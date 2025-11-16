Vinaconex 34 bị hủy tư cách công ty đại chúng

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã thông báo về việc hủy tư cách công ty đại chúng đối với CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Vinaconex (Vinaconex 34).

Doanh nghiệp có trụ sở chính đặt tại số 647 đường Phạm Văn Đồng, Phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Hiện, ông Nguyễn Văn Tài (SN 1969) là Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trước đó, vào hồi tháng 10/2025, UBCKNN cũng đã ban hành Quyết định số 339/QĐ - XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Vinaconex 34

Ảnh minh họa

Theo đó, Vinaconex 34 bị phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp đã không công bố thông tin đối với các tài liệu gồm Báo cáo tài chính năm 2022, 2023, 2024 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2022, 2023, 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022, năm 2023, năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, năm 2024, năm 2025.

Đồng thời, doanh nghiệp còn không công bố Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024, năm 2025; Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, 2024, 2025; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024, năm 2025.

Được biết, CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển hạ tầng Vinaconex (Vinaconex 34) được thành lập từ ngày 2/6/2025.

Theo ghi nhận tại thời điểm ngày 31/12/2012, doanh nghiệp có vốn điều lệ 40 tỷ đồng. Trong đó, CTCP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật Vinaconex (Vinaconex E&C) góp vốn 19,8 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ sở hữu 49,5% vốn.

Vinaconex E&C hiện đổi tên thành CTCP Đầu tư Xây dựng và Kỹ thuật VNCN E&C, được thành lập từ năm 2007.

Theo như giới thiệu trên website, VNCN E&C tiền thân là phòng Tư vấn đấu thầu và quản lý dự án, trực thuộc Tổng Công ty Cổ phần Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex, MCK: VCG, sàn HoSE), có chức năng và nhiệm vụ chính là tư vấn, tham mưu cho lãnh đạo Vinaconex về các dự án đầu tư, xây dựng mà công ty triển khai.

Tuy nhiên, đến cuối năm 2012, Vinaconex đã thực hiện thoái toàn bộ vốn tại VNCN E&C. Qua đó, Vinaconex đã thoái toàn bộ vốn góp tại Vinaconex 34.

Theo thông báo ngày 12/7/2025 của Vinaconex, kể từ thời điểm thoái vốn, Vinaconex 34 không phải là công ty con/công ty liên kết cũng không có bất kỳ giao dịch, mối liên hệ nào về vốn, nhân sự hay hoạt động quản lý, điều hành nào giữa hai công ty.