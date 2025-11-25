Vụ kẹo Kera: Tách vụ án hình sự Công ty Asia Life về hành vi sản xuất hàng giả

Liên quan bản án vụ kẹo Kera, Hội đồng xét xử (HĐXX) Tòa án Nhân dân (TAND) TP.HCM cho biết, toàn bộ hành vi của Công ty Asia Life trong việc sản xuất, mua bán hàng giả là thực phẩm bổ sung kẹo Kera cùng các hành vi khác của các bị cáo đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tách riêng để tiếp tục xử lý.

Theo hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra ban hành Quyết định tách vụ án hình sự số 3109 ngày 29/8/2025, làm rõ hành vi sản xuất hàng giả liên quan sản phẩm kẹo Kera.

Bên cạnh đó, các dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quá trình sản xuất những sản phẩm tương tự kẹo Kera và dấu hiệu vi phạm về thuế thuộc phạm vi vụ án được khởi tố theo Quyết định số 18 ngày 3/4/2025 vẫn đang được điều tra.

Các bị báo tại phiên toà xét xử hôm 19/11.

Viện Kiểm sát Nhân dân (KSND) Tối cao không truy tố các hành vi nêu trên, vì vậy theo Điều 298 Bộ luật Tố tụng hình sự, HĐXX không xem xét trong phạm vi vụ án đang xét xử.

Từ kết quả điều tra và quá trình xét hỏi tại phiên tòa, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng chỉ ra nhiều sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý.

Từ kết quả xét xử, HĐXX nhận thấy cần kiến nghị các cơ quan chức năng khẩn trương khắc phục những thiếu sót, hạn chế và bất cập trong hệ thống pháp luật cũng như công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh hàng hóa, thực phẩm. Việc quảng bá, giới thiệu và vận hành sản phẩm trên không gian mạng đang trở thành nguyên nhân, điều kiện để nhiều đối tượng lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội.

HĐXX chỉ rõ hệ thống văn bản pháp luật hiện hành còn nhiều kẽ hở. Luật An toàn thực phẩm năm 2010 và Nghị định 15/2018 của Chính phủ cho phép doanh nghiệp tự công bố và tự chịu trách nhiệm về chất lượng, thành phần, công dụng của phần lớn sản phẩm thực phẩm. Cách làm này nhằm cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, nhưng lại thiếu cơ chế sàng lọc tiền kiểm và chưa quy định rõ trách nhiệm cụ thể của các cơ quan thẩm quyền.

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan quản lý chủ yếu kiểm tra tính hợp lệ về thủ tục, trong khi việc hậu kiểm chỉ thực hiện ngẫu nhiên, dẫn tới việc nhiều doanh nghiệp lợi dụng để điều chỉnh, cắt giảm thành phần nguyên liệu chính, thay bằng nguyên liệu rẻ tiền, không rõ nguồn gốc nhằm thu lợi bất chính.

Hiện nay, thực phẩm chức năng và các sản phẩm bổ sung dinh dưỡng vẫn được quản lý tương tự thực phẩm thông thường, chưa được xếp vào nhóm nguy cơ cao đối với sức khỏe. Không ít sản phẩm quảng bá có tác dụng như thuốc, thậm chí “hỗ trợ điều trị bệnh”, nhưng chỉ đăng ký dưới dạng thực phẩm bổ sung để né các quy định nghiêm ngặt của ngành Dược.

Việc cấp phép lưu hành chưa yêu cầu thẩm định chất lượng, hàm lượng hoạt chất hay tính năng tác dụng trước khi sản phẩm được đưa ra thị trường. Trong khi đó, cơ quan chức năng hiện không thực hiện thẩm định tiền kiểm mà chủ yếu tiếp nhận hồ sơ doanh nghiệp nộp, kiểm tra thủ tục và lưu trữ.

Việc kiểm nghiệm chất lượng thực tế sản phẩm gần như không được tiến hành nếu hồ sơ giấy tờ được lập đầy đủ. Điều này khiến cơ chế tự công bố bộc lộ nhiều lỗ hổng, thiếu “chốt chặn” kỹ thuật để sàng lọc hồ sơ bất thường. Công tác công khai dữ liệu tự công bố sản phẩm của doanh nghiệp cũng chưa được triển khai đầy đủ.

HĐXX nhấn mạnh thêm, tình trạng kiểm nghiệm hình thức, thậm chí một số đơn vị kiểm nghiệm bị phản ánh là cấp phiếu kết quả mang tính đối phó. Việc quản lý hồ sơ công bố còn phân tán ở nhiều cơ quan, gây khó khăn cho việc giám sát, đối chiếu và phát hiện gian lận.

Từ những bất cập đó, HĐXX kiến nghị các bộ, ngành liên quan rà soát và sửa đổi quy định pháp luật; tăng cường tiền kiểm, hậu kiểm; xây dựng cơ chế công bố minh bạch; đồng thời áp dụng biện pháp quản lý chặt chẽ hơn với các sản phẩm có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe; đặc biệt là những sản phẩm được quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội, môi trường đang bị nhiều đối tượng lợi dụng để thực hiện hành vi gian dối.

