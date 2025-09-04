Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chính thức thêm ngành tắm hơi, massage, tăng cường sức khỏe

Tập đoàn Vingroup - Công ty Cổ phần (HoSE: VIC) vừa có công bố về thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trước thay đổi, doanh nghiệp có 58 ngành nghề, nổi bật là kinh doanh bất động sản, hoạt động công viên vui chơi và công viên chủ đề, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, truyền tải và phân phối điện, sản xuất điện...

Sau thay đổi, Vingroup có 66 ngành. Các ngành được bổ sung gồm:﻿

9610 – Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)

– Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) 5621 – Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng

– Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng 5629 – Dịch vụ ăn uống khác

– Dịch vụ ăn uống khác 5630 – Dịch vụ phục vụ đồ uống

– Dịch vụ phục vụ đồ uống 1104 – Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng

– Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng 4633 – Bán buôn đồ uống

– Bán buôn đồ uống 0810 – Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

– Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0899 – Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu

Các ngành mới của Vingroup từ 58 đến 66.

Trước khi có thay đổi này, Vingroup từng mở rộng thêm nhiều ngành nghề trong thời gian gần đây. Ví dụ, VinSpeed (công ty con của Vingroup có vốn điều lệ 15.000 tỷ) đã gửi đến Chính phủ và các địa phương loạt đề xuất nghiên cứu và đầu tư các tuyến đường sắt. Nổi bật nhất là đề xuất đầu tư tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam với tổng vốn khoảng 1,7 triệu tỷ đồng (~67 tỷ USD).

﻿Bên cạnh đó, tỷ phú Phạm Nhật Vượng và 2 con trai cùng Vingroup đã góp vốn thành lập VinEnergo từ tháng 3. Doanh nghiệp có vốn điều lệ 2.000 tỷ, hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2025, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 10.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 56% về doanh thu và gần 90% về lợi nhuận so với thực hiện năm 2024. Để thực hiện mục tiêu này, chiến lược năm 2025 của Vingroup tiếp tục xoay quanh ba trụ cột, gồm sản xuất (VinFast), bất động sản (Vinhomes) và du lịch - giải trí (Vinpearl).