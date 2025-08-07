VISAHO chính thức quản lý vận hành tòa văn phòng Pearl Tower

Theo báo cáo của Cushman & Wakefield – một trong những tập đoàn tư vấn BĐS hàng đầu thế giới, tính đến quý I/2025, tỷ lệ lấp đầy tại các tòa nhà văn phòng hạng A tại Hà Nội đã đạt khoảng 75%. Đáng chú ý, gần 70% quyết định ký kết hợp đồng thuê bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ấn tượng ban đầu, bao gồm sự chuyên nghiệp trong việc tiếp đón, chất lượng bàn giao, dịch vụ chăm sóc khách hàng và tiện ích đi kèm. Điều này cho thấy yếu tố "vận hành chuyên nghiệp" đã trở thành tiêu chí then chốt trong chiến lược chọn văn phòng của doanh nghiệp.

Lễ ký Hợp đồng quản lý vận hành tòa văn phòng Pearl Tower đã diễn ra thành công tốt đẹp

Với tiêu chí lựa chọn đối tác có năng lực và kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý vận hành bất động sản cao cấp, Tập đoàn SSG đã lựa chọn Công ty Cổ phần VISAHO chính thức trở thành đơn vị quản lý vận hành tòa Pearl Tower – Tòa văn phòng hạng A nổi bật tại khu vực Mỹ Đình, phía Tây Hà Nội. Phát biểu tại buổi lễ ký kết, ông Phan Lê Anh – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bất động sản dầu khí Việt Nam – SSG, đại diện Tập đoàn SSG chia sẻ: "Tập đoàn SSG đã tìm hiểu kỹ và lựa chọn VISAHO làm đơn vị quản lý vận hành tại Pearl Tower. Chúng tôi tin rằng với kinh nghiệm và tiêu chuẩn dịch vụ chuyên nghiệp, VISAHO sẽ mang đến trải nghiệm chất lượng cao cho khách hàng. Góp phần nâng tầm giá trị tòa nhà, đáp ứng kỳ vọng của khách hàng và Tập đoàn SSG".

VISAHO chính thức trở thành đơn vị quản lý vận hành Tòa văn phòng Pearl Tower

Là dự án nổi bật tại trục Mỹ Đình – Châu Văn Liêm, Pearl Tower sở hữu thiết kế hiện đại, thân thiện môi trường, liền kề công viên 14ha cùng nhiều tiện ích đa dạng. Tòa nhà được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, tiên tiến: hệ điều hòa trung tâm schiller kèm hệ thống lọc khí và cấp khí tươi trực tiếp đến từng không gian làm việc, 11 thang máy tốc độ cao lên đến 6m/s, hệ thống kiểm soát ra vào Turnstile và hệ thống giám sát an ninh hiện đại…

Pearl Tower là Tòa văn phòng hạng A sang trọng cùng tiện tích đa dạng

Bằng kinh nghiệm dày dặn trong việc quản lý vận hành những dự án văn phòng cao cấp, hiện đại, VISAHO hoàn toàn tự tin có thể đem lại dịch vụ tốt đẹp và hài lòng cho khách hàng tại Pearl Tower.

Ông Shito Shinichi – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần VISAHO cho biết: "Là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ quản lý vận hành tòa nhà văn phòng theo tiêu chuẩn quốc tế, mang đậm dấu ấn Nhật Bản, VISAHO cam kết triển khai đội ngũ chuyên nghiệp, quy trình vận hành bài bản, minh bạch, tận tâm, nhằm mang đến môi trường làm việc tiện ích cho khách thuê và sự an tâm cho Chủ đầu tư. Chúng tôi hiểu rõ kỳ vọng của Quý Chủ đầu tư về một dịch vụ xứng tầm với giá trị của dự án, và sẽ nỗ lực đáp ứng kỳ vọng đó bằng sự tận tâm và chuyên nghiệp cao nhất".

VISAHO là công ty con của tập đoàn Sankei Building – doanh nghiệp BĐS tổng hợp tại Nhật Bản. Kế thừa hơn 70 năm kinh nghiệm trong ngành QLVH của công ty mẹ, VISAHO đã kết hợp cùng kết quả nghiên cứu nhiều năm tại thị trường Việt Nam và cho ra đời bộ Tiêu chuẩn Chất lượng dịch vụ VISAHO Standard. Với bộ tiêu chuẩn này, mọi dịch vụ của VISAHO cung cấp đến khách hàng đều đảm bảo được sự chuyên nghiệp, chuẩn mực, sang trọng, đồng đều, chất lượng cao và mang đậm tinh thần Omotenashi Nhật Bản.

VISAHO sở hữu hệ thống nhân sự chuyên nghiệp cùng đội ngũ chuyên gia mẫn cán, giàu kinh nghiệm luôn sẵn sàng hỗ trợ Chủ đầu tư và khách thuê mọi lúc. VISAHO cũng đã áp dụng công nghệ cao trong hoạt động quản lý vận hành tại các dự án, giúp việc tiếp nhận và phản hồi thông tin đến khách hàng được thực hiện nhanh chóng, kiểm soát chất lượng dịch vụ một cách dễ dàng, minh bạch. Sau nhiều năm hoạt động, VISAHO đã nhận được sự tin tưởng của đông đảo khách hàng, trở thành đơn vị quản lý vận hành của nhiều dự án cao cấp như tòa nhà văn phòng hạng A+ Capital Place, chung cư cao cấp Swanlake Residences, The ZEI, Hoàng Thành Tower, Thăng Long Number One…

Với những lợi thế nổi trội so với các tòa nhà văn phòng khác tại Hà Nội, Pearl Tower đang dần khẳng định vị thế là một biểu tượng văn phòng hạng A mới tại phía Tây bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa vị trí chiến lược, kiến trúc xanh và quản lý vận hành chuyên nghiệp của Nhật Bản. Đồng hành cùng VISAHO, Pearl Tower không chỉ dừng lại ở việc cung cấp không gian làm việc chất lượng mà còn hướng tới kiến tạo một hệ sinh thái văn phòng chuẩn mực, truyền cảm hứng – nơi mỗi doanh nghiệp an tâm đặt niềm tin và phát triển lâu dài.

VISAHO - Công ty dịch vụ BĐS chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản

