Vợ cũ tỷ phú Amazon cùng 4 người con đang ở đâu giữa siêu đám cưới được cả thế giới quan tâm?

Jeff Bezos, 61 tuổi, đã chính thức kết hôn với người vợ thứ hai, Lauren Sánchez, 55 tuổi, trong một đám cưới kéo dài ba ngày tại Venice, Ý. Nhà sáng lập Amazon đã kết hôn với nữ nhà báo vào ngày 27 tháng 6 trong một buổi lễ quy tụ dàn khách mời toàn sao, bao gồm các chủ nhân giải Oscar, các tỷ phú, Tom Brady, Oprah Winfrey, Kris Jenner và Kim, Khloe Kardashian, cũng như Ivanka Trump, Jared Kushner, và Domenico Dolce của Dolce & Gabbana,...

Trong khi mọi sự chú ý đang đổ dồn vào cặp đôi siêu giàu mới cưới, nhiều người tò mò muốn biết thêm về cuộc hôn nhân đầu tiên của nhà sáng lập Amazon với nhà từ thiện kiêm nữ tỷ phú MacKenzie Scott, 55 tuổi.

Cả hai gặp nhau vào năm 1992, khi cùng làm việc tại công ty quản lý quỹ phòng hộ D. E. Shaw & Co ở New York City, theo New York Times. Hai người đã trở thành bạn đời trong hơn hai thập kỷ trước khi chia tay và có những cuộc hôn nhân mới.

Jeff Bezos và vợ cũ

Ly hôn vào năm 2019, cặp đôi vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với tư cách là bạn bè cùng nuôi con sau khi chia tay trong hòa bình.

Cuộc ly hôn sau 25 năm chung sống

Jeff Bezos và MacKenzie Scott kết hôn vào năm 1993, một năm sau khi gặp nhau với tư cách đồng nghiệp và cùng chuyển đến New York City.

Bezos và Scott thông báo họ đã ly thân vào năm 2019 thông qua một tuyên bố chung được chia sẻ trên mạng xã hội. Cặp đôi viết rằng họ cảm thấy may mắn khi tìm thấy nhau và không hối tiếc về cuộc hôn nhân 25 năm của mình.

"Nếu chúng tôi biết chúng tôi sẽ chia tay sau 25 năm, chúng tôi vẫn sẽ làm lại tất cả," họ viết trong một bài đăng ngày 9 tháng 1 năm 2019 trên X (lúc đó là Twitter). "Chúng tôi đã có một cuộc sống tuyệt vời cùng nhau với tư cách là vợ chồng, và chúng tôi cũng nhìn thấy những tương lai tươi đẹp phía trước với tư cách là cha mẹ, bạn bè, đối tác trong các liên doanh và dự án, và với tư cách là những cá nhân theo đuổi các liên doanh và cuộc phiêu lưu."

Trong thỏa thuận ly hôn, Scott nhận 25% cổ phần Amazon chung của họ, trị giá khoảng 36 tỷ đô la.

Bezos giữ lại 75% cổ phiếu Amazon của cặp đôi, ngoài quyền kiểm soát bỏ phiếu trong công ty, theo báo cáo trước đó của USA TODAY.

Thỏa thuận này đã giúp Scott trở thành một trong những người phụ nữ giàu nhất thế giới chỉ nhờ ly hôn với một người chồng tỷ phú.

Jeff Bezos và MacKenzie Scott có bốn người con chung, bao gồm con trai cả Preston Bezos, hai con trai khác và một con gái. Tên hoặc ngày sinh của các con còn lại chưa bao giờ được công bố rộng rãi. Con trai cả Preston sinh năm 2000 và đã tốt nghiệp hoặc theo học MIT. Các con còn lại được cho là ở độ tuổi từ 20 đến 25 vào năm 2025. Con gái của họ được nhận nuôi từ Trung Quốc.

Hình ảnh hiếm hoi của 4 người con nhà Bezos

Trong đám cưới lần hai của tỷ phú Amazon, chưa có hình ảnh nào của các con của ông được công khai. Trong khi đó, 2 con trai riêng của cô dâu được cho là đã cùng mẹ bước vào lễ đường.

MacKenzie Scott là một nhà từ thiện tỷ phú và tiểu thuyết gia từng đoạt giải thưởng. Cô là tác giả của tiểu thuyết "The Testing of Luther Albright" (2005) và "Traps" (2013).

Sau ly hôn, người đồng sáng lập Amazon đã cam kết quyên góp phần lớn tài sản của mình. Cô đã quyên góp hơn 19 tỷ đô la cho đến nay thông qua quỹ của mình, Yield Giving, và được biết đến là một nhà từ thiện nhanh chóng, "không ràng buộc" – trái ngược với tốc độ quyên góp chậm hơn của Bezos.

Cô đã quyên góp cho hơn 2.000 tổ chức phi lợi nhuận trong 6 năm qua, được chứng minh là có "hiệu quả biến đổi" đối với các tổ chức này, một nghiên cứu vào tháng 2 cho biết.

Cô đã cho đi phần nhiều tài sản của mình

Scott cũng là một phần của The Giving Pledge - tổ chức do Warren Buffett, Melinda French Gates và Bill Gates thành lập. Đây là một cam kết của một số nhà từ thiện giàu nhất thế giới sẽ quyên góp phần lớn tài sản của họ cho các mục đích từ thiện, trong suốt cuộc đời hoặc thông qua di chúc của họ.

Cuộc hôn nhân thứ hai của nữ tỷ phú

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên với Bezos, Scott đã kết hôn với giáo viên khoa học Dan Jewett ở Seattle vào năm 2021, sau khi lần đầu gặp nhau tại trường học của các con cô, theo Washington Post.

Scott đã nộp đơn ly hôn vào tháng 9 năm 2022, và đã hoàn tất vào tháng 1 năm 2023.

Cuộc hôn nhân lần 2 của Scott với giáo viên của con chỉ kéo dài 1 năm

Nguồn: USA Today