Vingroup đề xuất làm đường vượt biển nối Cần Giờ - Vũng Tàu

Công ty CP Tập đoàn Vingroup (Tập đoàn Vingroup) vừa có văn bản gửi Chủ tịch UBND TP HCM, cho phép công ty nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ – Vũng Tàu theo hình thức BT (xây dưng - chuyển giao).

Trong văn bản kiến nghị, Tập đoàn Vingroup nêu rõ ngày 11-6 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1125/QĐ-TTg phê duyệt "Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP HCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060", đã xác định phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, nâng cao năng lực kết nối nội vùng, liên vùng là định hướng chiến lược trọng tâm.

Sau khi tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sắp nhập vào TP HCM, nhu cầu phát triển trục kết nối trực tiếp giữa khu vực ven biển trở nên cấp thiết. Cần Giờ và Vũng Tàu là vùng có vị trí chiến lược về kinh tế biển, cảng, du lịch và đô thị sinh thái nhưng hạ tầng hiện tại còn hạn chế, chủ yếu phụ thuộc vào phà và các tuyến đường vòng. Việc đầu tư tuyến đường vượt biển sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối hiệu quả các vùng chức năng trong thành phố, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội, thương mại và mở rộng không gian đô thị bền vững.

Nếu được triển khai cầu vượt biển thì thời gian đi Cần Giờ- Vũng Tàu chỉ mất 10 phút.

"Trên tinh thần đồng hành hiện thực hóa quy hoạch hạ tầng giao thông trọng điểm, Tập đoàn Vingroup đề nghị UBND TPHCM, cho phép công ty nghiên cứu đầu tư tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ – Bà Rịa Vũng Tàu (cũ) theo hình thức BT"- văn bản nêu rõ.

Ngoài ra, đại diện Vingroup cũng nêu rõ "Chủ trương này là bước đi quan trọng, tạo cơ sở pháp lý khởi động quá trình nghiên cứu tính khả thi và định hướng phát triển của thành phố. Tập đoàn Vingroup cam kết đồng hành lâu dài, góp phần nâng cao năng lực kết nối vùng và phát triển bền vững không gian ven biển TP HCM".

Theo đại diện Vingroup, người dân, du khách từ trung tâm TPHCM hiện nay muốn đi biển Vũng Tàu nhanh và thuận tiện, tránh kẹt xe phải qua Cần Giờ, đi phà tiếp đến Vũng Tàu. Vi vậy nếu có tuyến đường tiếp nối vượt biển thì Cần Giờ sẽ trở thành điểm trung tâm, khách du lịch ở Vũng Tàu có thể dễ dàng đi qua Cần Giờ để vui chơi và ngược lại.

Sau khi khởi công dự án lấn biển hơn 2.870ha tại Cần Giờ, hiện tại dự án đang triển khai với tiến độ rất nhanh khiến nhiều người đang trông đợi một đại đô thị lấn biển tầm cỡ quốc tế sắp hình thành tại đây.