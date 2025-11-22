Vingroup và tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa lập kỷ lục mới: Chưa từng có trong lịch sử Việt Nam

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa lập kỷ lục mới chưa từng có về tổng tài sản. Ảnh: Forbes

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại phiên 21/11 với nhiều bất ngờ. Cụ thể, VN-Index mở cửa trong sắc đỏ, giảm quanh vùng 10 điểm. Đây là một phần hệ quả trực tiếp đến từ làn sóng bán tháo đang quét qua nhiều thị trường lớn trên thế giới, nhất là Mỹ.

Trong buổi chiều, thị trường có xu hướng cải thiện hơn nhờ nhóm bất động sản và một số mã trụ khác. Theo đó, chỉ số chung trở lại trên tham chiếu vào đầu phiên ATC, nhưng ở mức không quá cao và nhanh chóng bị nhuộm đỏ trở lại.

Kết phiên ngày 21/11, VN-Index sụt hơn 1 điểm và đóng cửa sát 1.655 điểm; HNX-Index giảm 1,1 điểm (-0,4%) còn 263,13 điểm; UPCoM-Index mất 0,82 điểm (-0,7%) xuống 118,69 điểm. Độ rộng thị trường vẫn nghiêng về bên giảm giá với 204 cổ phiếu, khi chiếm tỷ lệ hơn 57% toàn sàn HoSE.

Đáng chú ý, trong khi phần lớn các mã cổ phiếu trên thị trường đều chìm trong sắc đỏ, bộ 3 cổ phiếu "họ Vingroup" lại đồng loạt có đóng góp tích cực, với VIC (+0,8%), VHM (+1,5%), VPL (+3,5%). Ngoài ra, VN-Index còn được hỗ trợ bởi STB (+3,6%), FPT (+1,8%) hay VJC (+2,2%).

Sau phiên giao dịch ngày 21/11, cổ phiếu VIC của Vingroup đã khép lại tuần giao dịch, với 5 phiên tăng liên tiếp (tương ứng gần 9%). Cổ phiếu VIC đóng cửa ở mức đỉnh kỷ lục là 229.700 đồng/cổ phiếu. Với đà tăng liên tục của cổ phiếu VIC, vốn hóa của Tập đoàn Vingroup đạt trên 885.000 tỷ đồng, tức là tăng 72.000 tỷ chỉ trong tuần qua. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam có vốn hóa lớn tới như vậy.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa lập kỷ lục mới

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục thăng hạng trên bảng xếp hạng người giàu nhất thế giới. Ảnh: Forbes

Với đà tăng liên tục của cổ phiếu, không chỉ củng cố vị trí doanh nghiệp niêm yết lớn nhất Việt Nam mà còn giúp Chủ tịch Tập đoàn Vingroup Phạm Nhật Vượng tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới.

Cụ thể, theo thống kê mới nhất từ Forbes, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản ròng lên tới 21,1 tỷ USD, xếp thứ 109 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất mà một doanh nhân Việt Nam từng đạt được. Hiện nay, người đứng đầu Tập đoàn Vingroup chỉ còn cách top 100 tỷ phú giàu nhất thế giới khoảng 1,2 tỷ USD tài sản. Với khối tài sản trên còn giúp tỷ phú Phạm Nhật Vượng vượt qua tỷ phú Eri Li (19,8 tỷ USD), Chủ tịch Geely Holding Group, một trong những tập đoàn ô tô lớn nhất Trung Quốc.

Vì sao cổ phiếu VIC liên tục tăng giá?

Tập đoàn Vingroup có nhiều thông tin tích cực trong thời gian qua. Ảnh: VIC

Theo các chuyên gia, cổ phiếu VIC liên tục tăng giá trong bối cảnh thương vụ phát hành cổ phiếu lớn nhất lịch sử của Vingroup có diễn biến mới.

Cụ thể, Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa ra thông báo đã hoàn tất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua 3 vấn đề, bao gồm phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và các vấn đề liên quan; thay đổi ngành nghề kinh doanh; sửa đổi, bổ sung điều lệ.

Trong biên bản kiểm phiếu, Tập đoàn Vingroup cho biết đã gửi phiếu ý kiến cho 31.273 cổ đông, đại diện/sở hữu gần hơn 3,85 tỷ cổ phần. Trước đó, tại báo cáo thường niên năm 2024, tập đoàn này ghi nhận có 56.857 cổ đông đang sở hữu hơn 3,82 tỷ cổ phiếu VIC (tại thời điểm cuối năm 2024).

Về nội dung chi tiết, cổ đông của Vingroup đã thông qua phương án phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Theo đó, doanh nghiệp sẽ phát hành gần 3,9 tỷ cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 1:1, tương đương với cổ đông sở hữu 1 cổ phần VIC có quyền nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Thời gian thực hiện dự kiến sẽ diễn ra trong quý IV/2025, thời điểm cụ thể giao cho Hội đồng quản trị Vingroup quyết định. Cổ phiếu mới sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng, nhưng quyền nhận cổ phiếu phát hành sẽ không được phép chuyển nhượng.

Hội đồng quản trị Vingroup ban hành nghị quyết thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nghị quyết về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu thưởng đã được cổ đông thông qua. Sau đợt phát hành này, vốn điều lệ của Vingroup dự kiến sẽ tăng gấp đôi, lên hơn 77.000 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, theo báo cáo tài chính quý III/2025, tổng doanh thu thuần hợp nhất trong 9 tháng đầu năm 2025 của Tập đoàn Vingroup đạt 169.611 tỷ đồng (tăng trưởng 34% so với cùng kỳ năm ngoái). Lợi nhuận sau thuế hợp nhất trong 9 tháng đầu năm đạt 7.565 tỷ đồng, gấp 1,9 lần cùng kỳ, đồng thời hoàn thành 76% kế hoạch lợi nhuận đặt ra cho năm 2025.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Tập đoàn Vingroup đạt 1.087.870 tỷ đồng, tăng 30% so với ngày 31/12/2024. Đây cũng là lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu tỷ đồng.

Trong thời gian qua, Tập đoàn Vingroup liên tục mở rộng các mảng kinh doanh. Đáng chú ý, Vingroup công bố trụ cột Văn hóa, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình mở rộng và hoàn thiện hệ sinh thái của tập đoàn. Đồng thời, việc này cũng nâng tổng số lĩnh vực hoạt động của Vingroup lên 6, bên cạnh Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ, Hạ tầng, Năng lượng xanh, Thiện nguyện xã hội.