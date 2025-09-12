Lãi suất ngân hàng VPBank mới nhất tháng 9/2025: Mức cao nhất dành cho kỳ hạn 24 tháng
Trong tháng 9, lãi suất tiết kiệm cao nhất được VPBank áp dụng cho tiền gửi online tại kỳ hạn 24 tháng trở lên.
Lãi suất tiền gửi tại quầy tháng 9/2025
Đầu tháng 9/2025, lãi suất huy động tiền gửi tại quầy được VPBank duy trì trong khoảng 0,4 - 5,3%/năm. Trong đó, kỳ hạn 1 - 3 tuần được áp dụng mức lãi suất là 0,4%/năm không phân biệt số tiền gửi. Các kỳ hạn còn lại có lãi suất tăng dần theo số tiền gửi.
Với tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, khách hàng được áp dụng mức lãi suất 3,6%/năm cho các kỳ hạn ngắn từ 1 đến 5 tháng. Khi chọn kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng, lãi suất tăng lên 4,5%/năm. Với kỳ hạn từ 12 đến 18 tháng, VPBank niêm yết mức lãi suất 5%/năm. Kỳ hạn dài hơn, từ 24 đến 36 tháng, được hưởng mức lãi suất cao nhất trong nhóm này, là 5,1%/năm.
Với khoản tiền gửi từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng, khách hàng cũng được hưởng lãi suất tương đương với nhóm dưới 1 tỷ đồng. Cụ thể: 3,6%/năm cho kỳ hạn 1 – 5 tháng; 4,5%/năm cho kỳ hạn 6 – 11 tháng; 5%/năm cho kỳ hạn 12 – 18 tháng; và 5,1%/năm cho kỳ hạn 24 – 36 tháng.
Với số tiền gửi từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, lãi suất không có nhiều khác biệt ở các kỳ hạn ngắn. VPBank vẫn giữ mức 3,6%/năm cho kỳ hạn 1 – 5 tháng; 4,5%/năm cho kỳ hạn 6 – 11 tháng; và 5%/năm cho kỳ hạn 12 – 18 tháng. Tuy nhiên, ở kỳ hạn 24 và 36 tháng, khách hàng được hưởng lãi suất nhỉnh hơn, đạt mức 5,2%/năm.
Với các khoản tiền gửi từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng, lãi suất được cải thiện hơn. Cụ thể, kỳ hạn 1 – 5 tháng được áp dụng mức lãi suất 3,7%/năm; kỳ hạn 6 – 11 tháng là 4,6%/năm; kỳ hạn 12 – 18 tháng là 5,1%/năm; và các kỳ hạn dài 24 và 36 tháng được niêm yết ở mức 5,3%/năm.
Đối với khách hàng gửi từ 50 tỷ đồng trở lên, đây là nhóm được VPBank ưu đãi lãi suất cao nhất tại quầy. Kỳ hạn 1 – 5 tháng hưởng lãi suất 3,8%/năm; kỳ hạn 6 – 11 tháng là 4,7%/năm; kỳ hạn 12 – 18 tháng là 5,1%/năm; và kỳ hạn 24 – 36 tháng được duy trì ở mức 5,3%/năm.
Lãi suất tiền gửi qua kênh online tháng 9/2025
Khi gửi tiền tiết kiệm qua kênh online, khách hàng được VPBank ưu đãi lãi suất cao hơn so với gửi tại quầy ở hầu hết các kỳ hạn và mức tiền gửi, dao động trong khoảng 0,4 - 5,5%/năm.
Với số tiền gửi dưới 1 tỷ đồng, khách hàng được hưởng lãi suất 3,7%/năm cho kỳ hạn 1 tháng; 3,8%/năm cho các kỳ hạn từ 2 đến 5 tháng; 4,7%/năm cho kỳ hạn 6 – 11 tháng; 5,2%/năm cho kỳ hạn 12 – 18 tháng; và 5,3%/năm cho kỳ hạn 24 và 36 tháng.
Với khoản tiền từ 1 tỷ đến dưới 3 tỷ đồng, mức lãi suất được giữ nguyên như nhóm dưới 1 tỷ đồng.
Đối với khách hàng gửi từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ đồng, lãi suất bắt đầu có sự khác biệt rõ rệt: 3,7%/năm cho kỳ hạn 1 tháng; 3,8%/năm cho kỳ hạn 2 – 5 tháng; 4,7%/năm cho kỳ hạn 6 – 11 tháng; 5,2%/năm cho kỳ hạn 12 – 18 tháng; và 5,4%/năm cho kỳ hạn 24 – 36 tháng.
Với số tiền từ 10 tỷ đến dưới 50 tỷ đồng, VPBank áp dụng mức lãi suất khá hấp dẫn: 3,8%/năm cho kỳ hạn 1 tháng; 3,9%/năm cho kỳ hạn 2 – 5 tháng; 4,8%/năm cho kỳ hạn 6 – 11 tháng; 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 – 18 tháng; và 5,5%/năm cho kỳ hạn 24 – 36 tháng.
Đặc biệt, với khách hàng gửi từ 50 tỷ đồng trở lên qua kênh online, VPBank áp dụng mức lãi suất cao nhất: 3,9%/năm cho kỳ hạn 1 tháng; 4,0%/năm cho kỳ hạn 2 – 5 tháng; 4,9%/năm cho kỳ hạn 6 – 11 tháng; 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 – 18 tháng và 5,5%/năm cho kỳ hạn 24 – 36 tháng.
