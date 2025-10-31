Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vietjet đặt mua 100 tàu bay Airbus A321neo, đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Vương quốc Anh

31-10-2025 - 13:30 PM

Vietjet đặt mua 100 tàu bay Airbus A321neo, đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Vương quốc Anh

Lễ ký diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Vương quốc Anh – sự kiện lịch sử khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra giai đoạn hợp tác sâu rộng trong các lĩnh vực hàng không, công nghệ và đầu tư.

Vietjet đặt mua 100 tàu bay Airbus A321neo, đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Vương quốc Anh- Ảnh 1.

Tổng Giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương (giữa, phải) và Tổng Giám đốc Airbus Commercial Christian Scherer ký kết hợp đồng đặt mua 100 tàu bay A321neo tại Bộ ngoại giao Anh với sự chứng kiến của Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew (thứ 2, trái), Đặc phái viên Thủ tướng Anh Matt Western (thứ 2, phải)

Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo chia sẻ: "Đây không chỉ là hợp đồng thương mại, mà còn là biểu tượng của niềm tin, khát vọng và tầm nhìn chung vì phát triển bền vững và kết nối toàn cầu".

Vietjet đặt mua 100 tàu bay Airbus A321neo, đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Vương quốc Anh- Ảnh 2.

Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo trao quà lưu niệm cho Đặc phái viên Thủ tướng Anh Matt Western

Ông Christian Scherer, Tổng Giám đốc Airbus Commercial, cho biết: "Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Vietjet – biểu tượng cho sức sống và tầm vóc mới của Việt Nam".

Đơn hàng sẽ tạo hàng trăm nghìn việc làm tại Anh và châu Âu, đồng thời giúp Vietjet hiện đại hóa đội bay, giảm phát thải, và mở rộng mạng bay quốc tế, hướng tới mục tiêu Net Zero toàn cầu.

Vietjet đặt mua 100 tàu bay Airbus A321neo, đánh dấu cột mốc mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam – Vương quốc Anh- Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm (giữa) chứng kiến Vietjet trao các hợp đồng đặt mua máy bay với Airbus tại Hội Nghị Kinh tế Cấp Cao Việt Nam - Anh

Sau lễ ký trang trọng tại Bộ Ngoại giao Anh, Vietjet và Airbus đã chính thức trao hợp đồng 100 tàu bay A321neo trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Việt Nam và ông Matt Western, Đặc phái viên Thủ tướng Anh, tại Hội nghị Kinh tế Cấp cao Việt Nam - Anh.

