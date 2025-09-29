Vingroup dự kiến phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu để cơ cấu nợ

Thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Vingroup-CTCP vừa có công bố về việc HĐQT thông qua chào bán và phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo hình thức riêng lẻ.

Cụ thể, Vingroup dự kiến phát hành 2.500 tỷ đồng trái phiếu mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu với kỳ hạn tối đa 24 tháng kể từ ngày phát hành.

Ngày phát hành là ngày được dự kiến trong Bản công bố thông tin trước đợt chào bán trái phiếu và được xác định thực tế trên thông báo của tổ chức phát hành hoặc bản công bố thông tin về kết quả chào bán trái phiếu.

Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có bảo đảm bằng tài sản của tổ chức phát hành và/hoặc bên thứ 3. Đối tượng tham gia đợt chào bán là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của pháp luật.

Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu là để cơ cấu lại nợ của tồ chức phát hành.

Trong một diễn biến khác, Vingroup đã công bố thông tin liên quan đến việc thành lập công ty con. Cụ thể, HĐQT Vingroup đã ban hành nghị quyết thông qua việc tập đoàn tham gia góp vón thành lập công ty con có tên dự kiến là Công ty CP Nghiên cứu, phát triển và Ứng dụng Robot hình người VinDynamics (VinDynamics).

Vốn điều lệ dự kiến của VinDynamics là 500 tỷ đồng, trong đó Vingroup góp 51% vốn. Trụ sở chính VinDynamics đặt tại Tòa nhà Văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Lĩnh vực kinh doanh chính của VinDynamics là nghiên cứu, phát triển, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất người máy.

Trước đó, Vingroup cũng đã thành lập 2 công ty con về người máy là: Công ty cổ phần Nghiên cứu phát triển và ứng dụng người máy (VinRobotics) và Công ty CP Nghiên cứu phát triển và ứng dụng người máy đa năng VinMotion (VinMotion).

VinRobotics có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng; trong đó, Vingroup giữ 51% cổ phần, ông Phạm Nhật Vượng góp 39%. Hai người con của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người có 5% cổ phần. Bà Nguyễn Mai Hoa là Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của VinRobotics. Bà Mai Hoa cũng là người đại diện của hàng loạt doanh nghiệp khác trong "hệ sinh thái" Vingroup.

Còn VinMotion được thành lập vào tháng 1/2025 với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng; tỷ lệ góp vốn của các cổ đông cũng giống với VinRobotics.

Tại VinMotion, bà Mai Hoa là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Bà Mai Hoa cũng là người đại diện của hàng loạt doanh nghiệp khác trong "hệ sinh thái" Vingroup.