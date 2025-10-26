Vụ loạt villa đổ sập sau bão số 10: Chủ đầu tư dự án nói gì?

Trao đổi với PV Tiền Phong , đại diện Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành - chủ đầu tư dự án - cho biết, ngày 20/10 đơn vị đã gửi văn bản đến UBND tỉnh Hà Tĩnh và Sở Xây dựng về việc sửa chữa, khắc phục những hư hỏng do bão số 10 gây ra tại dự án Khu dịch vụ và nhà ở Xuân Thành.

Theo đại diện Hồng Lam Xuân Thành, sau khi bão số 10 gây hư hỏng nhiều căn biệt thự ven biển, đơn vị mong chính quyền tỉnh sớm vào cuộc kiểm tra, đánh giá hiện trạng.

“Hiện chúng tôi đã bỏ hơn 1 tỷ đồng để thi công kè tạm, nhằm giữ đất, tránh sạt lở thêm. Trước đó, công ty đã có văn bản gửi UBND tỉnh và Sở Xây dựng, đề nghị xác định nguyên nhân và cho phép thi công kè thay vì chỉ làm kè tạm như hiện nay”, vị đại diện cho hay.

Nhiều căn villa tại Khu dịch vụ và nhà ở Xuân Thành đổ sập sau bão số 10.

Theo doanh nghiệp, dự án Khu dịch vụ và Nhà ở Xuân Thành được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008, do ông Nguyễn Ngọc Mỹ là cổ đông chính (nắm 98,5% cổ phần), đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc, đại diện pháp luật. Đến ngày 21/4/2023, công ty đã thay đổi chủ sở hữu, toàn bộ cổ phần được hoàn tất thủ tục sang tên cổ phần công ty cho 3 cá nhân mới.

Chủ đầu tư cũng cho biết, theo thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần ký năm 2021, bên bán (tức cổ đông cũ) và Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành phải tự chịu trách nhiệm giải quyết và chịu các tổn thất, thiệt hại phát sinh liên quan đến các sản phẩm đã bán.

“Chúng tôi cũng đã có buổi làm việc với chủ đầu tư cũ. Về phần móng, các căn nhà đều xây đúng theo giấy phép, tuy nhiên hạng mục kè biển vẫn chưa có kết luận của cơ quan chức năng”, chủ đầu tư thông tin.

Loạt villa đổ gục do bão số 10.

Phía đại diện Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành cho hay, hiện đang chờ kết quả thẩm định chính thức. Tuy nhiên, hạng mục kè biển cần được thực hiện vì để giữ đất và đảm bảo an toàn.

Cũng theo vị đại diện công ty, sau khi làm việc với chủ đầu tư cũ - người đại diện cho biết, loại kè “lá sen” trước đây không phù hợp với thổ nhưỡng khu vực.

“Qua làm việc, chủ đầu tư cũ cho biết giai đoạn đầu đã xây kè theo phê duyệt, nhưng đã bị đánh sập. 850m kè do tiến độ bán hàng gấp và nhiều nhà dân đã bàn giao, nên phần kè này chưa được thực hiện. Vì thế hiện công ty đang chờ cơ quan chức năng xác định nguyên nhân sự cố và cần đánh giá lại tính phù hợp của thiết kế kè theo giấy phép xây dựng”, đại diện chủ đầu tư thông tin.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành, về phương án khắc phục, ngành chức năng cũng cần xem xét lại nếu tiếp tục xây đúng thiết kế cũ liệu có đảm bảo an toàn hay không. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp sẽ trình bày, xin chủ trương điều chỉnh hoặc phê duyệt lại thiết kế, để có thể xây dựng kè mới kiên cố, triệt để, tránh tình trạng làm đi làm lại.

Toàn cảnh dự án nhìn từ trên cao.

Phía công ty cho biết đã tổ chức họp với cư dân, xác định rằng trách nhiệm trước tiên thuộc về chủ đầu tư, còn việc phân định chi tiết giữa cổ đông cũ và mới sẽ được xem xét theo quy định của luật nhà ở và luật xây dựng.

Chủ đầu tư đã thuê đơn vị độc lập thẩm định thiệt hại, đồng thời lập vi bằng hiện trạng để bảo vệ quyền lợi cho người dân và chủ đầu tư, tránh trường hợp mưa bão tiếp theo xoá dấu vết hiện trạng. Công ty cũng vận động cư dân thuê đơn vị độc lập đánh giá thiệt hại từng căn biệt thự, đảm bảo minh bạch và khách quan.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với Tiền Phong, lãnh đạo Sở Xây dựng Hà Tĩnh cho biết đã nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành về việc triển khai sửa chữa, khắc phục những hư hỏng do cơn bão số 10 gây ảnh hưởng đến dự án Khu dịch vụ và nhà ở Xuân Thành.

Sở Xây dựng Hà Tĩnh thông tin, vào ngày 22/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định thành lập đoàn kiểm tra những vấn đề tại dự án nêu trên. Việc kiểm tra sẽ được thực hiện trong những ngày tới.

Được biết, Dự án Khu dịch vụ và nhà nghỉ Xuân Thành là một trong ba dự án thành phần thuộc Dự án Khu du lịch Biển và Sân golf Xuân Thành. Dự án do Công ty Cổ phần Hồng Lam Xuân Thành làm chủ đầu tư, tổng diện tích hơn 347.000m², vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, gồm khoảng 576 căn biệt thự.