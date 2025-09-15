Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VPBank sẽ bán gần 10% vốn tại Công ty bảo hiểm OPES cho VPBankS, Chủ tịch Ngô Chí Dũng được toàn quyền quyết định giá mua bán

15-09-2025 - 11:34 AM | Tài chính - ngân hàng

VPBank sẽ bán gần 10% vốn tại Công ty bảo hiểm OPES cho VPBankS, Chủ tịch Ngô Chí Dũng được toàn quyền quyết định giá mua bán

OPES và VPBankS đều là công ty con của VPBank, do ngân hàng này nắm giữ gần như toàn bộ cổ phần.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - Mã: VPB) vừa công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc chấp thuận phương án bán/chuyển nhượng cổ phần tại Công ty cổ phần bảo hiểm OPES cho Công ty cổ phần chứng khoán VPBank (VPBankS).

Cụ thể, VPBank sẽ chuyển nhượng 18,45 triệu cổ phần OPES, tương đương 9,71% vốn điều lệ OPES cho VPBankS. Trước giao dịch, VPBank nắm giữ 188,9 triệu cổ phiếu OPES, tương đương tỷ lệ sở hữu 99,42%. Sau giao dịch, tỷ lệ sở hữu của VPBank tại OPES dự kiến giảm về còn 89,71%.

HĐQT VPBank cũng giao cho Chủ tịch Ngô Chí Dũng được toàn quyền quyết định giá mua bán và các nội dung chi tiết của hợp đồng chuyển nhượng với VPBankS và các bên liên quan.

Cùng ngày, HĐQT Chứng khoán VPBankS cũng thông qua việc nhận chuyển nhượng tối đa 10% vốn cổ phần của OPES. Thời gian thực hiện dự kiến là từ quý III/2025 đến hết quý I/2026. Mục đích nhằm đa dạng hóa danh mục đầu tư.

OPES và VPBankS đều là công ty con của VPBank, do ngân hàng này sở hữu gần như toàn bộ cổ phần. Hiện, OPES có vốn điều lệ 1.900 tỷ đồng, còn VPBankS là 15.000 tỷ đồng.

Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 9/2025: Mức cao nhất dành cho kỳ hạn 24 tháng

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sáng 15/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm

Sáng 15/9: Giá vàng trong nước tiếp tục giảm Nổi bật

MBS: Ngân hàng Nhà nước đã bán can thiệp 1,5 tỷ USD để hạ nhiệt tỷ giá

MBS: Ngân hàng Nhà nước đã bán can thiệp 1,5 tỷ USD để hạ nhiệt tỷ giá Nổi bật

NHNN chỉ đạo các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí để hạ lãi suất cho vay, kiểm soát chặt chẽ tín dụng lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

NHNN chỉ đạo các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí để hạ lãi suất cho vay, kiểm soát chặt chẽ tín dụng lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

11:18 , 15/09/2025
Ngân hàng UOB Việt Nam gây quỹ hơn 940 triệu đồng để nâng cao điều kiện giáo dục số cho trẻ em thông qua Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2025

Ngân hàng UOB Việt Nam gây quỹ hơn 940 triệu đồng để nâng cao điều kiện giáo dục số cho trẻ em thông qua Giải chạy bộ UOB Heartbeat Run 2025

10:31 , 15/09/2025
Từ vốn đến số hóa - Giải pháp gỡ khó cho hộ kinh doanh trong thời điểm mới?

Từ vốn đến số hóa - Giải pháp gỡ khó cho hộ kinh doanh trong thời điểm mới?

10:01 , 15/09/2025
Đồng USD yếu đi: Cơ hội và thách thức cho các nước mới nổi?

Đồng USD yếu đi: Cơ hội và thách thức cho các nước mới nổi?

20:28 , 14/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên