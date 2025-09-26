Vingroup lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử VN, tỷ phú Phạm Nhật Vượng và vợ nhận tin vui cùng 1 ngày

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng và phu nhân tại lễ trao giải VinFuture 2024, tối 6/12/2024. Ảnh: NK

Với sự bứt phá trong phiên giao dịch ngày 25/9, cổ phiếu VIC của Vingroup tăng vọt 6% lên đỉnh mới là 158.000 đồng/cổ phiếu, qua đó đưa vốn hóa của tập đoàn chạm mốc 613.000 tỷ đồng.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam có doanh nghiệp đạt được mức vốn hóa này. Thành tích này của VIC cũng kéo VN-Index tăng gần 9 điểm trong phiên 25/9. Ngoài VIC, các mã VRE (Vincom Retail) hay VHM (Vinhomes) của Vingroup cũng tăng lần lượt 1,3% và 1,5%.

Nhóm cổ phiếu họ Vingroup tăng trong phiên 25/9. Ảnh chụp màn hình

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục lập kỷ lục

Theo số liệu thống kê trực tiếp từ Forbes ngày 25/9, với đà tăng của cổ phiếu VIC, tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup vừa có thêm khoảng 700 triệu USD. Giá trị tài sản của tỷ phú này vượt 15,3 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. Ông Phạm Nhật Vượng hiện đang giữ vị trí người giàu nhất Việt Nam và xếp hạng 168 trên toàn thế giới. Chủ tịch Vingroup cũng là người Việt Nam đầu tiên đạt được các mốc tài sản ấn tượng này.

Theo các chuyên gia, động thái gom mạnh VIC của nhà đầu tư xuất hiện trong bối cảnh Vingroup đón nhận nhiều thông tin tích cực. Cụ thể, Vingroup chuẩn bị khởi công Nhà máy điện khí LNG Hải Phòng, dự kiến diễn ra ngày 26/9. Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng trước đó đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án với tổng công suất thiết kế 4.800 MW. Đây là dự án do Liên danh Tập đoàn Vingroup - CTCP Năng lượng VinEnergo đầu tư, với tổng mức vốn khái toán là hơn 178.000 tỷ đồng.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tục tăng cao trong thời gian gần đây. Ảnh chụp màn hình

Theo giấy chứng nhận đầu tư, dự án này được triển khai tại KCN Tân Trào (xã Kiến Hưng, TP Hải Phòng) trên diện tích hơn 98,5 ha. Dự án chia làm 2 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1 (từ 2025 - 2030), nhà đầu tư sẽ xây dựng 2 tổ máy công suất 1.600 MW, dự kiến phát điện từ quý II và quý IV/2029. Đến giai đoạn 2 (2031 - 2035), tiếp tục triển khai 4 tổ máy còn lại với tổng công suất 3.200 MW và phát điện trong năm 2031.

Ngoài ra, công ty con của Vingroup là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEF) đề xuất phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền với mức 33.000 đồng/cổ phiếu. Dự kiến, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể nhận về gần 4.600 tỷ đồng.

Tính lũy kế nửa đầu năm, Vingroup mang về 130.475 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi thực hiện năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của tập đoàn đạt 4.539 tỷ đồng. Theo Vingroup, kết quả này đến từ các lĩnh vực bất động sản nhà ở, công nghiệp, du lịch - nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.

Đà tăng ấn tượng của cổ phiếu VIC diễn ra trong bối cảnh Vingroup đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh sang nhiều lĩnh vực mới và thể hiện lập trường cứng rắn trước các thông tin sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó, Tập đoàn Vingroup đã công bố khởi kiện 68 tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cáo buộc các đối tượng này đưa thông tin bịa đặt, xuyên tạc, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín doanh nghiệp cũng như tiềm ẩn nguy cơ dẫn dắt dư luận sai lệch.

Đại diện Vingroup khẳng định rằng, việc khởi kiện không chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tập đoàn mà còn để bảo vệ môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, đặc biệt qua đó góp phần nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật trong xã hội.

Kết quả, chỉ sau chưa đầy 24 giờ kể từ khi thông tin khởi kiện được công bố, có hơn 50 kênh và trang mạng xã hội đã chủ động gỡ bỏ hoặc ẩn các nội dung sai sự thật. Thậm chí, một số cá nhân đã công khai xin lỗi, đính chính thông tin trên nền tảng cá nhân hoặc gửi thư xin lỗi trực tiếp đến Vingroup và cơ quan chức năng, cam kết chấm dứt hành vi vi phạm.

Vợ ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỷ phú USD

Bà Phạm Thu Hương, Phó Chủ tịch Vingroup vừa trở thành tỷ phú USD tiếp theo của Việt Nam. Ảnh: VIC

Nhờ đà tăng mạnh của cổ phiếu VIC, tài sản trên sàn của các cổ đông lớn cũng tăng mạnh. Trong số đó, bà Phạm Thu Hương, vợ Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, đang sở hữu hơn 170,6 triệu cổ phiếu VIC, tương đương khoảng 26.955 tỷ đồng. Sau phiên giao dịch ngày 25/9, bà Phạm Thu Hương lần đầu nắm trong tay hơn tỷ USD và trở thành nhân vật giàu thứ 5 trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Bà Phạm Thu Hương giữ chức Phó Chủ tịch Vingroup từ năm 2021 đến nay. Trước đó, năm 2020, bà cùng chồng là tỷ phú Phạm Nhật Vượng sáng lập quỹ VinFuture tài trợ cho giải thưởng khoa học và công nghệ toàn cầu cùng tên.