Vợ Cục trưởng Cục Biểu diễn Nghệ thuật: "Bên cạnh chồng là mẹ con em lu mờ"

28-11-2025 - 09:38 AM | Lifestyle

Chia sẻ hài hước của vợ Cục trưởng Cục Biểu diễn Nghệ thuật nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

Mới đây, vợ NSND Xuân Bắc – Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn – chị Hồng Nhung đã gây chú ý khi đăng một status dí dỏm mà vẫn đầy yêu thương dành cho chồng. Chị viết: “Ngày nào cũng ngắm chồng mà sống, đứng cạnh chồng là mẹ con em lu mờ hết.” Kèm theo dòng chia sẻ là bức ảnh ba người trong gia đình; trong đó, chị và con út bị nhòe do out nét, còn Xuân Bắc thì vẫn hiện lên rõ sáng, trở thành điểm nhấn thú vị của tấm hình.

Ngay sau khi đăng tải, bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước sự hài hước của Hồng Nhung và dành lời chúc mừng cho tổ ấm của vợ chồng nghệ sĩ. Không ít bình luận cho rằng dù ảnh mờ, Hồng Nhung vẫn rất duyên dáng.

“Chúc vợ chồng em mãi hạnh phúc nhé. Nhìn hai vợ chồng nắm tay nhau mà quý”, “Tấm này em lại chú ý phần bị lu mờ, giống nhau ghê”, “Cả nhà đẹp quá bác ạ”, “Cả nhà yêu thương nhau thế này là đủ”, “Hạnh phúc chỉ cần vậy thôi”… là những lời nhắn được cư dân mạng để lại dưới bài viết.

Vợ Cục trưởng Cục Biểu diễn Nghệ thuật: "Bên cạnh chồng là mẹ con em lu mờ"- Ảnh 1.

Bức ảnh khiến vợ con Xuân Bắc "lu mờ".

Chuyện tình của NSND Xuân Bắc và vợ – giảng viên Nguyễn Hồng Nhung – luôn được công chúng nhắc đến như một trong những tổ ấm bền vững và bình yên hiếm có của nghệ sĩ Việt. Cả hai gặp nhau từ năm 2004 khi cùng tham gia một tiểu phẩm hài trong chương trình “Gặp nhau cuối năm”. Khi ấy, Hồng Nhung còn hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn, có nét duyên sân khấu và được nhận xét là thông minh, cá tính. Sự ăn ý trong lần hợp tác đã khiến họ chú ý đến nhau, từ đó nảy nở tình cảm và âm thầm tìm hiểu.

Hai năm sau, năm 2006, Xuân Bắc và Hồng Nhung chính thức kết hôn. Không tổ chức ồn ào, không tạo sự chú ý truyền thông, đám cưới của họ chỉ diễn ra trong không khí ấm cúng của gia đình và bạn bè thân thiết. Sau khi về chung một nhà, Hồng Nhung gần như rút hẳn khỏi ánh đèn sân khấu.

Hơn 18 năm chung sống, vợ chồng Xuân Bắc có ba người con trai: bé đầu sinh năm 2007, cậu thứ hai – biệt danh Bi Béo – sinh năm 2009 và con út chào đời năm 2018. Gia đình năm người được khán giả yêu mến bởi sự gần gũi, chân thật và cách nuôi dạy con khoa học nhưng không phô trương. Dù là gương mặt quen thuộc của sân khấu và truyền hình, Xuân Bắc rất hạn chế chia sẻ chuyện riêng tư. Anh từng nói rằng chỉ cần về nhà thấy vợ mỉm cười là mọi áp lực đều tan biến.

Bữa cơm của Cục trưởng - NSND Xuân Bắc

Theo Li La

Đời sống & pháp luật

