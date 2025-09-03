Vingroup công bố loạt tài liệu quan trọng đến người sở hữu trái phiếu

Ngày 29/8 vừa qua, Tập đoàn Vingroup (mã VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã có thông báo quan trọng đến người sở hữu trái phiếu.

Cụ thể, liên quan đến việc công bố thông tin định kỳ của Trái Phiếu theo quy định tại Thông tư số 76/2024/TT-BTC ngày 06/11/2024 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ công bố thông tin và báo cáo theo quy định của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, Vingroup công bố tới ngườisở hữu trái phiếu các báo cáo gồm:

(1) Báo cáo tình hình tài chính;

(2) Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 đã được kiểm toán (hoặc đã được soát xét);

(3) Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu;

(4) Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu;

(5) Báo cáo tình hình thực hiện cam kết với người sở hữu trái phiếu.

Theo Vingroup, người sở hữu trái phiếu có nhu cầu nghiên cứu các tài liệu này vui lòng mang theo giấy tờ nhân thân và các hồ sơ chứng minh quyền sở hữu trái phiếu (sao kê tài khoản đầu tư, xác nhận số dư trái phiếu…được cấp trong vòng 1 ngày làm việc tính đến ngày đề nghị nghiên cứu tài liệu):

(1) Người sở hữu trái phiếu được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (“TCBS”) đến trụ sở của TCBS tại tầng 27, tòa nhà C5 D’Capitale, số 119 đường Trần Duy Hưng, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội và TCBS sẽ tạo điều kiện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu tiếp cận các tài liệu trên.

(2) Người sở hữu trái phiếu được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Chứng khoán HD (“HDS”) đến địa chỉ của HDS tại Tầng 5, Số 32 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội và HDS sẽ tạo điều kiện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu tiếp cận các tài liệu trên.

(3) Người sở hữu trái phiếu được cung cấp bởi Công ty cổ phần chứng khoán BIDV (“BSC”) đến địa chỉ của BSC tại Tầng 8,9 Tòa nhà Thái Holdings, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội và BSC sẽ tạo điều kiện cho Người Sở Hữu Trái Phiếu tiếp cận các tài liệu trên.

(4) Người sở hữu trái phiếu mã VICD2227001; VICD2227002; VICD2328001 sẽ liên hệ với Ngân hàng đại diện của trái chủ để tiếp cận các tài liệu trên.

Ghi nhận trên BCTC kiểm toán bán niên 2025, tính đến cuối quý 2, tổng nợ vay tài chính của Vingroup lên đến gần 280.000 tỷ đồng, tương đương 29% tổng tài sản. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức hơn 94.000 tỷ đồng, bao gồm hơn 64.000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn và 30.000 tỷ đồng trái phiếu dài hạn đến hạn trả.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, Vingroup đạt 130.476 tỷ đồng doanh thu, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ đi chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 11.159 tỷ đồng, tăng 69% so với cùng kỳ.