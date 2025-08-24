Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vợ Văn Quyết háo hức khoe góc ngắm máy bay, trực thăng ngày tổng hợp luyện lần 2, tự hào quá Việt Nam ơi!

24-08-2025 - 19:58 PM | Lifestyle

Người dân thích thú ngắm nhìn máy bay, trực thăng bay trên bầu trời Hà Nội.

Hôm nay ngày 24/8, tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 lần 2, sẽ diễn ra tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Theo phương án bay dự kiến hôm nay (24/8), để phục vụ huấn luyện cho sự kiện A80 Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đội hình bay được tổ chức với 9 tốp, tổng cộng 30 máy bay các loại, bao gồm trực thăng, SU-30MK2 (biệt danh "hổ mang chúa"; vận tải cơ CASA 295, CASA 212i; máy bay huấn luyện Yak-130; L-39NG.

Từ ban công nhà Văn Quyết - Huyền Mi ngắm rõ những khoảnh khắc máy bay, trực thăng bay qua. Vợ Văn Quyết là nàng WAG Huyền Mi nhanh chóng quay lại những khoảnh khắc đầy tự hào chia sẻ lên mạng xã hội. Cũng trong hôm nay hai chị em Huyền Mi và em gái Quỳnh Anh (vợ của Duy Mạnh) sẽ tiếp tục đón tiếp mọi người đến chơi, chụp ảnh tại căn nhà ở phố Nguyễn Thái Học. Vợ Duy Mạnh còn hé lộ sẽ tặng đồ ăn miễn phí cho mọi người đi xem tổng hợp luyện lần 2. 

Vợ Văn Quyết háo hức khoe góc ngắm máy bay, trực thăng ngày tổng hợp luyện lần 2, tự hào quá Việt Nam ơi!- Ảnh 1.

Huyền Mi háo hức khi thấy trực thăng, máy bay bay trên bầu trời Hà Nội

Trước đó, trong ngày tổng hợp luyện lần 1, hai nàng WAGs Huyền Mi và Quỳnh Anh cũng khoe khoảnh khắc các đoàn đi qua trong vòng tay của nhân dân. Cả hai ở trên ban công căn biệt thự 6 tầng ở Nguyễn Thái Học đã ghi trọn từng khung hình. Từ những khoảnh khắc Huyền Mi và Quỳnh Anh chia sẻ có thể thấy đây đúng là địa điểm lý tưởng, "tuyệt đối điện ảnh" để đu concert quốc gia.

Vợ Văn Quyết háo hức khoe góc ngắm máy bay, trực thăng ngày tổng hợp luyện lần 2, tự hào quá Việt Nam ơi!- Ảnh 2.

Quỳnh Anh (áo đỏ) và Huyên Mi hào hứng xem diễu binh, diễu hành

Màn trả lời phỏng vấn VTV bằng tiếng Anh của chiến sĩ tham gia diễu binh A80 gây sốt


Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô

Dưới bầu trời hòa bình: Dàn máy bay hợp luyện trình diễn đầy kiêu hãnh trong tiếng hò reo của người dân Thủ đô Nổi bật

Hoa hậu đăng quang 3 năm chưa mua được nhà: "Tôi muốn mua nhà trung tâm TP.HCM"

Hoa hậu đăng quang 3 năm chưa mua được nhà: "Tôi muốn mua nhà trung tâm TP.HCM" Nổi bật

Nam ca sĩ 93 mất tích bí ẩn, cả showbiz hoang mang truy tìm

Nam ca sĩ 93 mất tích bí ẩn, cả showbiz hoang mang truy tìm

19:35 , 24/08/2025
Ra mà xem Mưa Đỏ lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, dữ dội nhất là điểm số vượt loạt bom tấn quốc tế

Ra mà xem Mưa Đỏ lập kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, dữ dội nhất là điểm số vượt loạt bom tấn quốc tế

19:10 , 24/08/2025
5 thứ người giàu mạnh tay mua, càng giữ càng sinh lời, trong khi nhiều người nghèo vẫn ngần ngại

5 thứ người giàu mạnh tay mua, càng giữ càng sinh lời, trong khi nhiều người nghèo vẫn ngần ngại

18:18 , 24/08/2025
Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe body nóng bỏng mắt hút hơn 2 triệu lượt yêu thích, "flex" kim cương lấp lánh mới choáng

Vợ sắp cưới của Ronaldo khoe body nóng bỏng mắt hút hơn 2 triệu lượt yêu thích, "flex" kim cương lấp lánh mới choáng

18:04 , 24/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên