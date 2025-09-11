Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lập kỷ lục vốn hóa sau khi khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật

Thị trường chứng khoán có cú đảo chiều về cuối phiên 11/9, VN-Index vượt lên tham chiếu và tăng hơn 14 điểm nhờ lực đẩy từ những mã vốn hóa lớn. Trong đó, cổ phiếu VIC của Vingroup trở thành tâm điểm chú ý khi tăng vọt 3,9%, leo lên ngưỡng 136.000 đồng/cp, qua đó xác lập đỉnh giá mới trong lịch sử niêm yết. Vốn hóa đạt xấp xỉ 526.000 tỷ đồng (20,2 tỷ USD).

Các mã cùng hệ sinh thái cũng đồng loạt tăng giá, trong đó VHM tăng 4% và cũng đang giao dịch tại ngưỡng đỉnh lịch sử, trong khi VRE cũng tăng gần 2%.

Mức tăng mạnh của VIC đã giúp khối tài sản của ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Vingroup) tiếp tục tăng mạnh. Ước tính, lượng cổ phiếu VIC ông Vượng nắm trực tiếp đã tăng gần 2.300 tỷ trong một ngày. Khối tài sản của Chủ tịch Vingroup trên sàn chứng khoán Việt Nam (bao gồm sở hữu trực tiếp và gián tiếp) hiện vào khoảng 296.500 tỷ đồng - con số kỷ lục và bỏ xa phần còn lại trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Còn theo cập nhật từ Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện có khối tài sản lên đến 13,4 tỷ USD, đứng thứ 203 thế giới và là người giàu nhất Việt Nam. Theo tính toán của Forbes, tài sản của Chủ tịch Vingroup đã tăng khoảng 6,9 tỷ USD từ đầu năm 2025, qua đó đưa tỷ phú này nhảy khoảng 330 bậc trên danh sách những người giàu nhất thế giới



Về tình hình kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, tập đoàn do tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập ghi nhận doanh thu 130.382 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Kết quả, lợi nhuận sau thuế đạt 4.508 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần. Theo doanh nghiệp, tăng trưởng lợi nhuận được thúc đẩy bởi sự phục hồi và phát triển ở các lĩnh vực bất động sản nhà ở, công nghiệp, du lịch nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí. Năm 2025, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 300.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 10.000 tỷ đồng, tăng lần lượt 56% về doanh thu và gần 90% về lợi nhuận so với thực hiện năm 2024.

Vừa qua, Tập đoàn Vingroup thông báo đã tiến hành khởi kiện dân sự, trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các Đại sứ quán về việc 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet.

68 tổ chức, cá nhân bị khởi kiện và trình báo là chủ tài khoản của các trang thông tin và trang cá nhân có hành vi xuyên tạc, thông tin sai sự thật về Vingroup; bịa đặt về Chủ tịch tập đoàn – ông Phạm Nhật Vượng và một số lãnh đạo cao cấp khác của tập đoàn trên các nền tảng mạng xã hội như Tiktok, Facebook, Youtube…

Các thông tin sai sự thật tập trung vào 4 chủ đề chính, bao gồm: tình hình tài chính tập đoàn; chất lượng và nguồn gốc xuất xứ sản phẩm; vấn đề pháp lý đối với sản phẩm và thông tin cá nhân lãnh đạo.

Theo thông tin từ Vingroup, chưa đầy 24 giờ sau khi đơn vị công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đưa thông tin sai sự thật về tập đoàn trên mạng Internet, đã có hơn 50 kênh hoặc trang mạng xã hội chủ động gỡ các clip và nội dung bịa đặt, xuyên tạc.