Vợ ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch Novaland, bán ra 17,27 triệu cổ phiếu NVL

Ngày 22-10, Công ty CP Tập đoàn Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) công bố thông tin về việc bà Cao Thị Ngọc Sương, vợ ông Bùi Thành Nhơn, Chủ tịch HĐQT Novaland, đăng ký bán ra hơn 17,27 triệu cổ phiếu NVL với mục đích “phục vụ nhu cầu cá nhân”.

Giao dịch dự kiến được thực hiện theo hình thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, trong thời gian từ 28-10-2024 đến 26-10-2025

Trước giao dịch, bà Sương nắm giữ hơn 50,52 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,47% cổ phần. Nếu giao dịch thành công, số lượng cổ phiếu bà dự kiến còn nắm giữ là 33,25 triệu đơn vị, tương đương 1,62% vốn điều lệ.

Trong khi đó, ông Bùi Thành Nhơn hiện sở hữu 96,76 triệu cổ phiếu NVL, chiếm 4,76% vốn.

Dự án Phan Thiết của Novaland

Đáng chú ý, động thái bán ra của bà Sương diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu NVL đang chịu áp lực bán mạnh sau kết luận của Thanh tra Chính phủ liên quan đến việc phát hành trái phiếu của doanh nghiệp này. Đến sáng 22-10, dù áp lực xả hàng đã giảm, giá NVL vẫn giao dịch dưới mức tham chiếu.

Tại thời điểm 11 giờ 30 phút cùng ngày, giá NVL ở mức 14.350 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị giao dịch của bà Sương khoảng 247 tỉ đồng.

Trước đó, Novaland vừa được UBND tỉnh Lâm Đồng trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án khu du lịch tổng hợp Thung lũng Đại Dương (NovaWorld Phan Thiết), quy mô hơn 986 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến 5 tỉ USD, do Công ty TNHH Delta-Valley Bình Thuận – thành viên của Novaland – làm chủ đầu tư.