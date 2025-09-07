Vợ Phó Giám đốc VFC sau 14 năm hôn nhân: Sao lại có thể như thế này?

MC Đan Lê có tên thật là Nguyễn Đan Lê, sinh năm 1983 tại Hà Nội. Từ khi còn là nữ sinh trung học, cô nàng đã được xem như Hoa khôi học đường với gương mặt thanh tú, nét đẹp khó trộn lẫn.

Trước khi trở thành MC, BTV chuyên nghiệp, Đan Lê từng thử sức với nhiều lĩnh vực trong showbiz như ca sĩ, diễn viên. Song từ năm 2008, mỹ nhân Hà Nội được biết đến nhiều hơn với danh xưng “mỹ nhân thời tiết”. Cô gắn bó với các bản tin thời tiết, gây ấn tượng bởi phong cách xinh đẹp, cuốn hút.

MC Đan Lê

Và đến hiện tại, sau rất nhiều năm trôi qua, MC Đan Lê vẫn khiến nhiều người phải xuýt xoa vì sắc vóc “đẹp phát hờn”. Ai cũng thắc mắc vì sao đã trải qua 2 lần sinh nở mà Đan Lê trông vẫn đẹp, vóc dáng gọn gàng như thời son rỗi. Bước vào độ tuổi U50, nữ MC vẫn được ngợi khen vì biết cách chăm sóc bản thân, thân hình lẫn nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Trên trang cá nhân của mình, Đan Lê thường đăng tải những hình ảnh đời thường, khoe trọn visual cực phẩm. Ở tuổi 42, cô khiến dân tình phải công nhận về sự trẻ trung, hiện đại, vibe dịu dàng, thanh lịch nhưng vẫn có sức hút khó rời mắt. Đặc biệt, vòng eo thon gọn, dáng người nhỏ nhắn của Đan Lê cũng là điều được netizen ngưỡng mộ.

Ở tuổi 42, Đan Lê vẫn cực hack tuổi, giữ được phong độ nhan sắc

Cô gây sốt khi khoe visual tự nhiên cùng vòng eo phẳng lì đáng ngưỡng mộ

Bí quyết của nữ MC là chăm chỉ tập luyện thể thao

Được biết, để có được thân hình như vậy là cả quá trình nỗ lực luyện tập không ngừng, kết hợp với chế độ ăn uống khoa học. Đan Lê từng chia sẻ trong suốt 6 năm qua, cô đều tập yoga đều tăm tắp, chưa một lần nghỉ vì lười. Và thành quả là body nuột nà, bụng phẳng lì khiến ai cũng ghen tỵ.

Một số bình luận của cộng đồng mạng dưới loạt ảnh đời thường của Đan Lê:

- “Chị này hack tuổi thật sự, bao nhiêu năm vẫn trẻ trung y như vậy”.

- “42 tuổi, mẹ 2 con mà dáng chị đẹp cỡ đó, ngưỡng mộ ghê”.

- “Làm con gái, phụ nữ ai cũng ước được như này, càng ngày càng trẻ”.

- “Chứng tỏ chị Đan Lê có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc vì nhìn nhan sắc thăng hạng, trông lúc nào cũng vui vẻ, trẻ đẹp”.

Ngoài dành lời khen cho sắc vóc của MC Đan Lê, cộng đồng mạng cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với cuộc hôn nhân của cô cùng đạo diễn, phó giám đốc VFC Khải Anh.

Năm 2011, Đan Lê kết hôn với đạo diễn Khải Anh - “chàng trai năm 17 tuổi” mà cô từng có mối tình thời học trò. Mặc dù trước khi kết hôn với Khải Anh, nữ MC từng trải qua đổ vỡ hôn nhân nhưng sau 14 năm, cô cho rằng đây chính là định nghĩa “đúng người đúng thời điểm”.

Cuộc hôn nhân của họ càng trọn vẹn khi hai cậu con trai Khải Minh, Khải Nguyên lần lượt chào đời vào 2011 và 2014. Hơn một thập kỷ bên nhau, hai vợ chồng sống hạnh phúc, hòa thuận, cùng nhau dạy dỗ con cái. Mỗi năm vào dịp kỷ niệm ngày cưới 14/2, họ đều đưa nhau đến một nơi thật đặc biệt để ăn mừng.

Nhan sắc trong ảnh cưới cách đây 14 năm của Đan Lê

Và ở hiện tại, sau 14 năm kết hôn với Khải Anh, cô được nhận xét ngày càng thăng hạng nhan sắc, không hề già đi

Cuộc hôn nhân viên mãn hơn 1 thập kỷ của MC Đan Lê và đạo diễn Khải Anh

Nữ MC từng bày tỏ, cả hai cùng giữ được hạnh phúc, luôn có cảm giác yêu như lần đầu vì có sự thấu hiểu và những nguyên tắc riêng trong hôn nhân như chia sẻ rõ ràng công việc, cùng hỗ trợ tối đa cho đối phương trong công việc và cuộc sống. Bên cạnh đó Đan Lê cũng chia sẻ về câu chuyện nhà cửa, sửa nhà và chăm sóc mái ấm. Với cô, việc các thành viên cùng dọn dẹp nhà cửa là hoạt động tuyệt vời để gắn kết gia đình.

Mới đây, đạo diễn Khải Anh bất ngờ thông báo quyết định dừng công việc tại VTV sau 25 năm gắn bó. Đứng trước quyết định này của chồng, Đan Lê cũng dành nhiều sự ủng hộ và luôn là hậu phương vững chắc, cùng đồng hành với chồng trong hành trình mới.

Tổng hợp