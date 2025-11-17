Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VinFast ồ ạt tuyển 4.500 lao động tại Hải Phòng, Hà Tĩnh: Công nhân đạt chỉ tiêu được thưởng luôn 10 triệu đồng, lương kỹ sư lên đến 38 triệu đồng

17-11-2025 - 14:53 PM | Doanh nghiệp

VinFast ồ ạt tuyển 4.500 lao động tại Hải Phòng, Hà Tĩnh: Công nhân đạt chỉ tiêu được thưởng luôn 10 triệu đồng, lương kỹ sư lên đến 38 triệu đồng

VinFast đang triển khai đợt tuyển dụng quy mô lớn đồng thời tại cả hai tổ hợp nhà máy ở Hà Tĩnh và Hải Phòng, với nhu cầu lên đến hàng nghìn nhân sự với thu nhập và chế độ đãi ngộ hấp dẫn.

VinFast ồ ạt tuyển 4.500 lao động tại Hải Phòng, Hà Tĩnh: Công nhân đạt chỉ tiêu được thưởng luôn 10 triệu đồng, lương kỹ sư lên đến 38 triệu đồng- Ảnh 1.

Thông báo từ Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast tại Hà Tĩnh cho biết, đợt tuyển dụng 2.500 lao động nhằm phục vụ kế hoạch tăng tốc sản xuất cuối năm. Nhu cầu nhân sự đa dạng, từ tổ trưởng, kỹ sư, kỹ thuật viên đến công nhân vận hành. Yêu cầu đầu vào tương đối linh hoạt, ứng viên chỉ cần tốt nghiệp từ trung học cơ sở.

Về chế độ đãi ngộ tại Hà Tĩnh, thu nhập bình quân được công bố dao động trong khoảng 10–18 triệu đồng/tháng , tùy theo vị trí. Doanh nghiệp cung cấp ký túc xá miễn phí 100% cho lao động ở xa, xe đưa đón tuyến Hà Tĩnh – Quảng Bình và các khoản trợ cấp ăn ca, chuyên cần, xăng xe, nhà ở, cùng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định.

VinFast ồ ạt tuyển 4.500 lao động tại Hải Phòng, Hà Tĩnh: Công nhân đạt chỉ tiêu được thưởng luôn 10 triệu đồng, lương kỹ sư lên đến 38 triệu đồng- Ảnh 2.

Nguồn: Vinfast

Song song đó, nhà máy VinFast tại Hải Phòng cũng công bố đợt tuyển dụng 2.000 công nhân cho các vị trí sản xuất, lắp ráp, thợ sơn/hàn, bảo trì và logistics.

Chính sách đãi ngộ tại Hải Phòng có cấu trúc khác, bao gồm: Lương cứng 9.700.000 VNĐ/tháng, thưởng KPI từ 1.500.000 – 3.000.000 VNĐ/tháng, trợ cấp nhà ở 1.500.000 VNĐ/tháng và trợ cấp thu hút 500.000 VNĐ/tháng.

Đáng chú ý, VinFast Hải Phòng áp dụng chính sách "thưởng gia nhập" trị giá 10.000.000 VNĐ, đây là khoản thưởng dành cho nhân viên mới đạt chỉ tiêu trong các tháng đầu vào làm việc.

VinFast ồ ạt tuyển 4.500 lao động tại Hải Phòng, Hà Tĩnh: Công nhân đạt chỉ tiêu được thưởng luôn 10 triệu đồng, lương kỹ sư lên đến 38 triệu đồng- Ảnh 3.

Nguồn: Trang truyển dụng Vinfast trên Vietnamwork

Bên cạnh lực lượng sản xuất trực tiếp, VinFast cũng đang tìm kiếm các nhân sự kỹ thuật cao cho cả hai địa điểm. Theo thông tin đăng tuyển trên các nền tảng việc làm, vị trí Kỹ sư Chất lượng Nhà cung cấp (Supplier Quality Engineer) mảng Điện - Điện tử làm việc tại Hải Phòng và Hà Tĩnh đang được chào mức lương từ 1.000 - 1.500 USD/tháng (tương đương khoảng 28 - 38 triệu đồng).

Ngoài các đợt tuyển dụng tập trung, VinFast còn triển khai chương trình "Tuyển dụng và đào tạo kỹ thuật viên" quy mô toàn quốc, dự kiến tuyển thêm 2.000 kỹ thuật viên ô tô điện 1.200 kỹ thuật viên xe máy điện . Học viên được chi trả toàn bộ học phí, chi phí sinh hoạt, nhận lương trong thời gian học và được cam kết bố trí việc làm sau tốt nghiệp.

Động thái tăng cường nhân lực của VinFast diễn ra trong bối cảnh Hà Tĩnh và Hải Phòng đang là các trong những địa điểm đầu tư chiến lược của Tập đoàn Vingroup. Ngoài nhà máy ô tô, tỉnh này còn là nơi triển khai dự án Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng với tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng , quy mô 965 ha , dự kiến hoàn thành trước cuối quý IV/2030 .

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lợi nhuận ngành BĐS Khu công nghiệp tăng 51% so với cùng kỳ: Còn cơ hội gì không?

Lợi nhuận ngành BĐS Khu công nghiệp tăng 51% so với cùng kỳ: Còn cơ hội gì không? Nổi bật

Công ty năng lượng VinEnergo 28.000 tỷ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện 1 cổ đông mới nắm 5% cổ phần

Công ty năng lượng VinEnergo 28.000 tỷ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xuất hiện 1 cổ đông mới nắm 5% cổ phần Nổi bật

Shark Việt mua lại một trường đại học 19 năm tuổi, đổi tên thành Trường Đại học Intracom

Shark Việt mua lại một trường đại học 19 năm tuổi, đổi tên thành Trường Đại học Intracom

14:23 , 17/11/2025
Le Jardin House đạt giải thưởng top 10 thương hiệu xuất sắc quốc gia 2025

Le Jardin House đạt giải thưởng top 10 thương hiệu xuất sắc quốc gia 2025

14:00 , 17/11/2025
Một công ty ô tô sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt 30% vào ngày mai

Một công ty ô tô sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức tiền mặt 30% vào ngày mai

11:10 , 17/11/2025
Bộ Công an và doanh nghiệp do Vingroup sáng lập dùng công nghệ gen để xác định danh tính 500.000 hài cốt liệt sĩ

Bộ Công an và doanh nghiệp do Vingroup sáng lập dùng công nghệ gen để xác định danh tính 500.000 hài cốt liệt sĩ

08:56 , 17/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên