Vinaconex bổ nhiệm 2 Phó Tổng Giám đốc

Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex, MCK: VCG) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo về thay đổi nhân sự.

Cụ thể, Vinaconex đã ban hành Quyết định số 1979/2025/QĐ-HĐQT và Quyết định số 1988/2025/QĐ-HĐQT ngày 25/9/2025 của HĐQT Tổng công ty; bổ nhiệm ông Lê Văn Huy và ông Nguyễn Hải Đăng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 25/9/2025. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Cả 2 tân Phó Tổng Giám đốc của Vinaconex và người liên quan đều không nắm giữ cổ phiếu VCG nào.

Theo giới thiệu của Vinaconex, ông Lê Văn Huy hiện đang đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vinaconex (Vinaconex ITC, MCK: VCR). Trong khi đó, ông Nguyễn Hải Đăng giữ chức Tổng Giám đốc Công ty CP Bách Thiên Lộc.

Về tình hình kinh doanh, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2025 của VCG tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã được soát xét ở mức 478 tỷ đồng, giảm 140 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 23% so với lợi nhuận sau thuế cùng kỳ năm 2024.

Nguyên nhân chính là do lợi nhuận gộp nửa đầu năm 2024 có đóng góp của mảng kinh doanh bất động sản cao hơn so với bán niên 2025.

Trong một diễn biến khác, trong khoảng thời gian giao dịch từ ngày 14/7/2025 đến ngày 1/8/2025, Vinaconex đã bán ra toàn bộ 107,1 triệu cổ phiếu VCR bằng phương thức thỏa thuận, tương đương 51% vốn điều lệ tại Vinaconex ITC.

Sau giao dịch này, Vinaconex không còn sở hữu bất kỳ cổ phiếu VCR nào, qua đó Vinaconex ITC chính thức không còn là công ty con của Vinaconex kể từ ngày 1/8/2025.

Vinaconex ITC được biết đến là chủ đầu tư Dự án Khu đô thị du lịch Cái Giá, Cát Bà (tên thương mại dự án Cát Bà Amatina) tại TP.Hải Phòng.

Dự án được quy hoạch trở thành khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Xanh - Thông minh - Đẳng cấp, bao gồm: 1.300 căn biệt thự đơn lập, song lập, liền kề; các tòa nhà cao tầng hỗn hợp; các tòa căn hộ dịch vụ; khu biệt thự nghỉ dưỡng hạng sang và khu khách sạn bao gồm các khách sạn mini, các khách sạn 5 sao và các khách sạn siêu cao cấp; các khu vui chơi giải trí trong nhà, ngoài trời, trung tâm thương mại, bến du thuyền và nhiều hạng mục đặc sắc khác.

PV