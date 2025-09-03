Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
How Money - Hiểu Tiền
How Money - Hiểu Tiền
xem chi tiết

Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 9/2025: Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất

03-09-2025 - 22:36 PM | Tài chính - ngân hàng

Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 9/2025: Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất

Đầu tháng 9, lãi suất huy động cao nhất được BIDV áp dụng cho tiền gửi online của khách hàng cá nhân tại kỳ hạn 24 - 36 tháng.

Lãi suất tiết kiệm BIDV dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy

Đầu tháng 9/2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) áp dụng biểu lãi suất huy động trong khoảng 1,6 - 4,7%/năm dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy.

Theo đó, tiền gửi kỳ hạn 1 - 2 tháng được áp dụng mức lãi suất là 1,6%/năm; kỳ hạn 3 tháng và 5 tháng cùng được hưởng lãi suất 1,9%/năm.

Kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng có lãi suất là 3%/năm. Các khoản tiền gửi kỳ hạn 12 - 18 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất 4,7%/năm. Kỳ hạn 24 - 36 tháng được áp dụng lãi suất cao nhất là 4,8%/năm.

Biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy BIDV

Kỳ hạn

Lãi suất

Không kỳ hạn

0,10%

1 Tháng

1,6%

2 Tháng

1,6%

3 Tháng

1,9%

5 Tháng

1,9%

6 Tháng

3,0%

9 Tháng

3,0%

12 Tháng

4,70%

13 Tháng

4,70%

15 Tháng

4,70%

18 Tháng

4,70%

24 Tháng

4,80%

36 Tháng

4,80%

Nguồn: BIDV

Lãi suất tiết kiệm BIDV dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền online

Bên cạnh hình thức gửi tiền trực tiếp tại quầy, BIDV cũng triển khai hình thức tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng Mobile Banking/Internet Banking. Với hình thức gửi tiền này, khách hàng được áp dụng biểu lãi suất huy động cao hơn 0,1 - 0,4 điểm % so với hình thức gửi tiền tại quầy.

Theo đó, tiền gửi kỳ hạn 1 - 3 tuần được hưởng lãi suất 0,3%/năm; kỳ hạn 1 - 2 tháng là 2%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng là 2,3%/năm; kỳ hạn 6 - 11 tháng là 3,3%/năm; kỳ hạn 12 - 18 tháng là 4,7%/năm và kỳ hạn 24 - 36 tháng là 4,9%/năm .

Như vậy, hiện mức lãi suất huy động cao nhất đang được BIDV áp dụng là 4,9%/năm, dành cho tiền gửi online của cá nhân tại kỳ hạn 24 - 36 tháng.

Biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền online tại BIDV

Kỳ hạn

Lãi suất

1 tuần

0,3%

2 tuần

0,3%

3 tuần

0,3%

1 Tháng

2,0%

2 Tháng

2,0%

3 Tháng

2,3%

4 tháng

2,3%

5 Tháng

2,3%

6 Tháng

3,3%

9 Tháng

3,3%

11 Tháng

3,3%

12 Tháng

4,70%

13 Tháng

4,70%

15 Tháng

4,70%

18 Tháng

4,70%

24 Tháng

4,90%

36 Tháng

4,90%

Nguồn: BIDV

Có 100 triệu đồng, nên gửi tiết kiệm BIDV kỳ hạn nào?

Để minh họa, số tiền lãi nhận được khi gửi 100 triệu đồng được tính theo công thức: Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm) × Số tháng gửi /12. Cụ thể:

Kỳ hạn 1 tháng: Lãi 133.333 đồng (gửi tiền tại quầy) và 166.667 đồng (gửi tiền online).

Kỳ hạn 3 tháng: Lãi 475.000 đồng (tại quầy) và 575.000 đồng (online).

Kỳ hạn 6 tháng: Lãi 1.500.000 đồng (tại quầy) và 1.650.000 đồng (online).

Kỳ hạn 12 tháng: Lãi 4.700.000 đồng (tại quầy) và 4.750.000 đồng (online).

Kỳ hạn 24 tháng: Lãi 9.600.000 đồng (tại quầy) và 9.800.000 đồng (online).

Như vậy, nếu bạn không cần sử dụng tiền ngay và muốn tối đa hóa lợi nhuận, kỳ hạn 24 - 36 tháng với lãi suất 4,9%/năm (online) là lựa chọn hàng đầu. Sau 2 năm, khoản tiền sẽ sinh lời 9,8 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với gửi tại quầy. Đây là giải pháp lý tưởng cho mục tiêu dài hạn như tích lũy mua nhà hoặc tiết kiệm cho tương lai.

Nếu bạn dự kiến sử dụng tiền trong vòng dưới 1 năm, kỳ hạn 6 - 9 tháng với lãi suất 3,3%/năm (online) cho lãi 1,65 triệu đồng (6 tháng) là lựa chọn hợp lý. Còn với nhu cầu ngắn hạn, kỳ hạn 1 - 5 tháng với lãi suất 2,3%/năm (online) mang về tối đa 575.000 đồng sau 3 tháng.

Để gia tăng lợi nhuận, khách hàng nên ưu tiên gửi online qua BIDV SmartBanking, vì lãi suất cao hơn từ 0,1% đến 0,4%/năm so với tại quầy, đặc biệt ở các kỳ hạn dài. 

Lưu ý rằng các mức lãi suất trên mang ý nghĩa tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian cũng như theo từng điều kiện thị trường. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp với phòng giao dịch ngân hàng BIDV gần nhất để biết thông tin chi tiết.

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 9/2025: Gửi online 12 tháng có lãi suất tốt nhất

Tin Vũ

An ninh tiền tệ

Sự kiện: How Money - Hiểu Tiền

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hôm nay 3/9: Giá vàng thế giới lập kỷ lục, giá vàng trong nước sẽ tiếp đà tăng theo?

Hôm nay 3/9: Giá vàng thế giới lập kỷ lục, giá vàng trong nước sẽ tiếp đà tăng theo? Nổi bật

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 9/2025: Gửi online 12 tháng có lãi suất tốt nhất

Lãi suất ngân hàng ACB mới nhất tháng 9/2025: Gửi online 12 tháng có lãi suất tốt nhất Nổi bật

NHNN hút ròng trên thị trường mở, lãi suất liên ngân hàng giảm ở tất cả các kỳ hạn dưới 1 tháng

NHNN hút ròng trên thị trường mở, lãi suất liên ngân hàng giảm ở tất cả các kỳ hạn dưới 1 tháng

20:22 , 03/09/2025
Nhóm đối tượng thu lợi hơn 10 tỷ đồng từ hoạt động tín dụng đen

Nhóm đối tượng thu lợi hơn 10 tỷ đồng từ hoạt động tín dụng đen

20:04 , 03/09/2025
Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm VIETABANK ở mức "B+", triển vọng Ổn định

Fitch Ratings lần đầu xếp hạng tín nhiệm VIETABANK ở mức "B+", triển vọng Ổn định

17:30 , 03/09/2025
Tìm chủ nhân số tiền lớn chưa kịp lấy ở khe rút tiền cây ATM

Tìm chủ nhân số tiền lớn chưa kịp lấy ở khe rút tiền cây ATM

16:24 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên