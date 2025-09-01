Vụ ly hôn tốn kém bậc nhất Hollywood: Tài tử đình đám mất hơn 1000 tỷ cho vợ cũ vì ngoại tình

Nhắc đến Michael Douglas, khán giả nhớ ngay đến một trong những tên tuổi lớn nhất Hollywood. Sinh ra trong gia đình nghệ thuật với cha là huyền thoại Kirk Douglas và mẹ là Diana Dill, ông sớm bước chân vào giới điện ảnh và ghi dấu ấn với loạt tác phẩm đình đám như One Flew Over the Cuckoo's Nest, Basic Instinct, Fatal Attraction hay Wall Street. Vai diễn trong Wall Street thậm chí còn giúp Douglas giành giải Oscar Nam chính xuất sắc nhất, khẳng định vị thế ngôi sao hàng đầu thập niên 80, 90.

Khác với sự nghiệp huy hoàng thì cuộc đời Michael Douglas không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Ông từng vướng vào chứng nghiện rượu, phải đi cai nghiện và đến năm 2011 còn chống chọi với căn bệnh ung thư vòm họng. Đằng sau ánh hào quang, cuộc sống hôn nhân của Douglas cũng lắm sóng gió, điển hình là vụ ly hôn tốn kém bậc nhất Hollywood vào năm 2000.

Hôn nhân của Michael Douglas rất ồn ào

Cuộc hôn nhân đầu "ngốn" 45 triệu USD

Trước khi đến với minh tinh Catherine Zeta-Jones, Michael Douglas từng kết hôn với Diandra Luker vào năm 1977 và họ có một con chung. Sau gần hai thập kỷ bên nhau, cuộc hôn nhân này rạn nứt, cặp đôi ly thân từ năm 1995 và chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2000. Theo Forbes, vụ ly hôn này đã tiêu tốn của Michael Douglas tầm 45 triệu USD (khoảng 1186 tỷ đồng), biến nó trở thành một trong những vụ chia tay đắt đỏ nhất lịch sử Hollywood.

Truyền thông Mỹ khi đó đồng loạt đưa tin, trong hợp đồng hôn nhân mà Michael Douglas ký với Diandra có một điều khoản đặc biệt: nếu ông ngoại tình, vợ sẽ được bồi thường số tiền khổng lồ. Chính vì vậy, khi cuộc hôn nhân tan vỡ trong bối cảnh tài tử sinh năm 1944 bị nghi ngờ ngoại tình và lạm dụng chất kích thích, Diandra đã nhận về khoản đền bù khủng. Nhiều người gọi đây là "cú ngã đắt giá" nhất sự nghiệp tình ái của Michael Douglas.

Michael Douglas tốn hơn nghìn tỷ đồng bồi thường cho vợ cũ

Hôn nhân thứ hai cùng điều khoản ngoại tình trị giá 5 triệu USD

Sau khi chia tay Diandra Luker, Michael Douglas kết hôn với Catherine Zeta-Jones vào năm 2000 và đám cưới xa hoa của cặp đôi từng được coi là biểu tượng Hollywood một thời. Tuy nhiên, trước khi bước vào hôn nhân, nam diễn viên đình đám đã đồng ý ký thỏa thuận tiền hôn nhân với vợ trẻ.

Theo The Telegraph, trong hợp đồng có điều khoản quy định: nếu Michael Douglas ngoại tình, ông phải bồi thường cho Catherine 5 triệu USD (khoảng 132 tỷ đồng). Ngoài ra, nếu ly hôn, Catherine sẽ nhận được 1 triệu USD/năm (khoảng 26 tỷ đồng) tiền trợ cấp cho mỗi năm hôn nhân đã qua. Thậm chí, cha của Catherine Zeta-Jones còn trực tiếp đứng ra thương lượng với luật sư của Douglas để đảm bảo quyền lợi cho con gái.

Thực tế, Michael Douglas lại một lần nữa ngoại tình nhưng lần này, Catherine không chọn ly hôn. Nữ diễn viên đã ở bên chồng, cùng ông vượt qua giai đoạn khó khăn nhất khi Douglas mắc ung thư vòm họng. Đến năm 2013, cả hai có thời gian ly thân ngắn ngủi nhưng cuối cùng vẫn tái hợp. Sau hơn hai thập kỷ, họ vẫn duy trì cuộc hôn nhân bền chặt, được xem là một trong những cặp đôi quyền lực nhất Hollywood.

Tài tử cũng ký một bản hợp đồng tiền hôn nhân với Catherine Zeta-Jones

Trong tiểu sử của Michael Douglas do John Parker viết, nam tài tử từng thừa nhận trong quá trình trị liệu rằng mình mắc chứng nghiện tình dục: "Tình dục giống như một cơn sóng ập đến, thôi thúc không thể kiểm soát. Tôi bất lực, lần nào cũng vậy". Chính sự yếu đuối này được cho là nguyên nhân lớn khiến cả hai cuộc hôn nhân của ông đầy sóng gió, đặc biệt là với người vợ đầu Diandra Luker.

Ngày nay, khi nhìn lại, Michael Douglas từng thẳng thắn chia sẻ rằng điều ông hối tiếc nhất chính là vụ ly hôn đắt đỏ năm 2000. Sự nghiệp lừng lẫy với tượng vàng Oscar, danh tiếng toàn cầu nhưng ông phải trả một cái giá quá lớn cho những phút lầm lỡ trong hôn nhân.