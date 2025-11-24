Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vinataba muốn đấu giá cổ phần tại loạt doanh nghiệp

24-11-2025 - 08:39 AM | Doanh nghiệp

Vinataba vừa có thông báo về việc bán đấu giá cổ phần do doanh nghiệp này sở hữu tại Dalatbeco, Colusa – Miliket và Lilama.

Vinataba muốn đấu giá cổ phần tại loạt doanh nghiệp- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) đã có Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt Phương án chuyển nhượng phần vốn của doanh nghiệp này tại Công ty Cổ phần Bất động sản Lilama (Lilama).

Theo đó, Vinataba muốn bán đấu giá 1,625 triệu cổ phần, tương ứng 15,52% vốn điều lệ Lilama bằng phương thức đấu giá công khai theo lô. Giá khởi điểm hơn 38 tỷ đồng, bước giá 100.000 đồng. Tỷ lệ đặt cọc tối thiểu 10% giá khởi điểm đấu giá của lô cổ phần chào bán.

Thời gian tổ chức đấu giá dự kiến vào lúc 9h ngày 18/12/2025; tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ ngày 18/12/2025 đến ngày 24/12/2025. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc từ ngày 19/12/2025 đến ngày 24/12/2025.

Vinataba cũng muốn chuyển nhượng phần vốn tại Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Colusa – Miliket (Colusa – Miliket).

Cụ thể, Vinataba dự kiến bán đấu giá 960.000 cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng (20% vốn) tại Colusa – Miliket với giá khởi điểm 114,72 tỷ đồng; bước giá 100.000 đồng. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá vào lúc 10h30 ngày 18/12/2025 tại HNX.

Ngoài ra, Vinataba còn muốn đấu giá công khai theo lô 502.620 cổ phần (13,96%) mà doanh nghiệp này sở hữu tại Công ty Cổ phần Dalatbeco (Dalatbeco).

Giá khởi điểm hơn 9,9 tỷ đồng; bước giá 100.000 đồng. Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá vào lúc 14h ngày 19/12/2025 tại HNX.

Thời gian nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả đặt cọc trùng với đợt đấu giá cổ phần của Lilama.


Theo PV

An ninh tiền tệ

