital trở thành cổ đông lớn của Petrosetco vào ngày 08/01/2025, sau khi mua thêm 5 triệu cổ phiếu để nâng tổng sở hữu lên 10 triệu cổ phiếu, tương đương 9,37% vốn.

Thời điểm đó, giao dịch được thực hiện bằng phương thức thỏa thuận với tổng giá trị 123 tỷ đồng, tương ứng mức giá bình quân 24.600 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý II/2025, VietinBank Capital ghi nhận doanh thu thuần xấp xỉ 1,5 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, chi phí tài chính tăng vọt lên gần 7 tỷ đồng trong khi cùng kỳ được hoàn nhập hơn 4 tỷ đồng là nguyên nhân chính khiến VietinBank Capital báo lỗ ròng gần 5 tỷ đồng trong quý II/2025, kém xa khoản lãi hơn 3 tỷ đồng cùng kỳ.

Theo giải trình, lợi nhuận quý II/2025 suy giảm là do giá trị trích lập dự phòng khi thực hiện đánh giá lại danh mục tài sản tài chính của công ty.

Tại thời điểm 30/6/2025, tổng tài sản của VietinBank Capital ở mức gần 423 tỷ đồng, giảm khoảng 3 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, khoản đầu tư ngắn hạn vào cổ phiếu của công ty có giá trị hơn 50 tỷ đồng bao gồm: 43.253 cổ phiếu CTD của CTCP Xây dựng Coteccons, 290.000 cổ phiếu OIL của Tổng Công ty Dầu Việt Nam - CTCP (PVOil) và 3,8 triệu cổ phiếu TVN của Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP (VNSteel).

Bên cạnh đó là khoản đầu tư dài hạn 11,58 triệu cổ phần tương đương 25% vốn điều lệ CTCP Tập đoàn Đầu tư Đèo Cả và 9,15 triệu cổ phần tương đương 30% vốn điều lệ CTCP Đầu tư BOT Đèo Cả - Khánh Hòa.

Về tình hình kinh doanh của PET, hiện doanh nghiệp này chưa công bố báo cáo tài chính quý 2/2025, nhưng kết thúc quý 1/2025, công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý 1/2025 đạt 44,7 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 39,4 tỷ đồng) - tăng 5,3 tỷ đồng và tăng 14% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là do lợi nhuận đến từ hiệu quả của hoạt động kinh doanh hàng hóa và dịch vụ, cụ thể biên lợi nhuận gộp của quý 1/2025 biến động tăng 0,89% so với cùng kỳ (Quý 1/2025: 4,8%; Quý 1/2024: 3,91%).

Ngoài ra, hiệu quả hoạt động tài chính cũng là nguyên nhân dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý 1/2025 tốt hơn so với cùng kỳ, biến động tăng 11,3 tỷ đồng (Quý 1/2025: 11,5 tỷ đồng; Quý 1/2024: 0,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế họp nhất quý 1/2025 đã bị ảnh hưởng không nhỏ bởi biến động tăng của chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp, lần lượt 11% và 29% so với cùng kỳ.

Được biết, PET đã bổ nhiệm lại ông Vũ Tiến Dương - giữ chức Tổng giám đốc công ty, kể từ ngày 9/4. Hiện ông Dương còn là thành viên HĐQT, Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí; Chủ tịch HĐQT CTCP Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Biển.

Ông Dương hiện đang nắm giữ 11.071.463 cổ phiếu, chiếm 10,31% vốn tại PET - trong đó, đại diện Tập đoàn Dàu khí Việt Nam sở hữu 10.672.213 cổ phiếu, chiếm 9,94% và cá nhân ông Dương đang nắm giữ 399.250 cp, chiếm 0,37% vốn điều lệ tại PET.