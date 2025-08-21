Vinhomes thoái toàn bộ phần vốn góp tại công ty con vốn hơn 5.000 tỷ tại Hải Phòng

CTCP Vinhomes (mã CK: VHM) vừa công bố hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hoàng Long (Công ty Hoàng Long). Sau chuyển nhượng phần vốn góp, Hoàng Long không còn là công ty con thuộc Vinhomes.

Công ty Hoàng Long có trụ sở chính đặt tại số 1 đường Hà Nội, phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, được Vinhomes thành lập vào ngày 27/6, cách đây chưa đầy 2 tháng.

Với vốn điều lệ khởi điểm lên tới hơn 5.224 tỷ đồng, trong đó Vinhomes sở hữu đến 99,96%, Hoàng Long sẽ hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tập trung vào phát triển các dự án nhà ở và đô thị.﻿

Việc thành lập công ty con này diễn ra trong bối cảnh Vinhomes đang liên tục mở rộng hiện diện tại thị trường Hải Phòng, nơi tập trung triển khai nhiều dự án quy mô như Royal Island, Vinhomes Imperia, Vinhomes Marina (Cầu Rào 2) và Golden City.﻿

Các giao dịch thành lập công ty và chuyển nhượng gần đây của Vinhomes thường là các giao dịch bán buôn tại các dự án lớn.﻿

Các dự án của Vinhomes và Vingroup tại Hải Phòng.

﻿Công ty chứng khoán ABS nhận định nửa cuối năm 2025, doanh số bán hàng của Vinhomes sẽ tiếp tục duy trì tích cực nhờ sự đóng góp chính từ các dự án trọng điểm như Royal Island, Wonder City, Ocean Park 2 và Ocean Park 3, cùng với các dự án mới mở bán gồm Golden City tại Hải Phòng và Green City tại Long An. Tính đến cuối quý 2/2025, giá trị doanh số bán hàng chưa ghi nhận của Vinhomes đạt 138.200 tỷ đồng, là nguồn lực quan trọng hỗ trợ lợi nhuận cả năm của doanh nghiệp.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 20/8, thị giá VHM tăng hơn 5% và lập đỉnh mới ở mức 99.000 đồng/cp, gấp 2,5 lần so với đầu năm. Vốn hóa thị trường của Vinhomes cũng theo đó lập kỷ lục mới gần 407.000 tỷ đồng (~15,5 tỷ USD). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giá trị vốn hóa của doanh nghiệp này vượt mốc 400.000 tỷ đồng.