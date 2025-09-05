Vốn hóa thị trường là gì?

Hiểu đơn giản, vốn hóa thị trường (market cap) là giá trị tổng số cổ phiếu đang lưu hành của một công ty trên sàn chứng khoán .

Vốn hóa thị trường được tính bằng giá trị cổ phiếu trên thị trường nhân với số lượng g cổ phiếu lưu hành,

Ví dụ: Doanh nghiệp A﻿ hiện có khoảng 200 triệu cổ phiếu AXX đang lưu hành. Tại ngày 31/8/2025, giá cổ phiếu AXX là 19.500 đồng/cp. Như vậy, vốn hóa thị trường của doanh nghiệp A vào thời điểm cuối tháng 8 là 200 triệu x 19.500 đồng = 3.900 tỷ đồng.

Điều này cho thấy, vốn hóa phụ thuộc trực tiếp vào giá cổ phiếu và số lượng cổ phiếu lưu hành. Giá cổ phiếu thay đổi mỗi ngày kéo theo vốn hóa cũng biến động. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể phát hành thêm cổ phiếu (làm vốn hóa tăng nếu giá giữ nguyên) hoặc mua lại cổ phiếu (làm vốn hóa giảm).

Phân loại cổ phiếu theo vốn hóa﻿

Việc phân loại cổ phiếu theo vốn hóa giúp nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn nhóm phù hợp với khẩu vị rủi ro. Trên thị trường Việt Nam, thường chia thành 4 nhóm:

Nhóm Giá trị vốn hóa Đặc điểm Microcap (siêu nhỏ) Dưới 100 tỷ đồng Cổ phiếu “trà đá”, giá vài nghìn đồng/cp, rủi ro cực cao, thông tin hạn chế. Smallcap (nhỏ) 100 – <1.000 tỷ đồng Thường gọi là cổ phiếu penny. Có thể tăng giá sốc nhưng rủi ro lớn, chủ yếu dành cho lướt sóng. Midcap (vừa) 1.000 – 10.000 tỷ đồng Doanh nghiệp tầm trung, tiềm năng tăng trưởng tốt, rủi ro vừa phải. Largecap (lớn) Trên 10.000 tỷ đồng Còn gọi là Bluechips hay “cổ phiếu trụ”. Nội tại vững, ít rủi ro, phù hợp đầu tư dài hạn.

Đặc điểm từng nhóm vốn hóa

1. Vốn hóa siêu nhỏ – Microcap

Đây là những doanh nghiệp nhỏ, vốn hóa chỉ vài chục tỷ đồng. Cổ phiếu nhóm này được ví như “cốc trà đá” vì giá chỉ vài nghìn đồng. Doanh nghiệp thường kinh doanh kém hiệu quả, thậm chí thua lỗ. Nhà đầu tư mới nên rất cẩn trọng vì rủi ro cao, thanh khoản thấp và thông tin hạn chế.

2. Vốn hóa nhỏ – Smallcap﻿

Nhóm smallcap hay penny có vốn hóa vài trăm tỷ đồng. Cổ phiếu dễ biến động mạnh, có thể tăng vài chục % trong thời gian ngắn nhưng cũng dễ mất giá nhanh. Nhà đầu tư ưa mạo hiểm, thích đầu cơ ngắn hạn thường quan tâm nhóm này.

3. Vốn hóa vừa – Midcap﻿

Midcap là những doanh nghiệp đang trên đà phát triển, có chỗ đứng trên thị trường nhưng chưa thật sự vững như các “ông lớn”. Nhóm này có tính cân bằng: rủi ro thấp hơn penny nhưng tiềm năng tăng trưởng lại hấp dẫn hơn largecap. Đây là lựa chọn phổ biến của nhà đầu tư muốn tìm kiếm cơ hội trung – dài hạn.

4. Vốn hóa lớn – Largecap (Bluechips)﻿

Đây là nhóm doanh nghiệp hàng đầu thị trường, vốn hóa hàng chục nghìn tỷ đồng. Các công ty thường có nền tảng tài chính vững chắc, quản trị minh bạch, hoạt động ổn định. Cổ phiếu largecap phù hợp cho đầu tư dài hạn, giúp danh mục an toàn hơn. Nhược điểm là tốc độ tăng giá không “nóng” bằng penny, nhưng bù lại bền vững.

Vốn hóa thị trường không chỉ là con số cho biết quy mô doanh nghiệp, mà còn là công cụ phân loại quan trọng để nhà đầu tư lựa chọn chiến lược. Hiểu rõ đặc điểm từng nhóm vốn hóa sẽ giúp bạn xây dựng danh mục thông minh, cân bằng giữa rủi ro và lợi nhuận.﻿