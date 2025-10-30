Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

VinFast dừng chính sách miễn phí gửi xe điện tại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh

30-10-2025 - 20:50 PM | Doanh nghiệp

VinFast dừng chính sách miễn phí gửi xe điện tại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh

VinFast thông báo dừng áp dụng chính sách miễn phí gửi xe điện tại Trung tâm thương mại (TTTM) Vincom Center Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội), bắt đầu từ 0h ngày 29/10.

Cụ thể, chính sách miễn phí gửi xe điện VinFast (5 giờ/lượt) sẽ không còn được áp dụng tại Vincom Nguyễn Chí Thanh. Từ 0h ngày 29/10, khách hàng gửi xe tại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh sẽ thực hiện theo biểu phí và quy trình vào – ra bãi gửi xe mới do đơn vị vận hành mới của trung tâm quy định.

Chính sách này chỉ dừng tại Vincom Center Nguyễn Chí Than, các trung tâm thương mại Vincom khác trên toàn quốc vẫn tiếp tục duy trì ưu đãi miễn phí gửi xe cho người dùng xe điện VinFast. Việc điều chỉnh này xuất phát từ thay đổi trong công tác quản lý, vận hành tại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh, bao gồm khu vực hầm gửi xe.

VinFast dừng chính sách miễn phí gửi xe điện tại Vincom Center Nguyễn Chí Thanh- Ảnh 1.

Trước đó, Vincom Retail chuyển nhượng toàn bộ 99,99% vốn góp tại Công ty Bất động sản Vincom NCT - đơn vị sở hữu dự án trung tâm thương mại Vincom Center ở đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. Với diện tích 55.400 m2, Vincom Center Nguyễn Chí Thanh được khai trương cách đây 10 năm và là trung tâm thương mại thứ 5 tại thủ đô của Vincom Retail. Trong tháng 10, thương hiệu "Vincom" sẽ không còn được sử dụng tại đây.

Động thái này nằm trong chiến lược tái cơ cấu và phát triển các trung tâm thương mại trọng điểm của hệ thống Vincom Retail, hướng tới mang lại trải nghiệm mua sắm, giải trí, ẩm thực hiện đại và phong phú hơn cho khách hàng trên toàn quốc.

Ngoài các thay đổi về biểu phí gửi xe, VinFast cho biết, trong thời gian trung tâm thực hiện dự án nâng cấp, hoạt động tại các khu vực không thuộc diện cải tạo gồm siêu thị, khu ẩm thực, rạp chiếu phim và các dịch vụ tiện ích khác vẫn diễn ra bình thường.

Theo Thảo Vân

An ninh tiền tệ

Từ Khóa:
vincom

