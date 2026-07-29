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Vincom Retail có tân Chủ tịch HĐQT

| | Doanh nghiệp

Vincom Retail đã bổ nhiệm ông Trần Lê Phương đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 28/7/2026.

Công ty CP Vincom Retail (MCK: VRE) vừa có thông báo gửi UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM (HoSE) về việc thay đổi nhân sự.

Cụ thể, ông Trần Lê Phương- Thành viên HĐQT Vincom Retail, được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 kể từ ngày 28/7/2026.

Ông Trần Lê Phương mới được bổ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT Vincom Retail kể từ ngày 22/7/2026 thay ông Nguyễn Thế Anh miễn nhiệm trước đó.

Như vậy, bà Trần Mai Hoa không còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT VRE kể từ ngày 28/7/2026. Thay vào đó, bà Hoa được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – (Người thực hiện công bổ thông tin) kiêm Phó Tổng Giám đốc Vận hành, đồng thời là Thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm (2026-2031).

Cũng từ ngày này, bà Phạm Thị Thu Hiền được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh và Marketing.

Ở chiều ngược lại, từ ngày 28/7/2026, ông Nguyễn Duy Khánh không còn đảm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc công ty. Sau khi miễn nhiệm, ông Nguyễn Duy Khánh không còn là người nội bộ của Vincom Retail.

Về tình hình kinh doanh, trong quý I/2026, Vincom Retail ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 2.294 tỷ đồng, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, doanh thu từ hoạt động cho thuê và các dịch vụ liên quan đạt 2.208 tỷ đồng, tăng 9,0% so với cùng kỳ, nhờ tỷ lệ lấp đầy trên toàn hệ thống trung tâm thương mại. Doanh thu tài chính đạt 835,5 tỷ đồng, tăng 33,6% so với cùng kỳ với nguồn thu chủ yếu đến từ lãi tiền gửi, cho vay và các khoản đặt cọc.

Sau khi trừ thuế, phí, Vincom Retail báo lãi sau thuế trong quý đầu năm 2026 ở mức 1.606 tỷ đồng, tăng 36,4% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 31/3/2026, tổng tài sản của VRE ở mức 60.962 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm.

Bên kia bảng cân đối tài chính, tổng nợ phải trả của VRE ở mức 10.988 tỷ đồng, giảm khoảng 14,9% so với cuối năm 2025. Trong đó, khoản nợ ngắn hạn giảm 37% xuống 3.256 tỷ đồng.


Theo PV

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
vincom retail

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