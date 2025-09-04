Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức thêm ngành tắm hơi, massage, tăng cường sức khỏe

04-09-2025 - 13:39 PM | Doanh nghiệp

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức thêm ngành tắm hơi, massage, tăng cường sức khỏe

Vingroup đang liên tục mở rộng nhiều ngành nghề kinh doanh trong thời gian gần đây, ví dụ như VinSpeed ngành hạ tầng, VinEnergo ngành năng lượng.

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (HoSE: VIC) vừa có công bố về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trước thay đổi, doanh nghiệp có 58 ngành nghề, nổi bật là kinh doanh bất động sản, hoạt động công viên vui chơi và công viên chủ đề, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, truyền tải và phân phối điện, sản xuất điện...

Sau thay đổi, Vingroup có 66 ngành. Các ngành được bổ sung gồm:﻿

  • 9610 – Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)
  • 5621 – Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng
  • 5629 – Dịch vụ ăn uống khác
  • 5630 – Dịch vụ phục vụ đồ uống
  • 1104 – Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng
  • 4633 – Bán buôn đồ uống
  • 0810 – Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
  • 0899 – Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức thêm ngành tắm hơi, massage, tăng cường sức khỏe- Ảnh 1.

Các ngành mới của Vingroup từ 58 đến 66.

Trước khi có thay đổi này, Vingroup từng mở rộng thêm nhiều ngành nghề trong thời gian gần đây. Ví dụ, VinSpeed (công ty con của Vingroup có vốn điều lệ 15.000 tỷ) đã gửi đến Chính phủ và các địa phương loạt đề xuất nghiên cứu và đầu tư các tuyến đường sắt. Nổi bật nhất là đề xuất đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam với tổng vốn khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (~67 tỷ USD).

﻿Bên cạnh đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai cùng Vingroup đã góp vốn thành lập VinEnergo từ tháng 3. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2.000 tỷ, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 10.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 56% về doanh thu và gần 90% về lợi nhuận so với thực hiện năm 2024. Để thực hiện mục tiêu này, chiến lược năm 2025 của Vingroup tiếp tục xoay quanh ba trụ cột, gồm sản xuất (VinFast), bất động sản (Vinhomes) và du lịch - giải trí (Vinpearl).

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 10.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 56% về doanh thu và gần 90% về lợi nhuận so với thực hiện năm 2024. Để thực hiện mục tiêu này, chiến lược năm 2025 của Vingroup tiếp tục xoay quanh ba trụ cột, gồm sản xuất (VinFast), bất động sản (Vinhomes) và du lịch - giải trí (Vinpearl).

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghịch lý 9 tỷ USD của ngành dược Việt Nam: Giá trị 10 'ông' lớn nhất vẫn thua một 'gã khổng lồ' Indonesia

Nghịch lý 9 tỷ USD của ngành dược Việt Nam: Giá trị 10 'ông' lớn nhất vẫn thua một 'gã khổng lồ' Indonesia Nổi bật

Cổ phiếu rơi mất 11% sau hơn 3 tuần, một doanh nghiệp bất ngờ báo lãi sau thuế tăng 63% so với trước kiểm toán

Cổ phiếu rơi mất 11% sau hơn 3 tuần, một doanh nghiệp bất ngờ báo lãi sau thuế tăng 63% so với trước kiểm toán Nổi bật

Chuyện gì xảy ra khi 'quán phở' Google bị buộc chia sẻ công thức nước lèo tỷ đô cho đối thủ?

Chuyện gì xảy ra khi 'quán phở' Google bị buộc chia sẻ công thức nước lèo tỷ đô cho đối thủ?

13:37 , 04/09/2025
Hàng triệu người chơi không ngờ: Cách "dò số Vietlott" này lại trúng Độc đắc gần 7 tỷ

Hàng triệu người chơi không ngờ: Cách "dò số Vietlott" này lại trúng Độc đắc gần 7 tỷ

13:10 , 04/09/2025
4 năm sau Shark Tank, hãng xe đạp trợ lực điện từng bị chê 'xấu', 'ngáo giá' giờ bắt tay với Samsung nâng cấp pin đi 100 km/lần sạc, được Qualcomm hỗ trợ phát triển IoT

4 năm sau Shark Tank, hãng xe đạp trợ lực điện từng bị chê 'xấu', 'ngáo giá' giờ bắt tay với Samsung nâng cấp pin đi 100 km/lần sạc, được Qualcomm hỗ trợ phát triển IoT

12:20 , 04/09/2025
Lò cao số 2 của Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 ra mẻ gang đầu tiên

Lò cao số 2 của Khu liên hợp gang thép Hòa Phát Dung Quất 2 ra mẻ gang đầu tiên

11:54 , 04/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên