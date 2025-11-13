Vợ Chủ tịch Nguyễn Đăng Quang rời HĐQT Vinacafe Biên Hòa

CTCP Vinacafe Biên Hòa (mã: VCF, sàn HoSE) vừa công bố biên bản kiểm phiếu, nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản liên quan đến vấn đề nhân sự HĐQT.



Theo đó, có 8 cổ đông đại diện cho 26,275 triệu cổ phần có quyền biểu quyết tham gia biểu quyết lần này. Kết quả, cổ đông phê duyệt việc bà Nguyễn Thị Hoàng Yến từ nhiệm chức Thành viên HĐQT trước khi kết thúc nhiệm kỳ.

Bà Nguyễn Hoàng Yến chính là là vợ ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan. Bà tham gia HĐQT Vinacafé Biên Hòa từ tháng 5/2013 đến nay.

Ngoài ra, bà Yến còn giữ nhiều vị trí quan trọng trong hệ sinh thái Masan như thành viên HĐQT Công ty CP Masan, Thành viên HĐQT không điều hành Tập đoàn Masan, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP hàng tiêu dùng Masan, Chủ tịch HĐQT CTCP Masan PQ,

Chủ tịch HĐQTV kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH Cát Trắng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Nam Ngư Phú Quốc, Chủ tịch Công ty TNHH Masan Long An, Tổng giám đốc Công ty CP Phong Phú - Lâm Đồng, thành viên HĐQT Công ty CP bột giặt NET.

Hiện bà sở hữu gần 50,89 triệu cổ phiếu MSN, chiếm khoảng 3,36% vốn. Ngoài ra bà còn sở hữu gần 1,6 triệu cổ phiếu MCH, chiếm gần 0,15% vốn của Masan Consumer.

Một sản phẩm của Vinacafe Biên Hòa

Với việc phê duyệt cho bà Nguyễn Hoàng Yến từ nhiệm, cổ đông Vinacafe Biên Hòa cũng thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 còn 3 thành viên. Đó là Chủ tịch Phạm Hồng Sơn và 2 thành viên là ông Huỳnh Công Hoàn và bà Hồ Thúy Hạnh.

Vinacafé Biên Hòa có tiền thân là Nhà máy Cà phê Coronel sau đổi tên thành Nhà máy Cà phê Biên Hòa được thành lập năm 1969 và được cổ phần hóa năm 2004.

Masan bắt đầu lên kế hoạch thâu tóm Vinacafé Biên Hòa từ năm 2010. khi mua lại cổ phần từ các quỹ lớn như VinaCapital, VF1, Vietcombank Fund và Vietnam Holding, chiếm khoảng 20% vốn điều lệ.

Ngày 28/1/2011, VCF chính thức giao dịch trên sàn HoSE. Đến tháng 9/2011, Masan tiếp tục thông qua Masan Consumer công khai chào mua 13,32 triệu cổ phiếu VCF, tương đương 50,11% vốn, với mức giá 80.000 đồng/cổ phiếu, tổng giá trị thương vụ hơn 1.069 tỷ đồng. Sau đó, Masan Consumer tiếp tục nâng sở hữu lên mức như hiện tại.

Đầu năm 2011, cổ phiếu VCF của Vinacafé Biên Hòa chính thức niêm yết trên sàn chứng khoán. Nhiều năm qua, VCF được biết đến là cổ phiếu có thị giá đắt nhất sàn HoSE.

Tuy nhiên, Vinacafe Biên Hòa hiện không đáp ứng điều kiện công ty đại chúng, do "không đảm bảo có thối thiểu 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 nhà đầu từ không phải cổ đông lớn nắm giữ".

Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/7/2025, Vinacafe Biên Hòa có tổng cộng 538 cổ đông, bao gồm 1 cổ đông nắm giữ 98,79% số cổ phiếu có quyền biểu quyết; 537 cổ đông còn lại nắm giữ 1,21% số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Cổ đông nắm giữ tới 98,79% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VCF là Công ty TNHH MTV Masan Beverage, công ty con của Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan (Masan Consumer, mã: MCH) - thành viên Tập đoàn Masan.



