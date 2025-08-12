Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Vincom Retail (VRE) đặt cọc 1.800 tỷ đồng cho các thương vụ tại siêu dự án Cần Giờ của Vingroup, 20.000 tỷ đặt cọc các dự án chờ triển khai

12-08-2025 - 00:03 AM | Doanh nghiệp

Trước đó, hồi cuối tháng 6, Vincom Retail đã ký kết Thỏa thuận đặt cọc với Công ty CP Đô thị Du lịch Cần Giờ (công ty con của Vingroup) để nhận chuyển nhượng phần dự án đầu tư mở rộng Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise nhằm phát triển quỹ đất thương mại dịch vụ của công ty.

Theo báo cáo nhanh của Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, CTCP Vincom Retail (mã CK: VRE) đã mua lại 2 cấu phần thương mại trong các dự án của Vinhomes (VHM) và Vingroup (VIC) – Vinhomes Royal Island và Vinhomes Golden Avenue – với tổng cộng 1.280 căn thấp tầng và chi phí phát triển là 6.100 tỷ đồng. Vincom Retail dự kiến sẽ mở bán các căn này vào Q4/2025, và việc bàn giao dự kiến bắt đầu từ năm 2026.

Tiền đặt cọc cho các dự án chờ triển khai đạt 20.000 tỷ đồng, chiếm 34,4% tổng tài sản.

Vincom Retail có kế hoạch huy động thêm nợ vay trong Q3/2025 để tài trợ cho các khoản đặt cọc bổ sung cho một số phân khu trong dự án Cần Giờ.

Kế hoạch dài hạn của ban lãnh đạo công ty bao gồm 4 trung tâm thương mại và 1 cụm đơn vị nhà phố thương mại, với 1.800 tỷ đồng đã được đặt cọc cho các thương vụ này.

Vincom Retail (VRE) đặt cọc 1.800 tỷ đồng cho các thương vụ tại siêu dự án Cần Giờ của Vingroup, 20.000 tỷ đặt cọc các dự án chờ triển khai- Ảnh 1.

Phố cảnh dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ - Vinhomes Green Paradise có tổng diện tích 2.870 ha, đặt tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, TP HCM, được Tập đoàn Vingroup đầu tư và khởi công ngày 19/4/2025.﻿

Nhiều hạng mục tại dự án có quy mô hàng đầu Việt Nam và toàn cầu như tổ hợp nhà hát lớn nhất Đông Nam Á; biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới; 2 sân golf đẳng cấp quốc tế; tòa tháp đa năng 108 tầng; chuỗi khách sạn và trung tâm thương mại hiện đại; quần thể vui chơi - giải trí quy mô lớn; hệ thống giáo dục tiêu chuẩn quốc tế, đặc biệt là sự xuất hiện của hệ thống y tế Mỹ - Cleveland Clinic.

Lợi nhuận sau thuế Q2/2025 của Vincom Retail đạt 1.233 tỷ đồng, tăng 20,7% so với cùng kỳ. Lợi nhuận được hỗ trợ bởi đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì từ hoạt động cho thuê, và hiệu quả quản lý được cải thiện - bao gồm thu nhập từ lãi gia tăng - và các khoản dự phòng giảm.

Dự kiến vào Q3/2025, hai trung tâm thương mại mới dự kiến sẽ khai trương, sẽ bổ sung thêm khoảng 100.800 m2 diện tích sàn và nâng tổng diện tích sàn lên khoảng 1,9 triệu m2, tăng 6,3% so với cùng kỳ. Các dự án bao gồm Vinhomes Mega Mall Ocean City và Vincom Mega Mall Royal Island, đang ghi nhận tỷ lệ lấp đầy cam kết trước lần lượt là 95% và 96%.﻿

Phương Anh

