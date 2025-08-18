VPBank đưa giọng hát thiền ca huyền thoại Ani Choying Drolma sang Việt Nam

Chương trình diễn ra vào hai đêm 06 và 07/09/2025 tại Trung Tâm Hội Nghị White Palace, TP. Hồ Chí Minh, được thiết kế như một hành trình âm nhạc giàu cảm xúc và chiều sâu.

Sound Healing Concert - Journey Into Silence mở ra một không gian khác biệt, nơi âm nhạc không chỉ để thưởng thức mà còn mang đến cảm giác thư thái, tái tạo nguồn năng lượng tích cực. Tiếng chuông xoay ngân vang, giai điệu saxophone ấm áp, âm hưởng dân gian đương đại hòa quyện cùng giọng ca truyền cảm của Ani Choying Drolma, tạo nên trải nghiệm khơi gợi cảm xúc và giúp người nghe tìm thấy sự tĩnh tại trong tâm trí.

Ani Choying Drolma là biểu tượng của dòng nhạc thiền ca, lần đầu đến Việt Nam.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình - Ani Choying Drolma - là nghệ sĩ đến từ Nepal, giọng ca thiền ca hàng đầu thế giới - giọng ca của lòng từ bi, sở hữu chất giọng đặc biệt, phong cách trình diễn giàu chiều sâu. Âm nhạc của bà đã vượt qua mọi ranh giới ngôn ngữ và văn hóa, chạm đến hàng triệu trái tim trên toàn thế giới. Lần đầu tiên đến Việt Nam, Ani sẽ mang tới những ca khúc và câu chuyện nhân văn, khuyến khích khán giả hướng đến lối sống cân bằng, nuôi dưỡng sự bình yên nội tại và trân trọng những giá trị tinh thần.

Đồng hành cùng bà là Master Santa Ratna Shakya - nghệ sĩ chuông xoay nổi tiếng quốc tế, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn với câu chuyện đầy cảm hứng về sức mạnh của âm nhạc, cùng đạo diễn Nguyễn Tấn Lộc - người dàn dựng sân khấu với ánh sáng và chuyển động mang tính nghệ thuật cao.

Không gian sự kiện được dàn dựng công phu, kết hợp ánh sáng, âm thanh và hương thơm để đưa khán giả rời xa nhịp sống hối hả, bước vào một "khoảng lặng" giữa lòng thành phố. Mỗi âm sắc, mỗi giai điệu, mỗi khoảnh khắc đều mang trong mình câu chuyện và cảm xúc đặc biệt.

Với vai trò nhà tài trợ kim cương, VPBank mong muốn mang đến một chương trình nghệ thuật đỉnh cao, chạm tới cảm xúc và suy nghĩ của người nghe, góp phần mang lại sự cân bằng và hứng khởi cho đời sống tinh thần.

Trên hành trình thực hiện sứ mệnh "Vì một Việt Nam Thịnh vượng", VPBank đã và đang không ngừng mang đến cho cộng đồng những trải nghiệm kết hợp giữa nghệ thuật, văn hóa và giá trị nhân văn - từ đó lan tỏa thông điệp về sự thịnh vượng toàn diện.

Trong bối cảnh cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, một buổi tối đắm mình trong âm nhạc tinh tế, được dẫn dắt bởi những nghệ sĩ quốc tế và Việt Nam, chính là món quà ý nghĩa để mỗi người tìm lại sự tĩnh tại và nguồn cảm hứng mới.

Bà Nguyễn Thùy Dương - Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tiếp thị VPBank - chia sẻ: "Tại VPBank, chúng tôi tin rằng thịnh vượng không chỉ được đo bằng những con số tài chính mà còn bởi sự bình an và hạnh phúc bên trong. Sound Healing Concert 2025 là món quà đặc biệt mà VPBank muốn gửi tới khách hàng như một lời tri ân - giúp khách hàng thân thiết tìm lại sự cân bằng, tái tạo năng lượng và nuôi dưỡng sự bình yên giữa nhịp sống hiện đại".

Nhân dịp kỷ niệm 32 năm thành lập, VPBank dành tặng số lượng giới hạn vé tham dự chương trình Sound Healing Concert - Journey Into Silence cho khách hàng cao cấp như một lời tri ân đặc biệt.

Cụ thể, hai hạng vé Life Experience và Reborn dành tặng hội viên VPBank Diamond thực hiện nâng hạng thành công lên hạng Diamond/Diamond Elite hoặc giới thiệu thành công hội viên VPBank Diamond/Diamond Elite mới trong giai đoạn từ ngày 12/8 - 24/8. Ngoài ra, các hạng vé đặc biệt như Awakening và Soul Journey sẽ được dành tặng cho hội viên VPBank Private và VPBank Diamond Elite thỏa mãn điều kiện đăng ký. Khách mời của VPBank tham gia chương trình sẽ được tận hưởng vị trí ngồi ưu tiên, cùng không gian check-in riêng biệt và dịch vụ chăm sóc tận tình từ đội ngũ chuyên gia của VPBank Diamond.

Bằng việc liên tục tổ chức và đồng hành cùng những sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí lớn, từ những cung đường marathon rộn ràng sắc màu đến khán phòng tĩnh lặng của âm nhạc thư giãn, VPBank luôn tìm kiếm và sáng tạo những cách thức, trải nghiệm mới để khách hàng của mình được sống trọn vẹn và ý nghĩa hơn.

Sound Healing Concert 2025 - Journey Into Silence sẽ diễn ra vào lúc 18:00 - 22:00, ngày 06 và 07/09/2025 tại Trung Tâm Sự Kiện White Palace, số 59 Võ Văn Kiệt, Phường An Lạc, TP. Hồ Chí Minh. Thông tin chi tiết về sự kiện được cập nhật tại website chính thức https://soundhealingconcert.com.

Về Ani Choying Drolma

Ani Choying Drolma là nghệ sĩ quốc tế đến từ Nepal, được mệnh danh là "giọng hát chạm đến trái tim", đồng thời là biểu tượng của dòng nhạc thiền ca - giọng ca của lòng từ bi. Với sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại, âm nhạc của bà đã để lại dấu ấn tại nhiều quốc gia, đồng thời truyền cảm hứng về sự nhân ái và tinh thần tích cực. Suốt hơn ba thập kỷ, bà không chỉ trình diễn tại những sân khấu danh giá mà còn đóng góp cho nhiều dự án cộng đồng về giáo dục và y tế.