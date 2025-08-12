Viettel Global sắp chi hơn 2.284 tỷ đồng trả cổ tức năm 2024

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global, MCK: VGI, sàn UPCoM) vừa có văn bản thông báo về ngày 28/8/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm tài chính 2024 bằng tiền mặt.

Theo đó, Viettel Global dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 7,50377%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 750,377 đồng. Thời gian thực hiện chi trả ngày 29/9/2025.

Với hơn 3,04 tỷ cổ phiếu VGI đang lưu hành trên thị trường, ước tính Viettel Global sẽ phải chi khoảng hơn 2.284 tỷ đồng cho đợt chi trả cổ tức cho cổ đông lần này.

Ảnh minh họa

Tính đến ngày 30/6/2025, Tập đoàn Công nghệ - Viễn thông Quân đội (Viettel) đang sở hữu 99,03% vốn điều lệ của Viettel Global, tương đương sở hữu hơn 3.01 tỷ cổ phiếu VGI. Ước tính Viettel sẽ nhận về gần 2.261,8 tỷ đồng từ đợt chi trả cổ tức lần này của Viettel Global.

Được biết, phương án chi trả cổ tức nêu trên đã được các cổ đông của Viettel Global thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 diễn ra ngày 5/6/2025.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2025, Viettel Global ghi nhận doanh thu thuần hơn 10.514,4 tỷ đồng, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 5.595,9 tỷ đồng, tăng 16%.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn thu về gần 1.330,5 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động tài chính, giảm 6,2% so với cùng kỳ; lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết ghi nhận hơn 175,1 tỷ đồng, tăng 60,2%.

Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Viettel Global báo lãi ròng đạt hơn 2.881,7 tỷ đồng, tăng 135,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Viettel Global mang về doanh thu thuần hơn 20.170,9 tỷ đồng, tăng 21,6% so với 6 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 3.289,7 tỷ đồng, tăng 15,2%.

Tính đến ngày 30/6/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp tăng 7,8% so với đầu năm, lên mức hơn 68.385,6 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền ghi nhận hơn 15.219,9 tỷ đồng, chiếm 22,3% tổng tài sản; tổng đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn gần 26.716,4 tỷ đồng, chiếm 39,1% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả của Viettel Global đang ở mức gần 29.211,3 tỷ đồng, tăng 5,8% so với đầu năm. Trong đó, khoản phảu trả ngắn hạn khác gần 7.276,8 tỷ đồng, chiếm 24,9% tổng nợ; doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn gần 3.823,1 tỷ đồng.



