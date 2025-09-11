Vingroup nhận nhiệm vụ từ Phó Thủ tướng

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông báo cáo các công tác chuẩn bị cho lễ bế mạc Triển lãm được diễn ra vào ngày 15/9, cũng như công tác thi đua, khen thưởng.

Đại diện các bộ, ngành, địa phương đã đóng góp ý kiến về chương trình lễ bế mạc; thống nhất phương án đề xuất tăng thêm số lượng bằng khen, hình thức khen thưởng phù hợp cho các tập thể và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức và tham gia Triển lãm.

Trên cơ sở báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ý kiến phát biểu của Ban Chỉ đạo, Phó Thủ tướng đề nghị Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng thông báo kết luận của cuộc họp để ban hành, thống nhất triển khai. Đồng thời, Phó Thủ tướng lưu ý một số nhiệm vụ:

Thứ nhất, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bộ, cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung, điều kiện tốt nhất để tổ chức lễ bế mạc Triển lãm theo chương trình, kịch bản được duyệt, bảo đảm quy mô của sự kiện, trang trọng, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm.

Thứ hai, chuẩn bị Báo cáo tổng kết, trong đó đánh giá toàn diện, khách quan, sâu sắc những kết quả nổi bật, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm để làm những sự kiện sắp tới, đã làm tốt rồi thì làm tốt hơn nữa.

Khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt chấm điểm, lựa chọn không gian trưng bày tiêu biểu, giấy chứng nhận của Ban Tổ chức cho các đơn vị tham gia Triển lãm và tặng phẩm kèm theo. Chuẩn bị phương án lễ tân, hậu cần, đón tiếp đại biểu, bảo đảm trang trọng, lịch sự, đúng lễ tân nhà nước và nghi thức ngoại giao. Đối với các tài liệu, tư liệu trưng bày, từng bộ, ngành, địa phương phối hợp trong công tác lưu trữ.

Toàn cảnh cuộc làm việc về công tác tổng kết, khen thưởng, bế mạc Triển lãm Thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (Ảnh: VGP/Giang Thanh)

Phó Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chuẩn bị các chương trình, kịch bản cho lễ bế mạc gửi báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Ngoại giao chủ trì mời khách quốc tế, các đại sứ quán tại Hà Nội tham dự lễ bế mạc và xác nhận việc tham dự, tổng hợp, gửi danh sách đại biểu khách quốc tế cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an, bảo đảm, an toàn trong đón tiếp. Bố trí phiên dịch để đón khách quốc tế, thực hiện các công tác lễ tân đối ngoại tại lễ bế mạc.

Bộ Công an, Bộ Y tế, UBND TP. Hà Nội bảo đảm phương án an ninh, trật tự, an toàn, y tế phục vụ lễ bế mạc.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan bảo đảm công tác thi đua khen thưởng cho các tập thể với số lượng cao nhất có thể, đồng thời hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp tiếp tục có hình thức khen thưởng cá nhân theo thẩm quyền.

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan tổ chức phát thanh, truyền hình trực tiếp lễ bế mạc Triển lãm, bảo đảm chất lượng, hiệu quả.

Tập đoàn Vingroup phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các cơ quan liên quan chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, lễ tân, hậu cần, đón tiếp đại biểu theo yêu cầu.

Các bộ, ngành, địa phương tổ chức thanh quyết toán theo đúng quy định, hiệu quả, bảo đảm chặt chẽ, không để thất thoát, lãng phí.