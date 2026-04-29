Vingroup khởi công “đô thị trong đảo - đảo trong đô thị” rộng 880ha tại TP HCM

Ngày 29/04/2026, Tập đoàn Vingroup chính thức khởi công dự án Khu đô thị Đại học Quốc tế tại xã Xuân Thới Sơn, TP HCM.



Sự kiện khởi công dự án Khu đô thị Đại học quốc tế nằm trong chuỗi sự kiện Lễ khởi công chào mừng kỷ niệm 51 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).

Khu đô thị Đại học Quốc tế có quy mô 880ha tại Tây Bắc TP HCM, kết nối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam thông qua Quốc lộ 22, đường Vành đai 3 và cao tốc TP HCM – Mộc Bài.

Cụ thể, khu đô thị có hệ thống mặt nước, kênh đào và công viên ven sông bao quanh, hình thành thế “đô thị trong đảo - đảo trong đô thị”.

Toàn dự án cũng được quy hoạch thành 5 khu lấy cảm hứng từ những “đại công viên” nổi tiếng, gồm khu Công viên Thiền - lấy cảm hứng từ Karuizawa - thiên đường nghỉ dưỡng của giới tinh hoa Nhật Bản; khu Công viên Biển Xanh mang phong cách của các thành phố vịnh biển năng động, phóng khoáng; khu Công viên Tri thức được phát triển theo mô hình các thành phố Đại học nổi tiếng thế giới; khu Công viên Quốc tế lấy cảm hứng từ các thủ phủ kinh doanh, giải trí hàng đầu châu Âu và thế giới với tổ hợp lifestyle - vui chơi 24/7, phố khởi nghiệp - sáng tạo, làng văn hóa ẩm thực…; và khu Công viên Thiên đường Golf.



Khu đô thị Đại học Quốc tế có khu giáo dục – nghiên cứu quy mô lớn hơn 150 ha. Bên cạnh đó có bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, sân golf 36 hố và các khu vui chơi, ăn uống.



Dự án cũng có nhiều không gian xanh với khoảng 100 công viên, gồm công viên Bách thảo 27 ha, công viên nước 23 ha, công viên Nhật Bản 10 ha và khu VinWonders với các khu vui chơi cho gia đình và trẻ em.