Vietjet ký hợp đồng mua 100 tàu bay A321neo với Airbus, củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam – Vương quốc Anh

Sự kiện diễn ra khi hai nước nâng cấp quan hệ ngoại giao lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, mở ra chương mới cho hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm như hàng không, công nghệ, đầu tư và phát triển bền vững.

Vietjet và Airbus đã chính thức trao hợp đồng 100 tàu bay A321neo trước sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo Việt Nam và ông Matt Western, Đặc phái viên Thủ tướng Anh, tại Hội nghị Kinh tế Cấp cao Việt Nam - Anh.

Biểu tượng hợp tác chiến lược và khát vọng vươn tầm toàn cầu

Phát biểu tại lễ ký, Ngài Matt Western, Đặc phái viên Thủ tướng Anh, khẳng định: "Thành công của hợp đồng hôm nay thể hiện những giá trị mà hai bên cùng chia sẻ – đổi mới sáng tạo, bền bỉ và tôn trọng lẫn nhau. Sự kiện này mở ra cánh cửa cho hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong những năm tới, đồng thời tạo thêm nhiều việc làm tại Bắc Wales, Derby và trên toàn chuỗi cung ứng hàng không của Vương quốc Anh. Đây là minh chứng sống động cho lợi ích song phương cùng phát triển."

Ông Matt Western, đặc phái viên Thủ tướng Anh phát biểu tại lễ ký kết

Ông Christian Scherer, Tổng Giám đốc mảng máy bay thương mại của Airbus, cho biết: "Chúng tôi tự hào và dành sự tôn trọng sâu sắc cho Vietjet – một hãng hàng không đầy khát vọng, tinh thần tiên phong và tính chuyên nghiệp ấn tượng. Hợp đồng 100 tàu bay A321neo hôm nay không chỉ thể hiện tầm nhìn phát triển mạnh mẽ của Vietjet, mà còn là biểu tượng cho sự lớn mạnh của một quốc gia năng động mà chúng tôi vinh dự được đồng hành."

Khẳng định vai trò Việt Nam trong chuỗi giá trị hàng không toàn cầu

Đơn hàng 100 tàu bay A321neo là một trong những hợp đồng thương mại lớn nhất trong lịch sử hợp tác giữa Việt Nam và châu Âu, góp phần thúc đẩy thương mại song phương, tạo thêm nhiều việc làm chất lượng cao tại Anh và châu Âu.

Hợp đồng này tiếp nối chuỗi hợp tác chiến lược giữa Vietjet và Airbus, nâng tổng số tàu bay mà Vietjet đã đặt hàng lên 376 chiếc các loại.

Vietjet hiện là hãng hàng không tăng trưởng nhanh hàng đầu châu Á, tiên phong trong hiện đại hóa đội bay, áp dụng công nghệ xanh và dịch vụ sáng tạo. Hãng đang khai thác hơn 150 đường bay nội địa và quốc tế với đội tàu bay trẻ, tiết kiệm nhiên liệu và đạt tiêu chuẩn an toàn hàng đầu khu vực.

Về phía Airbus, với sự tham gia của Anh, Pháp, Đức và Tây Ban Nha, tập đoàn này là doanh nghiệp hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới, tiên phong phát triển giải pháp công nghệ hàng không bền vững và thế hệ mới, đồng thời là đối tác chiến lược của Vietjet trong hơn một thập kỷ qua.

Ý nghĩa chiến lược về hàng không, kinh tế và ngoại giao

Đối với Vương quốc Anh, hợp đồng này mang lại lợi ích kinh tế rõ rệt thông qua việc sản xuất và lắp ráp các linh kiện, cánh và động cơ của dòng A321neo tại Anh – giúp tăng cường đầu tư, tạo thêm hàng ngàn việc làm và củng cố vị thế của Anh trong chuỗi giá trị hàng không toàn cầu.

Đối với Việt Nam, hợp đồng này thể hiện tầm nhìn hội nhập sâu rộng, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng không năng động của khu vực, đồng thời hỗ trợ chiến lược phát triển kinh tế xanh và công nghệ cao.

Lựa chọn dòng A321neo – mẫu tàu bay tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải CO₂ và tương thích với nhiên liệu hàng không bền vững (SAF) – cũng thể hiện cam kết của Vietjet đối với tăng trưởng xanh và mục tiêu Net Zero.

Bước tiến hợp tác Việt – Anh vì tương lai bền vững

Với hợp đồng 100 tàu bay A321neo, Vietjet và Airbus không chỉ mở rộng quy mô đội bay mà còn thúc đẩy chuyển giao công nghệ, phát triển chuỗi cung ứng, đào tạo nhân lực và mở rộng mạng bay toàn cầu.

Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo trao quà lưu niệm cho ông Matt Western Đặc phái viên Thủ tướng Anh

Hợp tác này khẳng định hàng không tiếp tục là cầu nối quan trọng giữa thương mại, đầu tư và sáng tạo, góp phần hiện thực hóa tầm nhìn chung của Việt Nam và Vương quốc Anh trong giai đoạn phát triển mới – xanh hơn, bền vững hơn, và nhân văn hơn.