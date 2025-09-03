Lãi suất ngân hàng BIDV tháng 9/2025: Kỳ hạn 24 tháng có lãi suất cao nhất

Lãi suất tiết kiệm BIDV dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy

Đầu tháng 9/2025, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) áp dụng biểu lãi suất huy động trong khoảng 1,6 - 4,7%/năm dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy.

Theo đó, tiền gửi kỳ hạn 1 - 2 tháng được áp dụng mức lãi suất là 1,6%/năm; kỳ hạn 3 tháng và 5 tháng cùng được hưởng lãi suất 1,9%/năm.

Kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng có lãi suất là 3%/năm. Các khoản tiền gửi kỳ hạn 12 - 18 tháng được áp dụng cùng mức lãi suất 4,7%/năm. Kỳ hạn 24 - 36 tháng được áp dụng lãi suất cao nhất là 4,8%/năm.

Biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền tại quầy BIDV

Kỳ hạn Lãi suất Không kỳ hạn 0,10% 1 Tháng 1,6% 2 Tháng 1,6% 3 Tháng 1,9% 5 Tháng 1,9% 6 Tháng 3,0% 9 Tháng 3,0% 12 Tháng 4,70% 13 Tháng 4,70% 15 Tháng 4,70% 18 Tháng 4,70% 24 Tháng 4,80% 36 Tháng 4,80%

Nguồn: BIDV

Lãi suất tiết kiệm BIDV dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền online

Bên cạnh hình thức gửi tiền trực tiếp tại quầy, BIDV cũng triển khai hình thức tiền gửi trực tuyến trên ứng dụng Mobile Banking/Internet Banking. Với hình thức gửi tiền này, khách hàng được áp dụng biểu lãi suất huy động cao hơn 0,1 - 0,4 điểm % so với hình thức gửi tiền tại quầy.

Theo đó, tiền gửi kỳ hạn 1 - 3 tuần được hưởng lãi suất 0,3%/năm; kỳ hạn 1 - 2 tháng là 2%/năm; kỳ hạn 3 - 5 tháng là 2,3%/năm; kỳ hạn 6 - 11 tháng là 3,3%/năm; kỳ hạn 12 - 18 tháng là 4,7%/năm và kỳ hạn 24 - 36 tháng là 4,9%/năm .

Như vậy, hiện mức lãi suất huy động cao nhất đang được BIDV áp dụng là 4,9%/năm, dành cho tiền gửi online của cá nhân tại kỳ hạn 24 - 36 tháng.

Biểu lãi suất huy động dành cho khách hàng cá nhân gửi tiền online tại BIDV

Kỳ hạn Lãi suất 1 tuần 0,3% 2 tuần 0,3% 3 tuần 0,3% 1 Tháng 2,0% 2 Tháng 2,0% 3 Tháng 2,3% 4 tháng 2,3% 5 Tháng 2,3% 6 Tháng 3,3% 9 Tháng 3,3% 11 Tháng 3,3% 12 Tháng 4,70% 13 Tháng 4,70% 15 Tháng 4,70% 18 Tháng 4,70% 24 Tháng 4,90% 36 Tháng 4,90%

Nguồn: BIDV

Có 100 triệu đồng, nên gửi tiết kiệm BIDV kỳ hạn nào?

Để minh họa, số tiền lãi nhận được khi gửi 100 triệu đồng được tính theo công thức: Tiền lãi = Số tiền gửi × Lãi suất (%/năm) × Số tháng gửi /12. Cụ thể:

Kỳ hạn 1 tháng: Lãi 133.333 đồng (gửi tiền tại quầy) và 166.667 đồng (gửi tiền online).

Kỳ hạn 3 tháng: Lãi 475.000 đồng (tại quầy) và 575.000 đồng (online).

Kỳ hạn 6 tháng: Lãi 1.500.000 đồng (tại quầy) và 1.650.000 đồng (online).

Kỳ hạn 12 tháng: Lãi 4.700.000 đồng (tại quầy) và 4.750.000 đồng (online).

Kỳ hạn 24 tháng: Lãi 9.600.000 đồng (tại quầy) và 9.800.000 đồng (online).

Như vậy, nếu bạn không cần sử dụng tiền ngay và muốn tối đa hóa lợi nhuận, kỳ hạn 24 - 36 tháng với lãi suất 4,9%/năm (online) là lựa chọn hàng đầu. Sau 2 năm, khoản tiền sẽ sinh lời 9,8 triệu đồng, cao hơn đáng kể so với gửi tại quầy. Đây là giải pháp lý tưởng cho mục tiêu dài hạn như tích lũy mua nhà hoặc tiết kiệm cho tương lai.

Nếu bạn dự kiến sử dụng tiền trong vòng dưới 1 năm, kỳ hạn 6 - 9 tháng với lãi suất 3,3%/năm (online) cho lãi 1,65 triệu đồng (6 tháng) là lựa chọn hợp lý. Còn với nhu cầu ngắn hạn, kỳ hạn 1 - 5 tháng với lãi suất 2,3%/năm (online) mang về tối đa 575.000 đồng sau 3 tháng.

Để gia tăng lợi nhuận, khách hàng nên ưu tiên gửi online qua BIDV SmartBanking, vì lãi suất cao hơn từ 0,1% đến 0,4%/năm so với tại quầy, đặc biệt ở các kỳ hạn dài.

Lưu ý rằng các mức lãi suất trên mang ý nghĩa tham khảo và có thể thay đổi theo thời gian cũng như theo từng điều kiện thị trường. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp với phòng giao dịch ngân hàng BIDV gần nhất để biết thông tin chi tiết.