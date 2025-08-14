Vingroup bảo đảm cho 15.000 tỷ đồng trái phiếu do Vinhomes phát hành

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (Vingroup, MCK: VIC) vừa công bố Nghị quyết số 19/2025 và Nghị quyết số 20/2025 phê duyệt việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho các trái phiếu do Công ty cổ phần Vinhomes (MCK: VHM, sàn HoSE) phát hành.

Theo đó, Vinhomes dự kiến chào bán trái phiếu theo hình thức riêng lẻ; trong đó, 8.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 42 tháng và 7.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 39 tháng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Trái phiếu được phát hành bằng hình thức bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành.

Trong diễn biến khác, Vingroup cũng ban hành nghị quyết phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi năm 2018.

Theo đó, VIC dự kiến phát hành 29,3 triệu cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi 27,4 triệu cổ phiếu ưu đãi. Giá chuyển đổi là 103.819 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi 1,07 cổ phiếu phổ thông/1 cổ phiếu ưu đãi.

Chủ sở hữu lượng cổ phiếu ưu đãi được chuyển đổi là Công ty TNHH Bất động sản Hoa Phượng. Cổ phiếu phổ thông chuyển đổi từ cổ phiếu ưu đãi không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện trong quý III/2025.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, Vingroup ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất 130.366 tỷ đồng, gấp đôi mức cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm 2025 đạt 4.509 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản Vingroup đạt 964.439 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.



