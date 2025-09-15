VPBank sẽ bán gần 10% vốn tại Công ty bảo hiểm OPES cho VPBankS, Chủ tịch Ngô Chí Dũng được toàn quyền quyết định giá mua bán

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc chấp thuận phương án bán/chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần bảo hiểm OPES cho Công ty cổ phần chứng khoán VPBank (VPBankS).

Cụ thể, VPBank sẽ chuyển nhượng 18,45 triệu cổ phần OPES, tương đương 9,71% vốn điều lệ OPES cho VPBankS. Trước giao dịch, VPBank nắm giữ 188,9 triệu cổ phiếu OPES, tương đương tỷ lệ sở hữu 99,42%. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của VPBank tại OPES dự kiến giảm về còn 89,71%.

HĐQT VPBank cũng giao cho Chủ tịch Ngô Chí Dũng được toàn quyền quyết định giá mua bán và các nội dung chi tiết của hợp đồng chuyển nhượng với VPBankS và các bên liên quan.

Cùng ngày, HĐQT Chứng khoán VPBankS cũng thông qua việc nhận chuyển nhượng tối đa 10% vốn cổ phần của OPES. Thời gian thực hiện dự kiến là từ quý III/2025 đến hết quý I/2026. Mục đích nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư.

OPES và VPBankS đều là công ty con của VPBank, do ngân hàng này sở hữu gần như toàn bộ cổ phần. Hiện, OPES có vốn điều lệ 1.900 tỷ đồng, còn VPBankS là 15.000 tỷ đồng.