Vợ ông Phạm Nhật Vượng trở thành tỷ phú USD

Cổ phiếu Vingroup (mã VIC) vừa có phiên tăng mạnh hơn 6% qua đó lập đỉnh mới tại mức 158.000 đồng/cp. Đà bứt phá của cổ phiếu giúp tài sản của gia đình Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng trên sàn chứng khoán Việt Nam tăng mạnh.

Theo ước tính, giá trị số cổ phần Vingroup trong tay tỷ phú Phạm Nhật Vượng (bao gồm cả trực tiếp và gián tiếp) vào khoảng 290.000 tỷ đồng, bỏ xa top phía sau. Con số này thậm chí còn lớn hơn cả vốn hóa của các ngân hàng lớn như BIDV, VietinBank, Techcombank, VPBank…

Theo cập nhật tại ngày 25/9 của Forbes, khối tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng lên đến 15,4 tỷ USD, xếp hạng 168 thế giới. Ngoài cổ phiếu VIC, một phần không nhỏ tài sản của người giàu nhất Việt Nam đang nằm tại VinFast – doanh nghiệp niêm yết trên Nasdaq với vốn hóa hơn 7 tỷ USD.

Trong khi đó, vợ ông Phạm Nhật Vượng là bà Phạm Thu Hương cũng vừa mới chạm đến mốc tỷ USD (gần 27.000 tỷ đồng) tài sản trên sàn chứng khoán Việt Nam khi trực tiếp nắm giữ hơn 170 triệu cổ phiếu VIC. Từ đầu năm, khối tài sản của bà Hương đã tăng hơn 20.000 tỷ đồng qua đó đứng vị trí thứ 5 trong danh sách những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Hiện tại, Forbes chưa ghi nhận bà Phạm Thu Hương là tỷ phú USD. Tuy nhiên, với đà tăng của cổ phiếu VIC như hiện nay, không loại trừ khả năng, bà Hương sẽ trở thành người Việt Nam cái tên tiếp theo lọt vào danh sách này của Forbes.

Còn với Vingroup, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa lập một kỷ lục vô tiền khoáng hậu khi vốn hóa thị trường chính thức vượt 600.000 tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên một doanh nghiệp Việt Nam chạm đến con số này.

Trước đó, ở cột mốc 500.000 tỷ đồng vốn hóa, Vietcombank là cái tên đầu tiên chạm đến. Tuy nhiên, cổ phiếu của ngân hàng này sau đó đã có dấu hiệu chững lại và bị Vingroup vượt qua sau giai đoạn bứt phá ngoạn mục của tập đoàn tư nhân số 1 Việt Nam.

Đà tăng của cổ phiếu diễn ra trong bối cảnh Vingroup đón nhận nhiều thông tin tích cực. Mới đây, HĐQT VEFAC (mã VEF) đã đề xuất phương án tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 330% (01 cổ phiếu nhận 33.000 đồng). Theo phương án này, VEFAC dự kiến chi gần 5.500 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này. Trong đó, Vingroup (mãVIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng có thể “bỏ túi” gần 4.600 tỷ đồng nhờ nắm quyền chi phối 83,32% vốn.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Hà Tĩnh, Phó Trưởng BQL Khu kinh tế tỉnh Phạm Văn Tình đã ký Quyết định số 152/ QĐ-KKT ngày 20/9/2025 về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê sản xuất ngành phụ trợ ô tô điện do CTCP Đầu tư Khu công nghiệp Vinhomes Hà Tĩnh (thuộc Vingroup) thực hiện.

Theo đó, dự án sẽ được triển khai tại các lô đất ký hiệu CN4-1, CN4-2 của Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp trung tâm lô CN4-CN5 Khu kinh tế Vũng Áng, phường Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng vốn đầu tư dự án dự kiến hơn 21.400 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là hơn 3.210 tỷ đồng (chiếm 15% tổng vốn đầu tư), nguồn vốn huy động hơn 18.190 tỷ đồng.

Sắp tới đây, lễ động thổ nhà máy điện khí LNG Hải Phòng dự kiến sẽ diễn ra ngày 26/9. Theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được cấp, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Hải Phòng có 2 chủ đầu tư là Vingroup và CTCP năng lượng VinEnergo cũng thuộc hệ sinh thái Vingroup. Dự án có quy mô 4.800 MW, bao gồm 1.600 MW trong giai đoạn 1 năm 2025-2030 và 3.200 MW trong giai đoạn 2 năm 2031-2035.