Trước đó, chiều 19/11, TAND TP.HCM tuyên án vụ lừa dối khách hàng liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt và Công ty cổ phần Asia Life. HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Linh (Giám đốc Công ty Chị Em Rọt) 3 năm 3 tháng tù; Lê Thành Công (thành viên HĐQT), 3 năm tù; Nguyễn Thị Thái Hằng (Hằng Du Mục - Chủ tịch HĐQT) 2 năm tù, Phạm Quang Linh (Quang Linh Vlogs) 2 năm tù và Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2021) 2 năm tù, cùng về tội Lừa dối khách hàng.

HĐXX buộc mỗi bị cáo nộp phạt 50 triệu đồng sung công quỹ Nhà nước.

Hồ sơ thể hiện, tháng 7/2024, sau khi kết nối qua mạng xã hội, Lê Tuấn Linh, Hằng Du Mục, Quang Linh và trợ lý Trần Chí Tâm thống nhất thành lập công ty hoạt động trong lĩnh vực livestream - bán hàng trực tuyến. Nhóm đặt mục tiêu tận dụng sức ảnh hưởng của các KOL để chiếm lĩnh thị trường nhanh chóng, đồng thời mời thêm Lê Thành Công và Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên tham gia.

Ban đầu, Thùy Tiên được hưởng 25% lợi nhuận, sau tăng lên 30% cổ phần. Ngoài việc góp vốn, cô còn đảm nhiệm vai trò gương mặt đại diện, xuất hiện xuyên suốt trong hoạt động truyền thông và các sự kiện ra mắt sản phẩm.

Nhóm cổ đông phân chia nhiệm vụ rõ ràng: Lê Tuấn Linh làm Giám đốc, phụ trách pháp lý và xây dựng kịch bản quảng bá; Lê Thành Công liên hệ với các nhà sản xuất; Hằng Du Mục, Quang Linh và Thùy Tiên đảm nhận quay video, livestream và quảng cáo sản phẩm.

Sau thảo luận, nhóm chọn sản xuất “kẹo rau củ” - dòng sản phẩm đánh vào tâm lý ưa chuộng thực phẩm lành mạnh. Công ty Chị Em Rọt hợp tác với Công ty cổ phần Asia Life (Đắk Lắk) để sản xuất sản phẩm mang tên “Thực phẩm bổ sung SuperGreens Gummies” (kẹo Kera).

Ngày 26/11/2024, Lê Tuấn Linh ký hợp đồng gia công với Asia Life, đồng thời lập hồ sơ công bố sản phẩm có tới 22 nguyên liệu, trong đó 10 loại bột rau củ chiếm 28,13%. Sản phẩm được giới thiệu bằng khẩu hiệu “Khỏe đẹp tự nhiên từ chất xơ”.

Tuy nhiên, cáo trạng cho thấy các bị cáo biết rõ Asia Life không có vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP và không thể xác định nguồn gốc thực sự của thành phần sản xuất. Kết quả kiểm nghiệm nội bộ còn cho thấy hàm lượng chất xơ trong kẹo Kera chỉ 0,935% - thấp hơn nhiều lần so với nội dung quảng bá.

Dù vậy, nhóm vẫn thống nhất dựng kịch bản truyền thông sai sự thật. Hàng loạt video, clip quảng cáo và livestream xuất hiện trên TikTok, Facebook với hình ảnh “vùng nguyên liệu xanh mướt” ở Đà Lạt, Đắk Lắk.

Các KOL mô tả kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ tươi như cải bó xôi, chùm ngây, rau má, cần tây, bí ngô, khoai lang tím, táo xanh… tạo niềm tin mạnh mẽ cho người tiêu dùng.

Từ 12/12/2024 - 16/1/2025, nhóm thực hiện 6 buổi livestream, thu hút hàng trăm nghìn lượt theo dõi. Do tin tưởng thông tin quảng cáo, hơn 56.000 khách hàng đã mua hơn 129.000 hộp kẹo Kera.

Sau khi nghi ngờ chất lượng thực tế, một số người tiêu dùng tự đưa sản phẩm đi kiểm nghiệm. Kết quả từ Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia xác định hàm lượng chất xơ chỉ đạt 1,01gr/100gr - hoàn toàn không đúng với thông tin nhóm cổ đông công bố. Theo Nghị định 98/2020/NĐ-CP, mẫu “SuperGreens Gummies” được kết luận là hàng giả.

Cơ quan tố tụng cũng làm rõ: Công ty Asia Life đã xuất 30 hóa đơn, bán hơn 160.000 hộp kẹo Kera cho Công ty Chị Em Rọt với tổng giá trị hơn 5,6 tỷ đồng. Sau đó, nhóm của Hoa hậu Thùy Tiên bán ra hơn 129.000 hộp, thu về trên 17,5 tỷ đồng, hưởng lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng.