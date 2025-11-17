Thông báo từ Nhà máy Sản xuất ô tô điện VinFast tại Hà Tĩnh cho biết, đợt tuyển dụng 2.500 lao động nhằm phục vụ kế hoạch tăng tốc sản xuất cuối năm. Nhu cầu nhân sự đa dạng, từ tổ trưởng, kỹ sư, kỹ thuật viên đến công nhân vận hành. Yêu cầu đầu vào tương đối linh hoạt, ứng viên chỉ cần tốt nghiệp từ trung học cơ sở.

Về chế độ đãi ngộ tại Hà Tĩnh, thu nhập bình quân được công bố dao động trong khoảng 10–18 triệu đồng/tháng , tùy theo vị trí. Doanh nghiệp cung cấp ký túc xá miễn phí 100% cho lao động ở xa, xe đưa đón tuyến Hà Tĩnh – Quảng Bình và các khoản trợ cấp ăn ca, chuyên cần, xăng xe, nhà ở, cùng đầy đủ chế độ bảo hiểm theo quy định.

Nguồn: Vinfast

Song song đó, nhà máy VinFast tại Hải Phòng cũng công bố đợt tuyển dụng 2.000 công nhân cho các vị trí sản xuất, lắp ráp, thợ sơn/hàn, bảo trì và logistics.

Chính sách đãi ngộ tại Hải Phòng có cấu trúc khác, bao gồm: Lương cứng 9.700.000 VNĐ/tháng, thưởng KPI từ 1.500.000 – 3.000.000 VNĐ/tháng, trợ cấp nhà ở 1.500.000 VNĐ/tháng và trợ cấp thu hút 500.000 VNĐ/tháng.

Đáng chú ý, VinFast Hải Phòng áp dụng chính sách "thưởng gia nhập" trị giá 10.000.000 VNĐ, đây là khoản thưởng dành cho nhân viên mới đạt chỉ tiêu trong các tháng đầu vào làm việc.

Nguồn: Trang truyển dụng Vinfast trên Vietnamwork

Bên cạnh lực lượng sản xuất trực tiếp, VinFast cũng đang tìm kiếm các nhân sự kỹ thuật cao cho cả hai địa điểm. Theo thông tin đăng tuyển trên các nền tảng việc làm, vị trí Kỹ sư Chất lượng Nhà cung cấp (Supplier Quality Engineer) mảng Điện - Điện tử làm việc tại Hải Phòng và Hà Tĩnh đang được chào mức lương từ 1.000 - 1.500 USD/tháng (tương đương khoảng 28 - 38 triệu đồng).

Ngoài các đợt tuyển dụng tập trung, VinFast còn triển khai chương trình "Tuyển dụng và đào tạo kỹ thuật viên" quy mô toàn quốc, dự kiến tuyển thêm 2.000 kỹ thuật viên ô tô điện và 1.200 kỹ thuật viên xe máy điện . Học viên được chi trả toàn bộ học phí, chi phí sinh hoạt, nhận lương trong thời gian học và được cam kết bố trí việc làm sau tốt nghiệp.

Động thái tăng cường nhân lực của VinFast diễn ra trong bối cảnh Hà Tĩnh và Hải Phòng đang là các trong những địa điểm đầu tư chiến lược của Tập đoàn Vingroup. Ngoài nhà máy ô tô, tỉnh này còn là nơi triển khai dự án Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng với tổng vốn đầu tư hơn 13.200 tỷ đồng , quy mô 965 ha , dự kiến hoàn thành trước cuối quý IV/2030 .