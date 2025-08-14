Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vingroup bảo đảm cho 15.000 tỷ đồng trái phiếu do Vinhomes phát hành

14-08-2025 - 21:59 PM | Bất động sản

Vingroup sử dụng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho Vinhomes phát hành 15.000 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ.

Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (Vingroup, MCK: VIC) vừa công bố Nghị quyết số 19/2025 và Nghị quyết số 20/2025 phê duyệt việc sử dụng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm cho các trái phiếu do Công ty cổ phần Vinhomes (MCK: VHM, sàn HoSE) phát hành.

Theo đó, Vinhomes dự kiến chào bán trái phiếu theo hình thức riêng lẻ; trong đó, 8.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 42 tháng và 7.000 tỷ đồng trái phiếu có kỳ hạn 39 tháng. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản bảo đảm.

Trái phiếu được phát hành bằng hình thức bút toán ghi sổ và/hoặc dữ liệu điện tử. Mục đích phát hành nhằm cơ cấu lại nợ của tổ chức phát hành.

Vingroup bảo đảm cho 15.000 tỷ đồng trái phiếu do Vinhomes phát hành- Ảnh 1.

Trong diễn biến khác, Vingroup cũng ban hành nghị quyết phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để chuyển đổi cổ phiếu ưu đãi cổ tức và có quyền chuyển đổi năm 2018.

Theo đó, VIC dự kiến phát hành 29,3 triệu cổ phiếu phổ thông để chuyển đổi 27,4 triệu cổ phiếu ưu đãi. Giá chuyển đổi là 103.819 đồng/cổ phiếu, tỷ lệ chuyển đổi 1,07 cổ phiếu phổ thông/1 cổ phiếu ưu đãi.

Chủ sở hữu lượng cổ phiếu ưu đãi được chuyển đổi là Công ty TNHH Bất động sản Hoa Phượng. Cổ phiếu phổ thông chuyển đổi từ cổ phiếu ưu đãi không bị hạn chế chuyển nhượng. Thời gian thực hiện trong quý III/2025.

Về tình hình kinh doanh, trong nửa đầu năm 2025, Vingroup ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất 130.366 tỷ đồng, gấp đôi mức cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất nửa đầu năm 2025 đạt 4.509 tỷ đồng.

Tại ngày 30/6/2025, tổng tài sản Vingroup đạt 964.439 tỷ đồng, tăng 15% so với đầu năm.


Theo Hà Ly

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
vingroup, vinhomes

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hơn 4,6 triệu người dân Hải Phòng sẽ vui mừng khi biết thông tin này

Hơn 4,6 triệu người dân Hải Phòng sẽ vui mừng khi biết thông tin này Nổi bật

Người cho thuê nhà, văn phòng phải khai báo và nộp những loại thuế nào?

Người cho thuê nhà, văn phòng phải khai báo và nộp những loại thuế nào? Nổi bật

Xây dựng Hòa Bình nợ bảo hiểm hơn 60 tỷ đồng, thoát lỗ bán niên nhờ bán tài sản

Xây dựng Hòa Bình nợ bảo hiểm hơn 60 tỷ đồng, thoát lỗ bán niên nhờ bán tài sản

21:58 , 14/08/2025
Cận cảnh tháo dỡ Khu phức hợp thương mại xây dựng không phép trên "đất vàng" ở Đồng Nai

Cận cảnh tháo dỡ Khu phức hợp thương mại xây dựng không phép trên "đất vàng" ở Đồng Nai

21:57 , 14/08/2025
Sun Centro Town – Trái tim đô thị, điểm tụ trải nghiệm tại Sun Group Bãi Cháy

Sun Centro Town – Trái tim đô thị, điểm tụ trải nghiệm tại Sun Group Bãi Cháy

19:30 , 14/08/2025
The Legend Danang: Biểu tượng vượt thời gian tôn vinh dấu ấn chủ nhân

The Legend Danang: Biểu tượng vượt thời gian tôn vinh dấu ấn chủ nhân

19:30 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên