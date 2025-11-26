Vietjet phát hành 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Công ty CP Hàng không Vietjet (Vietjet, MCK: VJC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố thông tin về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ trong nước.

Theo đó, doanh nghiệp đã phát hành 10.000 trái phiếu mã VJC12504, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá ở mức 1.000 tỷ đồng.

Trái phiếu được phát hành ngày 24/11/2025, thị trường phát hành trong nước, kỳ hạn 60 tháng, dự kiến đáo hạn vào 24/11/2030. Vietjet hoàn tất việc phân phối và thu tiền mua trái phiếu từ các nhà đầu tư trong ngày 24/11/2025.

Đây là lô trái phiếu thứ 4 mà Vietjet phát hành kể từ đầu năm 2025 đến nay (theo công bố trên HNX).

Trước đó, ngày 11/11/2025, HĐQT Vietjet đã ban hành Nghị quyết số 70 - 25/VJC-HĐQT-NQ phê duyệt Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 5.000 tỷ đồng (Lần 2 năm 2025).

Số lượng trái phiếu phát hành và chào bán là 50.000, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu. Đây là trái phiếu riêng lẻ không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm. Thời gian phát hành dự kiến trrong quý IV/2025.

Nguồn: VJC

Tổ chức phát hành dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu cho mục đích thực hiện các chương trình của tổ chức phát hành. Cụ thể là thực hiện chương trình chi trả các chi phí hoạt động về xăng dầu, chi phí cảng, điều hành bay, kỹ thuật, bảo hiểm, thanh toán đặt cọc tàu bay (PDP), thuê tài sản, thuê tàu bay, thuê động cơ và các chi phí khác.

Ở chiều ngược lại, trong khoảng thời gian từ 8-23/10/2025, Vietjet đã thực hiện mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã VJCH2429002. Lô trái phiếu này có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng, được phát hành ngày 30/9/2024, kỳ hạn 60 tháng, thời điểm đáo hạn theo lịch dự kiến ban đầu vào ngày 30/9/2029.

Như vậy, Vietjet đã tất toán toàn bộ lô trái phiếu VJCH2429002 chỉ sau hơn 1 năm phát hành.

Trong một diễn biến khác, HĐQT Vietjet đã ban hành Nghị quyết số 64 -25/VJCHĐQT-NQ ngày 22/10/2025 thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ.

Theo đó, Vietjet dự kiến phát hành hơn 118,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ thực hiện quyền là 100: 20 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu, cổ đông nắm giữ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận 20 cổ phiếu mới).

Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ Báo cáo chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của công ty.

Thời gian thực hiện dự kiến trong quý IV/2025 – quý I/2026. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Toàn bộ vốn điều lệ tăng thêm từ đợt phát hành cổ phiếu dự kiến là hơn 1.183 tỷ đồng, sẽ được Công ty sử dụng để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, điều kiện để mở rộng hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính, tăng sức cạnh tranh trên thị trường, nâng cao năng lực đấu thầu, đảm bảo tuân thủ quy định về biên khả năng thanh toán.