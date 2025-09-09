Lãi suất ngân hàng Techcombank mới nhất tháng 9/2025: Gửi kỳ hạn nào có lãi suất cao nhất?
Trong tháng 9/2025, Techcombank tiếp tục áp dụng lãi suất huy động cao nhất dành cho tiền gửi kỳ hạn 12 - 36 tháng.
Tháng 9, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) tiếp tục duy trì biểu lãi suất huy động với nhiều lựa chọn hấp dẫn dành cho khách hàng cá nhân.
Trong đó, sản phẩm Tiền gửi Phát Lộc Online tiếp tục nổi bật với mức lãi suất cạnh tranh, đặc biệt phù hợp cho những khách hàng ưu tiên giao dịch trực tuyến. Bên cạnh đó, các sản phẩm như Tiền gửi Phát Lộc tại quầy, Tiền gửi Tích lũy Như Ý, và Tiền gửi SuperKid cũng mang đến nhiều lựa chọn đa dạng, đáp ứng nhu cầu tài chính linh hoạt của khách hàng.
Sản phẩm Tiền gửi Phát Lộc Online được Techcombank thiết kế dành riêng cho khách hàng cá nhân thực hiện giao dịch qua các kênh trực tuyến, với mức lãi suất cao nhất lên đến 5,00%/năm cho kỳ hạn từ 12 tháng trở lên. Lãi suất được phân loại theo loại khách hàng (Private, Priority, Inspire, Khách hàng thường) và theo số dư tiền gửi (dưới 1 tỷ VND, 1-3 tỷ VND, từ 3 tỷ VND trở lên). Điều này giúp ngân hàng linh hoạt hơn trong việc hỗ trợ khách hàng VIP với mức lãi suất ưu đãi cao hơn. Cụ thể:
Kỳ hạn 1-2 tháng: Lãi suất dao động từ 3,45% đến 3,60%/năm, tùy thuộc vào số dư tiền gửi (dưới 1 tỷ, từ 1-3 tỷ, hoặc trên 3 tỷ VND).
Kỳ hạn 3-5 tháng: Lãi suất từ 3,75% đến 3,90%/năm, với mức cao nhất áp dụng cho số dư từ 3 tỷ VND trở lên.
Kỳ hạn 6-11 tháng: Lãi suất đạt từ 4,65% đến 4,80%/năm, mang lại lợi nhuận ổn định cho các khoản tiền gửi trung hạn.
Kỳ hạn 12-36 tháng: Lãi suất cao nhất, từ 4,85% đến 5,00%/năm, đặc biệt phù hợp cho khách hàng có kế hoạch tiết kiệm dài hạn.
Bên cạnh Tiền gửi Phát Lộc Online, sản phẩm Tiền gửi Phát Lộc tại quầy vẫn là lựa chọn quen thuộc cho khách hàng ưu tiên giao dịch trực tiếp tại chi nhánh. Lãi suất của sản phẩm này thấp hơn một chút so với kênh online, nhưng vẫn đảm bảo tính hấp dẫn.
Techcombank cho biết biểu lãi suất trên chỉ mang tính chất tham khảo. Khách hàng nên liên hệ trực tiếp tại các phòng giao dịch, chi nhánh của Techcombank hoặc qua Trung tâm Dịch vụ Khách hàng 1800.588.822 để được cập nhật lãi suất mới nhất.
Ngoài ra, một số khách hàng đáp ứng các điều kiện đặc biệt theo quy định của Techcombank có thể được áp dụng mức lãi suất ưu đãi, đảm bảo tuân thủ quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
