Vợ chồng 9x ở TP.HCM thu nhập 45 triệu, nợ ngân hàng hơn 1 tỷ vẫn chi tiêu hợp lý, tiết kiệm được 15 triệu/tháng

Ở tuổi ngoài 30, vợ chồng Minh - Hiếu đã có một mái ấm riêng trong một chung cư ở TP.HCM. Ngôi nhà là thành quả lớn nhất của cả hai vợ chồng sau nhiều năm làm việc, nhưng cũng đi kèm áp lực không nhỏ: khoản vay ngân hàng 1,3 tỷ đồng. Mỗi tháng, số tiền phải trả cả gốc lẫn lãi đã là 16 triệu đồng. Ngoài ra, để đủ tiền mua nhà, họ còn phải vay thêm bạn bè, người thân.

Với tổng thu nhập khoảng 45 triệu đồng/tháng, hai vợ chồng buộc phải "liệu cơm gắp mắm", tính toán chi tiêu sao cho hợp lý.

Ăn uống gói gọn 100 nghìn/ngày

Khác với nhiều gia đình trẻ thường chi mạnh tay cho ăn uống, vợ chồng Minh và Hiếu chọn cách tiết kiệm triệt để. Họ chỉ chi 100 nghìn đồng/ngày cho bữa cơm gia đình cho 2 người, đôi khi còn có thêm đồ bố mẹ gửi từ quê lên nên là cũng có ngày không đến 100 nghìn đồng.

"Chủ yếu là đi chợ mua đồ về nấu. Ăn ngoài giờ đây cũng tốn kém lắm, nên vợ chồng mình chỉ cuối tuần hay thỉnh thoảng có ngày lễ mới ra ngoài đổi gió một bữa" - Minh chia sẻ.

Khoản chi cho con: 7 triệu đồng/tháng

Cả hai vợ chồng đều thống nhất, dù có thắt chặt chi tiêu đến đâu, chuyện dành cho con cái vẫn phải đủ đầy. Trung bình mỗi tháng, hai vợ chồng chi khoảng 7 triệu đồng cho con nhỏ. Trong đó, 5,3 triệu là học phí đã bao gồm 3 bữa chính và một bữa phụ tại trường. Phần còn lại khoảng 1,7 triệu dành cho bỉm, sữa, thuốc men và vài món ăn vặt cho con.

"Con nhỏ còn nhiều khoản phải lo. Thỉnh thoảng bé bệnh, thuốc men cũng tốn thêm, nhưng tụi em coi đó là ưu tiên số một. Gần nhà mình có một trường với học phí thấp hơn, nhưng ở thời điểm hiện tại, trường mà bé đang học có đủ 3 bữa chính và 1 bữa phụ đầy đủ dinh dưỡng, vợ chồng mình không cần lo chuyện ăn uống cho bé. Khi về nhà bé chỉ cần uống sữa, ăn vặt nhẹ nhàng thôi"- Minh chia sẻ.

Sinh hoạt phí (tiền điện nước, dịch vụ, mua sắm thiết yếu): 4 triệu

Ở chung cư, gia đình trẻ này còn thêm nhiều khoản chi bắt buộc. Điện, nước, phí quản lý mỗi tháng ngốn khoảng 1,5 triệu đồng. Ngoài ra, để duy trì các mối quan hệ, hai vợi chồng dành 1 triệu cho những sự kiện hiếu hỉ. Còn chi tiêu cá nhân của hai vợ chồng, cũng gói gọn trong 1 triệu đồng/tháng, gần như chỉ đủ mua thêm vài bộ quần áo hoặc vật dụng nhỏ.

Ngoài ra, hai vợ chồng còn để khoảng nhỏ 500 ngàn để mua sắm các món đồ thiết thực như: mắm, muối, tương, cà...

Vẫn còn dư một khoản để tiết kiệm

Nếu cộng tất cả các khoản, sau khi trả nợ ngân hàng, chi phí cho con, ăn uống và sinh hoạt, vợ chồng Minh - Hiếu vẫn còn dư một khoản nhất định. Phần này họ đều đưa vào tiết kiệm hoặc dùng để trả dần các khoản nợ vay người thân.

Ngay khi nhận lương hai vợ chồng đã để ra 24 triệu, số tiền này để trả tiền gốc và lãi ngân hàng (16 triệu), còn dư

"Chúng mình biết mình đang gánh nợ, nên tiêu pha cái gì cũng phải suy nghĩ. Ăn uống thì đơn giản thôi, miễn đủ chất. Tiền bạc có thể thiếu, nhưng vẫn cố gắng để dành được chút ít, coi như dự phòng khi có chuyện bất ngờ" - Minh tâm sự.

Trong bối cảnh nhiều gia đình trẻ ở thành phố gặp áp lực vay tiền mua nhà, vừa lo nhà cửa, vừa nuôi con, vừa gánh nợ, câu chuyện chi tiêu của vợ chồng Minh - Hiếu cho thấy một cách chi tiêu thực tế. Không quá dư dả, nhưng cũng không rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau, nhờ sự tính toán và kỷ luật trong sinh hoạt hằng ngày.

"Chúng mình nghĩ đơn giản thôi: miễn mỗi tháng trả được nợ, lo cho con đầy đủ, và giữ được chút tiết kiệm là may mắn rồi" - Minh chia sẻ.