Vợ Văn Quyết háo hức khoe góc ngắm máy bay, trực thăng ngày tổng hợp luyện lần 2, tự hào quá Việt Nam ơi!

Hôm nay ngày 24/8, tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành cho Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 lần 2, sẽ diễn ra tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội. Theo phương án bay dự kiến hôm nay (24/8), để phục vụ huấn luyện cho sự kiện A80 Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đội hình bay được tổ chức với 9 tốp, tổng cộng 30 máy bay các loại, bao gồm trực thăng, SU-30MK2 (biệt danh "hổ mang chúa"; vận tải cơ CASA 295, CASA 212i; máy bay huấn luyện Yak-130; L-39NG.



Từ ban công nhà Văn Quyết - Huyền Mi ngắm rõ những khoảnh khắc máy bay, trực thăng bay qua. Vợ Văn Quyết là nàng WAG Huyền Mi nhanh chóng quay lại những khoảnh khắc đầy tự hào chia sẻ lên mạng xã hội. Cũng trong hôm nay hai chị em Huyền Mi và em gái Quỳnh Anh (vợ của Duy Mạnh) sẽ tiếp tục đón tiếp mọi người đến chơi, chụp ảnh tại căn nhà ở phố Nguyễn Thái Học. Vợ Duy Mạnh còn hé lộ sẽ tặng đồ ăn miễn phí cho mọi người đi xem tổng hợp luyện lần 2.

Huyền Mi háo hức khi thấy trực thăng, máy bay bay trên bầu trời Hà Nội

Trước đó, trong ngày tổng hợp luyện lần 1, hai nàng WAGs Huyền Mi và Quỳnh Anh cũng khoe khoảnh khắc các đoàn đi qua trong vòng tay của nhân dân. Cả hai ở trên ban công căn biệt thự 6 tầng ở Nguyễn Thái Học đã ghi trọn từng khung hình. Từ những khoảnh khắc Huyền Mi và Quỳnh Anh chia sẻ có thể thấy đây đúng là địa điểm lý tưởng, "tuyệt đối điện ảnh" để đu concert quốc gia.

Quỳnh Anh (áo đỏ) và Huyên Mi hào hứng xem diễu binh, diễu hành



