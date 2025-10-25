VinFast cảnh báo khẩn

Ngày 25/10/2025, VinFast thông báo đã phát hiện một số trường hợp giả mạo fanpage của VinFast và các đại lý, nhà phân phối chính hãng để đăng thông tin sai sự thật về các chương trình khuyến mại, nhằm mục đích lừa đảo và trục lợi.

Tại Việt Nam, VinFast đang vận hành 2 trang fanpage trên nền tảng mạng xã hội là fanpage ô tô có tên là VinFast và fanpage xe máy điện: Xe Máy Điện VinFast.

Thời gian qua VinFast đã trở thành đối tượng bị mạo danh để trục lợi. Cụ thể, VinFast đã phát hiện một số trang fanpage giả mạo, sử dụng tên và nhận diện thương hiệu trùng với tên của một số đại lý, nhà phân phối chính hãng, đăng tải thông tin không chính xác về các chương trình khuyến mại nhằm thu hút sự quan tâm, chú ý của cộng đồng, phục vụ mục đích lừa đảo.



Gần đây nhất, một số trang fanpage mạo danh VinFast đăng thông tin về chương trình ưu đãi mua xe điện gấp gọn với giá chỉ 286.000 đồng. VinFast hoàn toàn không có sản phẩm này và cũng không có bất cứ liên quan nào với các fanpage nói trên. Tuy nhiên, thông tin trên đã thu hút sự quan tâm, tương tác của một số người tiêu dùng, dẫn dụ họ cung cấp thông tin cá nhân và chuyển tiền “nhận ưu đãi” thông qua phần mềm chat.



Ngay sau khi phát hiện hành vi giả mạo gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín thương hiệu cũng như tổn thất cho khách hàng, VinFast đã báo cáo (report) các trang fanpage giả mạo tới Facebook để yêu cầu can thiệp, xử lý; đồng thời, thông báo chính thức trên các nền tảng thông tin chính thống để khuyến cáo người tiêu dùng.

