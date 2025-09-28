Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vietjet huy động thành công 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu

28-09-2025 - 10:50 AM | Doanh nghiệp

Vietjet vừa huy động 1.000 tỷ đồng thông qua phát hành lô trái phiếu mã VJC12503, kỳ hạn 60 tháng.

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Công ty Cổ phần Hàng không Vietjet vừa có văn bản công bố thông tin về kết quả phát hành trái phiếu của doanh nghiệp.

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ ngày 24/9/2025 đến ngày 26/9/2025, Vietjet đã chào bán thành công 10.000 trái phiếu mã VJC12503 ra thị trường trong nước.

Với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, lô trái phiếu có tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn ngày 24/9/2030.

Các thông tin về trái chủ, tài sản đảm bảo, mục đích phát hành,... không được công bố. Tuy nhiên, theo công bố trên HNX, lô trái phiếu có lãi suất 9,72%/năm.

Vietjet huy động thành công 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Ở chiều ngược lại, mới đây Vietjet đã có văn bản gửi HNX, Người sở hữu trái phiếu VJCH2429002 về đợt mua lại trái phiếu trước hạn.

Theo đó, Vietjet dự kiến mua lại lô VJCH2429002 vào ngày 23/10/2025. Nguồn tiền mua lại là nguồn thu được từ phát hành trái phiếu VJC12503, dự kiến phát hành trong tháng 9/2025.

Được biết, lô trái phiếu VJCH2429002 do Vietjet phát hành ngày 30/9/2024 với số lượng 10.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu; tương ứng tổng giá trị phát hành trái phiếu (theo mệnh giá) là 1.000 tỷ đồng.

Theo công bố phát hành, lô trái phiếu này có kỳ hạn 60 tháng, là trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi và không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm.

Mục đích phát hành là để thực hiện chương trình chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay (PDP) và các chỉ phí khác.

Lãi suất áp dụng cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 11%/năm. Lãi suất áp dụng cho các kỳ tính lãi tiếp theo: Lãi suất tham chiếu + biên độ 4%/năm, nhưng không thấp hơn mức lãi suất 11%/năm.

Như vậy, Vietjet dự kiến mua lại toàn bộ lô VJCH2429002 chỉ sau hơn 1 năm phát hành.

Trong một diễn biến khác, HĐQT Vietjet đã thông qua nghị quyết về việc phê duyệt điều chỉnh Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 3.000 tỷ đồng (lần 1 năm 2025).

Theo đó, Vietjet sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan mục đích phát hành trái phiếu, cụ thể như sau:

Vietjet huy động thành công 1.000 tỷ đồng từ kênh trái phiếu- Ảnh 2.

Nguồn: Vietjet

Về kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt 01 và đợt 02, số tiền và thời điểm giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu sẽ theo kết quả phát hành trái phiếu và thực tế hoạt động kinh doanh. Thời gian sử dụng tiền trái phiếu từ tháng 6/2025.

Số tiền và thời điểm giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu đợt 03 sẽ theo kết quả phát hành trái phiếu phù hợp với mục đích phát hành là cơ cấu lại khoản nợ của tổ chức phát hành. Thời gian sử dụng tiền trái phiếu dự kiến từ tháng 10/2025.

Ngoài ra, doanh nghiệp hàng không này cũng thay đổi, bổ sung một số điều liên quan đến điều khoản, điều kiện cơ bản của trái phiếu như: khối lượng, thời điểm, kế hoạch sử dụng vốn của từng đợt chào bán,....


