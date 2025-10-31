VNG: Các mảng lõi tăng trưởng đều, doanh thu quý III gần 2.900 tỷ

Tỷ trọng doanh thu từ thị trường quốc tế đạt 19%, phản ánh tiến triển của chiến lược "Go Global" của Tập đoàn này. Trong quý, doanh nghiệp đóng góp 324 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước và gần 20 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội.

Game, Zalo giữ nền vững, B2B và AI trở thành động lực tăng trưởng mới

Quý 3, các mảng kinh doanh lõi của VNG tiếp tục có sự tăng trưởng đồng đều, trong đó mảng Game tiếp tục là "cỗ máy doanh thu" chủ lực khi tổng bookings đạt 2.328 tỷ đồng, trong đó 17% đến từ thị trường quốc tế.

Đáng chú ý, nhờ tập trung vào danh mục game có vòng đời dài và cộng đồng ổn định, mức tăng trưởng doanh thu của các sản phẩm chiến lược dài hạn lên tới 39% so với cùng kỳ 2024. Chẳng hạn như Roblox – VNG, nền tảng game hàng tỷ USD của Mỹ, duy trì tăng trưởng liên tiếp 4 quý về cả người dùng lẫn doanh thu kể từ khi được VNGGames vận hành tại thị trường Việt Nam.

Nền tảng game Roblox được VNGGames vận hành tại thị trường Việt Nam. Ảnh: VNGGames

Theo Báo cáo "The Connected Consumer Q1/2025", Zalo tiếp tục giữ vị thế là nền tảng nhắn tin phổ biến và được yêu thích Top 1 tại Việt Nam. Trong quý 3, nền tảng này ghi nhận 79,2 triệu người dùng hàng tháng và 2,1 tỷ tin nhắn được gửi đi mỗi ngày.

Zalo tiếp tục giữ vững vị thế nền tảng nhắn tin Top 1 Việt Nam với hơn 79 triệu người dùng. Ảnh: VNG

Trong khi đó, Giải pháp Doanh nghiệp số (Digital Business) – mảng B2B duy nhất của tập đoàn và cũng là mảng kinh doanh non trẻ nhất – đang trở thành mũi nhọn tăng trưởng mới.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu mảng này tăng 57% so với cùng kỳ, với 55% đến từ thị trường nước ngoài và 51% đến từ mảng AI. Đặc biệt, ở thị trường trong nước, điện toán GPU trở thành phân khúc tăng trưởng nhanh nhất sau điện toán truyền thống, với mức tăng trên 135% so với năm ngoái.

Sự tăng trưởng này đến từ nhu cầu ngày càng cao trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bảo hiểm và bán lẻ, nơi AI đang được ứng dụng mạnh vào Chatbot, OCR bóc tách dữ liệu, xác thực sinh trắc học và tự động hóa quy trình.

Đồng thời, nắm bắt xu hướng chuyển đổi số tăng nhanh của các doanh nghiệp trong nước, VNG cũng mở rộng hạ tầng VNG Cloud lên 5 vùng khả dụng (AZ) tại Hà Nội, TP.HCM và Bangkok, đảm bảo SLA 99,99% và hỗ trợ triển khai multi-AZ. Đây là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp Việt có thể mở rộng ra khu vực.

Đặt cược dài hạn cho AI và Go Global

VNG từng nhiều lần khẳng định đang đặt cược vào AI như nền tảng chiến lược cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Tại NVIDIA AI Day 2025, GreenNode (nhánh AI Cloud của Digital Business) đã ra mắt GreenMind – mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) mã nguồn mở đầu tiên dành riêng cho tiếng Việt, được tích hợp trên NVIDIA NIM, nền tảng AI doanh nghiệp toàn cầu do NVIDIA thẩm định.

Ông Võ Trọng Thư - Trưởng phòng AI Lab, GreenNode giới thiệu mô hình GreenMind tại NVIDIA AI DAY Ho Chi Minh City 2025. Ảnh: VNG

GreenMind được xem là bước tiến quan trọng trong hành trình phát triển AI có chủ quyền (sovereign AI) tại Việt Nam – lĩnh vực đang được Chính phủ thúc đẩy mạnh mẽ trong giai đoạn 2025–2030.

Tại giải thưởng AI Awards 2025 công bố tháng 9/2025, GreenNode đã được vinh danh "Doanh nghiệp AI xuất sắc", còn VNG Cloud AI Stack được vinh danh "Giải pháp AI xuất sắc" nhờ khả năng giúp doanh nghiệp Việt khai thác hiệu quả sức mạnh AI mà không cần đầu tư lớn về hạ tầng hay đội ngũ kỹ thuật.

Song song đó, Zalo tiếp tục triển khai AI sâu trong các ứng dụng diện rộng. Tính năng Trợ lý Công dân số AI mà Zalo ra mắt trong Q3 cho phép người dân tra cứu thông tin hành chính, pháp lý ngay trên ứng dụng, chỉ sau một tháng đã thu hút 180.000 người sử dụng, xử lý trung bình 6.000 lượt hỏi mỗi ngày. Phía Tập đoàn cho biết, mục tiêu của họ là 100% người dân Việt Nam sẽ sử dụng nền tảng nhắn tin và trợ lý AI do Zalo phát triển trong vòng 5 năm tới.

Mảng thanh toán số Zalopay cũng duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ với tổng khối lượng giao dịch (Total Transaction Volume) tăng tới 82% so với cùng kỳ. Số người dùng thường xuyên tăng 33%, trong khi doanh thu từ dịch vụ tài chính tăng trưởng 389%.



Tính năng quét QR trên Zalopay liên tục được triển khai tại nhiều quốc gia Châu Á thời gian qua. Ảnh: Zalopay.

Trong tháng 9/2025, tính năng Quét QR quốc tế trên Zalopay tiếp tục được triển khai chính thức tại thị trường Trung Quốc, sau nhiều quốc gia Châu Á đã công bố trước đó, giúp người Việt có thể dễ dàng thanh toán tại nước ngoài mà không cần đổi ngoại tệ hay mở thẻ tín dụng.

Theo ông Lê Hồng Minh, Nhà sáng lập & Chủ tịch HĐQT VNG, kết quả quý 3 không chỉ cho thấy hiệu quả của việc siết chặt đầu tư, mà còn phản ánh giai đoạn chuyển đổi trọng tâm chiến lược của Tập đoàn. Trong quý cuối năm và xuyên suốt năm 2026, VNG sẽ tiếp tục đầu tư có chọn lọc vào AI và gia tăng tỉ trọng doanh thu từ thị trường quốc tế.

"Việc ba quý liên tiếp có kết quả kinh doanh tích cực đã cho thấy hiệu quả của những điều chỉnh chiến lược trong thời gian vừa qua. Trong bối cảnh thị trường liên tục biến động, đây sẽ là nền tảng để VNG phát triển dài hạn và đạt được chu kỳ tăng trưởng mới", ông Minh nhấn mạnh.