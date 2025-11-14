VinFast muốn góp vốn 20.700 tỷ đồng để hưởng lợi nhuận 20.800 tỷ đồng từ hợp tác cùng Saigon Glory - công ty BĐS có dự án Khu tứ giác Bến Thành

Theo công bố này, CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast (VFTP) - công ty con của VinFast Auto - đã ký thỏa thuận hợp tác cùng Công ty TNHH Saigon Glory (Saigon Glory Limited Liability Company) để tham gia vào các hoạt động kinh doanh phát triển bất động sản.

Thỏa thuận này dự kiến sẽ tạo ra nguồn thu nhập thụ động để tái đầu tư vào việc phát triển mảng kinh doanh xe điện của VinFast. Các dự án được lựa chọn theo thỏa thuận cũng dự kiến sẽ thúc đẩy giao thông xanh bằng cách thúc đẩy việc sử dụng xe điện và phát triển cơ sở hạ tầng liên quan để thúc đẩy hơn nữa việc sử dụng xe điện.

VFTP dự kiến đầu tư vốn góp (contributed capital) lên đến 20.700 tỷ đồng (826,3 triệu USD), trong khi Saigon Glory sẽ đóng góp quyền phát triển, nguồn lực và chuyên môn để quản lý các dự án hợp tác. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực trong thời hạn năm năm kể từ ngày có hiệu lực.

VFTP sẽ được hưởng một phần lợi nhuận trước thuế tối thiểu khoảng 20.800 tỷ đồng (830,3 triệu USD) trong suốt thời gian hợp tác. ﻿

Saigon Glory được thành lập từ tháng 6/2018 bởi Bitexco. Đây là công ty nổi danh với dự án khu phức hợp One Central HCM. Dự án này thương được biết đến là khu tứ giác Bến Thành – nằm đối diện chợ Bến Thành, với tên gọi cũ là The Spirit of Saigon.

One Central HCM nằm trên khu đất “vàng” với 4 mặt tiền đường Phạm Ngũ Lão – Calmette – Lê Thị Hồng Gấm – Phó Đức Chính. Dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư, vốn công bố khoảng 500 triệu USD, được định hướng phát triển thành khu phức hợp văn phòng, thương mại, căn hộ, khách sạn 6 sao.

Ảnh: VTCNews

Công trình khởi công từ năm 2012, hoàn thành phần hầm rồi dừng thi công nhiều năm. Đến giữa năm 2020, dự án được khởi động lại và xây các tầng tháp. Đây cũng là thời điểm Saigon Glory liên tục huy động vốn qua kênh trái phiếu với tổng giá trị 10.000 tỷ đồng.

Năm 2022 tiếp tục rơi vào đình trệ khi các lãnh đạo Tập đoàn Vạn Thịnh Phát bị bắt. Công ty không thể thanh toán gốc và lãi trái phiếu khi đến hạn và bị Techcombank (đơn vị quản lý tài sản đảm bảo) yêu cầu bàn giao tài sản để xử lý nghĩa vụ thanh toán cho trái chủ.

Saigon Glory và các trái chủ sau đó đã đạt được thỏa thuận kéo dài kỳ hạn trái phiếu và lịch thanh toán gốc lãi mới với sự đảm bảo từ Tập đoàn Bitexco cho các trái chủ.

Trước đó, Viva Land (thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát) từng tiếp quản và đổi tên dự án thành Pearl, song sau đó logo Viva Land bị tháo dỡ khỏi hàng rào công trường.

Cuối năm 2023, phần vốn của Bitexco tại Công ty TNHH Saigon Glory được chuyển sang Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội, và gần đây bảng tên Masterise Homes lại xuất hiện trên hàng rào với vai trò nhà phát triển mới.